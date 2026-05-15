„Europa trebuie să se pregătească”: un comandant ucrainean avertizează asupra unui război cu Rusia. „Consolidați-vă frontierele”

„Europa trebuie să se pregătească” pentru un război cu Rusia și să aloce mai multe fonduri pentru apărare, a declarat pentru TVP World un comandant ucrainean care luptă împotriva forțelor Moscovei încă din 2014.

Comandantul, cunoscut sub indicativul „Kurt”, a vorbit cu corespondenta TVP World, din cadrul Forțelor Armate ale Ucrainei, în timp ce trupele ruse exercitau presiuni asupra pozițiilor ucrainene din jurul orașului Kosteantînivka, un oraș grav afectat din regiunea Donețk, situat în apropierea unor rute cheie dintre Bahmut și Pokrovsk.

Kurt a declarat că forțele ruse atacau din trei direcții, în timp ce trupele ucrainene mențineau o linie defensivă în interiorul și în jurul orașului. „Nu a mai rămas nicio clădire intactă”, a spus el, adăugând că majoritatea civililor fie fugiseră, fie trăiau sub bombardamentele rusești constante și sub atacurile aeriene.

El a afirmat că orașul își păstrează importanța, deoarece forțele ucrainene controlează în continuare o parte din drumul dintre Bahmut și Pokrovsk, perturbând logistica rusă și încetinind deplasarea trupelor și a muniției.

Avertismentul a venit după ce ultimul armistițiu declarat de Rusia nu a reușit din nou să oprească atacurile, oficialii ucraineni semnalând noi lovituri cu drone și artilerie imediat după expirarea încetării focului.

Kurt a spus că soldații au încredere în eforturile președintelui Volodimir Zelenski de a obține un armistițiu, dar nu și în promisiunile Moscovei. „De când sunt în serviciu, au fost vreo treizeci de armistiții — și niciodată rușii nu au respectat vreunul dintre ele”, a spus el.

El a descris războiul ca fiind din ce în ce mai tehnologizat, dronele, roboții și inteligența artificială ocupând acum un rol central în operațiuni.

Utilizarea de către unitatea sa a sistemelor asistate de AI, a spus el, a crescut semnificativ numărul țintelor rusești pe care le puteau identifica și lovi.

„Pentru noi, viața omenească este cel mai prețios lucru”, a spus Kurt. „Putem pierde o sută de drone, dar pierderea unui soldat este foarte greu de suportat”.

Întrebat ce nu reușesc adesea europenii să înțeleagă, Kurt a spus că Ucraina nu este o națiune „frățească” a Rusiei și a avertizat că Moscova nu își va abandona ambițiile imperiale.

„Consolidați-vă frontierele, întăriți-vă liniile de apărare, nu vă zgârciți la cheltuielile militare”, a spus el.

Citește și:

Momentul în care rușii au luat la țintă un vehicul al ONU, apoi au publicat imaginile. „Și-au documentat propria crimă de război”

„Centrele de decizie” din Kiev, în vizorul lui Putin. Zelenski: Rusia plănuieşte să atace sediul Administraţiei Prezidenţiale

Editor : A.M.G.