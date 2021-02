CTP: Îmi pare rău că Dragoș Bucur se alătură unor personaje precum senatoarea Cascada Urlătoarea

Cristian Tudor Popescu a criticat postarea actorului Dragoș Bucur, în care spune că nu se vaccinează și nu poartă mască, dar și precizările ulterioare ale acestuia. Gazetarul consideră că actorul a avut o atitudine teatrală și a vrut să provoace. În ceea ce privește lupta acestuia cu „dictatura medicală”, CTP spune că Dragoș Bucur se eroizează și i-a explicat actorului care este sensul cuvântului „linșaj”.

Vorbiți de ură, de valul de ură pe care l-a trezit postarea domnului Bucur. Dar cum a formulat domnul Bucur intervenția domniei sale? (În cazul în care nu aveați pe cine să înjurați...) Aha! Dânsul provoacă! De ce trebuia să înceapă cu această propoziție? Vă dau eu un motiv să mă înjurați pe mine, înjurați-mă! Este în mod evident o atitudine teatrală, cinematografică a domnului Bucur din pricina acestei propoziții. N-a spus «eu nu mă vacinez, nu port mască, pentru că...». Putea să vină cu niște argumente raționale în favoarea acestei decizii.

De pildă, am spus și eu aici cu mult înainte de Iohannis, de Cîțu, de cei care s-au vaccinat public, că mă ofer să mă vaccinez public pentru a crește încrederea în vaccin, pentru a arăta că nu se întâmplă nimic rău. Deci am făcut și eu un gest public legat de vaccin, ca și domnul Bucur. Avem același drept, numai că eu am argumentat. Am spus de ce fac asta, am adus argumente științifice, fapte, date. Domnul Bucur nu aduce niciun argument de această natură, începe în stilul ăsta, bineînțeles că cei care se ocupă cu asta pe internet au răspuns cu generozitate. Au același drept acești inși, ca și domnul Bucur, să se exprime. Putea să stea acasă, să-și vadă de viață, să nu poarte mască și să nu se vaccineze, dar să nu comunice lucrul acesta. A considerat că trebuie să-l comunice și în acest mod provocator.

Acești inși au dreptul de exprimare, pe care îl apără domnul Bucur. Mai jos ce spune? «Celor ce aleg să înjure și să atace îi sfătuiesc să se gândească la faptul că în curând s-ar putea să fie ei cei care nu vor mai avea libertatea de a exprima (sau chiar ataca) nici o idee sau o părere. Cred că ne apropiem de acel moment și nu vreau să particip la crearea lui.» Hai să-nnebunesc! Pe bune! Se apropie dictatura lui Cîțu-Mîțu, a lui Iohannis... a lui Iohannis mai puțin, că n-are timp să instituie dictatura, că se duce la schi, și a lui Șică Orban. Ăștia o să instituie dictatura. Despre asta vorbește domnul Bucur, care este un erou. El nu face asta pentru că nu este convins de argumentele legate de eficiența vaccinului, nu! Ci pentru că vrea să fie un erou al luptei împotriva dictaturii pe care o introduc USR-iștii și PNL-iștii, care sunt mai ocupați în clipa de față să-și spargă capetele unii altora.

Și domnul Bucur vorbește despre asta, eroizându-se, având vreo 40 și ceva de ani, n-a prins Ceaușismul, se alătură altor inși, ceva mai în vârstă decât el, care, tot așa, luptă cu masca. Luptă cu guvernul cu Iohannis, cu dictatura medicală, ei fiind înainte de 89 de meserie turnători la Securitate, cu nume de cod, și acum sunt luptători cu dictatura. Și domnul Dragoș Bucur, din păcate, se alătură prin această postură - pentru mine ridicolă. Noi, ăștia care purtăm mască și respectăm regulile, suntem niște fricoși, lași. Cine-ți bagă, dom'le, pumnul în gură? Vaccinul nu e obligatoriu, dimpotrivă, lumea face coadă. Cu care dictatură luptă domnul actor Bucur?

Aia este împotriva legii (faptul că Dragoș Bucur nu poartă mască, n.red.)! Dânsul spune: Eu nu voi respecta legea! Dacă eu spun acum că am de gând să vin cu niște vin - vin cu niște vin! - cu niște prieteni, rupem ușa unui restaurant, că noi ne simțim bine la restaurantul Brotăcelul, nu vrem să stăm acasă, ne ducem acolo și bem niște șprițuri, pentru că noi suntem niște oameni liber, nu ne lăsăm călcați în picioare, dom'le! Ce facem noi? Încălcăm legea! Același lucru îl spune domnul Bucur, nu port mască. Că nu vrei să te vaccinezi? În regulă, foarte bine, respect, să fii sănătos! Că nu poartă mască este o incitare la nerespectarea legii.

Domnul Bucur ce spune: Eu am această poziție, nu mă vaccinez și nu port mască, dar nu încurajez pe nimeni... Păi ce spuneai mai sus? Ăștia care purtați mască și care vă vaccinați sunteți niște lași, niște rahați în ploaie, vă e frică că vă dă afară... «Spun ce gândesc pentru ca oamenii (iar) - acel iar din paranteză înseamnă înainte de 1989! - să nu aleagă varianta în care tac și păstrează pentru ei și familiile lor - păi așa era înainte de 1989, în bucătărie, curajul de la closet, cu trasul apei - de teamă să nu fie linșați public». Domnul Bucur este un actor bun. Mie îmi pare rău că domnul Bucur se alătură în mod mecanic unor personaje ca senatoarea Cascada Urlătoarea, sau individul ăla cu ocupație incertă, Cataramă, sau comicul cârciumar, sau cântărețul Bittman. Nu știu de ce a ales să facă lucrul acesta.

Mai e un cuvânt acolo - linșați. Linșajul înseamnă un mod clar, înseamnă omorârea cuiva fără judecată, de la John Lynch, ăla care a brevetat procedeul și era folosit în mod special împotriva negrilor. Nu înseamnă altceva, nu poți să fii linșat mediatic. Nu ești linșat că te-a înjurat, te-a înjurat și te-ai dus acasă, ți-ai văzut de treabă. Sigur, te deranjează, se adună niște zgură când înghiți un număr uriaș de astfel de lături de pe net și diverse televiziuni, dar nu te omoară nimeni. Dramatizarea asta! Linșat public! Linșat înseamnă să fii invitat la o partidă de cravate, pe dealul de lângă oraș, la apusul soarelui.

