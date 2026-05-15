Live TV

„Europa trebuie să se pregătească”: un comandant ucrainean avertizează asupra unui război cu Rusia. „Consolidați-vă frontierele”

Data publicării:
Război în Ucraina
Război în Ucraina. Foto: Profimedia Images

„Europa trebuie să se pregătească” pentru un război cu Rusia și să aloce mai multe fonduri pentru apărare, a declarat pentru TVP World un comandant ucrainean care luptă împotriva forțelor Moscovei încă din 2014.

Comandantul, cunoscut sub indicativul „Kurt”, a vorbit cu corespondenta TVP World, din cadrul Forțelor Armate ale Ucrainei, în timp ce trupele ruse exercitau presiuni asupra pozițiilor ucrainene din jurul orașului Kosteantînivka, un oraș grav afectat din regiunea Donețk, situat în apropierea unor rute cheie dintre Bahmut și Pokrovsk.  

Kurt a declarat că forțele ruse atacau din trei direcții, în timp ce trupele ucrainene mențineau o linie defensivă în interiorul și în jurul orașului. „Nu a mai rămas nicio clădire intactă”, a spus el, adăugând că majoritatea civililor fie fugiseră, fie trăiau sub bombardamentele rusești constante și sub atacurile aeriene. 

El a afirmat că orașul își păstrează importanța, deoarece forțele ucrainene controlează în continuare o parte din drumul dintre Bahmut și Pokrovsk, perturbând logistica rusă și încetinind deplasarea trupelor și a muniției.  

Avertismentul a venit după ce ultimul armistițiu declarat de Rusia nu a reușit din nou să oprească atacurile, oficialii ucraineni semnalând noi lovituri cu drone și artilerie imediat după expirarea încetării focului.

Kurt a spus că soldații au încredere în eforturile președintelui Volodimir Zelenski de a obține un armistițiu, dar nu și în promisiunile Moscovei. „De când sunt în serviciu, au fost vreo treizeci de armistiții — și niciodată rușii nu au respectat vreunul dintre ele”, a spus el.  

El a descris războiul ca fiind din ce în ce mai tehnologizat, dronele, roboții și inteligența artificială ocupând acum un rol central în operațiuni.  

Utilizarea de către unitatea sa a sistemelor asistate de AI, a spus el, a crescut semnificativ numărul țintelor rusești pe care le puteau identifica și lovi.

„Pentru noi, viața omenească este cel mai prețios lucru”, a spus Kurt. „Putem pierde o sută de drone, dar pierderea unui soldat este foarte greu de suportat”.  

Întrebat ce nu reușesc adesea europenii să înțeleagă, Kurt a spus că Ucraina nu este o națiune „frățească” a Rusiei și a avertizat că Moscova nu își va abandona ambițiile imperiale.  

„Consolidați-vă frontierele, întăriți-vă liniile de apărare, nu vă zgârciți la cheltuielile militare”, a spus el. 

Citește și: 

Momentul în care rușii au luat la țintă un vehicul al ONU, apoi au publicat imaginile. „Și-au documentat propria crimă de război”

„Centrele de decizie” din Kiev, în vizorul lui Putin. Zelenski: Rusia plănuieşte să atace sediul Administraţiei Prezidenţiale

