Statul român deține o întreagă companie doar pentru închirierea unui mic și vechi depozit, din perioada comunistă. Are consiliu de administrație cu cinci membri, director general și angajați. Oficial, compania ar trebui să se ocupe cu vânzarea cărților. În realitate, această activitate nu există. Așa că șefii și angajații sunt plătiți doar din banii pe care îi obțin din chirie. Directorul general, doi membri ai Consiliului de Administrați și președintele Autorității care are în coordonare compania sunt membri PSD. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.

Compania Arcadia 2000 funcționează în coordonarea Autorității pentru Administrarea Activelor Statului. Obiectul de activitate este vânzarea cu amănuntul a cărților. Am mers la sediu să vedem ce fac efectiv angajații, ce fel de cărți vând și cui. Nu am găsit pe nimeni. La adresa oficială nu există nici măcar un indiciu că ar funcționa o companie a statului. Doar un magazin cu articole sportive iar lângă, un depozit al Muzeului Național de Artă Contemporană.

Toma Petcu, reporter Digi24: „Hai să vedem... E închis... Nu pare a fi nimeni în curte, hai să vedem poate e o altă intrare. Știți cumva o companie Arcadia 2000? Arcadia 2000 aici ar trebui să fie, la asta cu articole sportive. A, aici este, la magazin? La articole sportive e închis.”

După câteva zile, reporterul Digi24 s-a întors. De această dată magazinul este deschis, dar nici urmă de angajații Arcadia 2000. De la vânzători am aflat că spațiul aparține companiei, iar ei sunt doar chiriași.

Dialog reporter - vânzătoare magazin: „- Ca să ajungeți la ei trebuie să luați legătura cu ei și cineva un reprezentant de la ei... - Intrarea. - Intrarea se face pe la muzeu. - Păi Muzeul ne-a spus că nu se face pe la ei. - Da, ei pe acolo au intrarea pe la Muzeu. - Prin partea dreaptă. - Exact, da. - Deci nu intră prin magazin. - Nu intră prin magazin, dacă vine intră doar directorul prin magazin. - Directorul societății. - Exact, da. - Și angajații, ei au angajați? - Vin două doamne dar foarte rar.”

Director general este Sorin Petcu. Il sunăm, însă refuză un interviu video. De la dânsul aflăm că societatea nu are niciun fel de activitate și toate veniturile sunt realizate din închirierea unui spațiu.

Digi24: „Dar ce spații, unde mai aveți spații de închiriat? Sorin Petcu, director general Arcadia 2000: „El ca și spațiu, unicul care mai este și singurul pe care îl mai are este undeva în Tipografilor, este un fost depozit de carte, în rest nu mai sunt iar societatea practic doar din așa ceva mai trăiește.”

La adresa indicată găsim o construcție veche comunistă aflată într-o avansată stare de degradare.

Pentru închirierea acestui spațiu există în România o companie de stat, cu consiliu de administrație, ca să închiriezi asta, clădirea asta care stă să cadă.

Digi24: „Și dumneavoastră pentru ce l-ați închiriat?” Chiriaș: „Păi avem un depozit, depozităm diverse chestii, nu suntem singurii, sunt mai mulți chiriași. Mai mult cu cărți. Cărți, manuale.”

Compania funcționează cu doar două angajate cu jumătate de normă: una la contabilitate și una la juridic. Cele două au cinci șefi: directorul general plus alți patru membrii ai Consiliului de Administrație. Deși oficial compania nu are niciun fel de activitate, lunar aceștia primesc cate 2.389 de lei brut. Iar acum vine partea cea mai interesantă: directorul general și doi dintre membrii consiliului de administrație sunt colegi de partid la PSD Sector 6. Mai mult decât atat, Florian Geantă, președintele Autorității pentru Administrarea Activelor Statului, în coordonerea căreia funcționează compania, este și el membru PSD. A refuzat un interviu video.

Digi24: Dumneavoastră îmi spuneți că este o coincidență că sunt colegi de partid cu dumneavoastră, cei trei. Florian Geantă, președinte Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului: „Bună întrebare. Acum, dacă este coincidență sau nu este coincidență și oamenii au participat în condițiile în care locurile nu s-au completat, eu nu pot să interzic sau să spun de ce participați că nu am voie să fac asta, poate să participe oricine îndeplinește condițiile legale.”

Tiberiu Stanciu este vicepreședinte PSD Sector 6 și consilier al președintelui Geantă. Potrivit propriului CV, a terminat Facultatea de Kinetoterapie, este preparator fizic la fotbal și are specializări în nutriție și remodelare corporală. Și dânsul a refuzat un interviu video.

Digi24: Ce legătură are pregătirea dumneavoastră profesională cu această companie? Tiberiu Stanciu, membru CA Arcadia 2000: „Păi am 10 ani de experiență în conducerea societăților comerciale, eu am condus societăți comerciale după ce am terminat studiile.”

Adică director de departament la o firmă care se ocupă cu organizarea de evenimente, manager la un magazin, administrator la un restaurant și polițist local la Sectorul 3.

Florian Geantă, președinte Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului: „Stați puțin. Consilierul meu are dreptul sau nu are dreptul să acceadă la o funcție...” Digi24: „Are dreptul orice om din țara asta, dar eu vă întreb care a fost implicarea dumneavoastră, fiind consilierul dumneavoastră.” Florian Geantă: „Niciuna, zero. Zero. Am respectat legea.”

Florin Alexandrescu este angajat la sediul central al PSD, la departamentul Comunicare. În paralel ocupă și un post de consilier local din partea PSD la Sectorul 6. L-am sunat pentru a-i solicita un interviu.

Florin Alexandrescu, membru CA Arcadia 2000: „Eu plec din țară diseară și mă întorc duminică și luni vă sun, bag numarul dumneavoastră în memorie, vă sun și ne vedem și facem un material.”

Evident că nu a mai sunat.

Chiar și în condițiile în care procedura de selecție a conducerii s-a făcut conform legii, întrebarea rămâne: de ce are nevoie statul român de o companie cu cinci membrii în Consiliul de Adminstrație, director general și angajați, doar pentru a închiria un spațiu?

Arcadia 2000 este o companie mică. Inmulțiți însă acest caz cu alte zeci sau sute de exemple și atunci va rezulta un împăienjeniș de societăți ale statului care nu produc nimic, dar sunt ținute în viață pentru a unge buzunarele clientelei de partid.