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Fostul președinte Traian Băsescu
1
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier...
xi jinping
2
Xi Jinping le transmite șefilor marilor companii de tech americane că economia Chinei „se...
buletin de vot urna inquam octav ganea
3
Sondaj CURS: AUR ar obține 32% la parlamentare, PSD –24%, PNL –20%, USR –10%. Călin...
Screenshot 2026-05-13 230514
4
Culmea „performanței” la stat. Companie pentru vânzarea cărților, cu cinci șefi, doi...
sorin grindeanu si ilie bolojan
5
Cum stau în sondaje Bolojan, Grindeanu și principalele partide, potrivit lui Vasile...
FOTO Adevărul din spatele imaginilor care au lăsat ”mască” întreaga planetă
Digi Sport
FOTO Adevărul din spatele imaginilor care au lăsat ”mască” întreaga planetă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
seful romarm - george simion
Șeful Romarm a vorbit cu George Simion la BSDA despre programul SAFE. Răzvan Pîrcălăbescu: „Nu avem niciun contract semnat direct”
ONU
Momentul în care rușii au luat la țintă un vehicul al ONU, apoi au publicat imaginile. „Și-au documentat propria crimă de război”
volodimir zelenski
Rusia își intensifică eforturile de a atrage Belarusul în război, susține Volodimir Zelenski: „Ucraina se va apăra fără îndoială”
Andrii Sybiha
36 de țări susțin înființarea unui tribunal special pentru judecarea lui Vladimir Putin
putin
„Putin nu vrea pace. El vrea Ucraina”, spune fostul oficial american din domeniul apărării Ian Brzezinski
Recomandările redacţiei
theodor stolojan in studioul digi24
Stolojan, după declarația lui Băsescu despre „liberalul 100%” care ar...
Trump Xi
Ce a câștigat și ce a pierdut Trump din summitul cu Xi. Cristian...
aur
AUR îl acuză pe Nicuşor Dan de „dublă măsură” în cazul Oanei...
soldati americani
Liderii Armatei SUA, luați la întrebări de republicani după anularea...
Ultimele știri
Tot mai mulţi primari turci din partidul de opoziție CHP, arestați preventiv. Un fost edil a fost condamnat la 46 de ani de închisoare
Președintele Ungariei, sub asediu. Majoritatea maghiarilor cred că ar trebui să demisioneze
SpaceX se pregăteşte de cea mai mare listare la bursă din istorie. Compania lui Elon Musk vizează debutul pe Nasdaq în iunie (Reuters)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
"Nu vreau să îndulcesc realitatea". Monica Lewinsky își spune adevărul, la 30 de ani de la scandalul amoros...
Cancan
Presa străină, ȘOCATĂ de prestația Alexandrei Căpitănescu la Eurovision. Ce au relatat jurnaliștii britanici...
Fanatik.ro
Dezastru total pentru Dan Șucu la Rapid! A plătit salarii de peste 10 milioane de euro pentru încă un sezon...
editiadedimineata.ro
Utilizarea excesivă a rețelelor sociale îi face pe adolescenți mai nefericiți
Fanatik.ro
Cea mai frumoasă fotbalistă face furori cu ipostazele în care se pozează. Cum îi înnebunește pe bărbați
Adevărul
Eurovision și matematica scandalului: ce dezvăluie o analiza statistică despre votul „aranjat” din 2022
Playtech
Cât este rezerva de aur a României. Motivul pentru care Mugur Isărescu o ține blocată
Digi FM
Fiul lui Nicușor Dan, în centrul atenției la un eveniment. Antim, fascinat de avioane și deloc intimidat de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Kylian Mbappe, gata să primească lovitura de la antrenorul lui Real Madrid, în ultimele două meciuri ale...
Pro FM
"Mă declar fan". Profesor de canto celebru în SUA, impresionat de Alexandra Căpitănescu: "Atâta tehnică...
Film Now
Sharon Stone, în rochie mini la tv, picior peste picior pe canapea. „Arăți grozav, fantastic”, i-a spus Jimmy...
Adevarul
Filiera Horia Constantinescu din dosarul procurorilor corupți. Cum ar fi fost „grăbită” o anchetă, la cererea...
Newsweek
Victorie în instanță! Un pensionar obține mai multe puncte de stabilitate la pensie. Câți bani ia în plus?
Digi FM
Dan Negru, reacție acidă după semifinala Eurovision 2026 în care a fost și Alexandra Căpitănescu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 lucruri pe care un cardiolog le face zilnic pentru a reduce principala cauză de infarct: "Schimbări mici...
Digi Animal World
În loc de geantă de lux, soțul i-a cumpărat o cămilă de peste 700 de kilograme: „Sunt animale incredibil de...
Film Now
Daniel Craig, greu de înlocuit. Încă se caută noul James Bond. Cele mai proaspete informații oferite de...
UTV
Marilu Dobrescu și Nicole Cherry sunt acuzate că ar fi fost plătite să promoveze Malta la Eurovision. „Sunt...