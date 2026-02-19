Cum se circulă în țară joi dimineață. Centrul Infotrafic: nu sunt autostrăzi închise

Traficul rutier se desfășoară în condiţii de iarnă joi dimineață, cu zăpadă pe carosabil, pe autostrăzile din partea de sud a ţării, anunță Centrul Infotrafic al Poliţiei Române. Sursa citată arată că nu sunt autostrăzi cu circulaţia oprită ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile.

Pe autostrada A2 Bucureşti - Cernavodă, tronsonul kilometric 35 - 160, este semnalată ceaţă care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe alocuri sub 50 de metri.

Traficul rutier se desfăşoară în condiţii de iarnă, cu depuneri de zăpadă pe partea carosabilă, pe autostrăzile A1 Bucureşti - Râmnicu Vâlcea, A2 Bucureşti - Cernavodă, A3 Bucureşti - Braşov, A7 Ploieşti - Adjud şi A0 Centura Bucureşti, se arată într-un comunicat de presă remis de Centrul Infotrafic.

La ora 6:00, traficul este închis din cauza ninsorilor pe DN 22A Cataloi (Tulcea) - Hârşova (Constanţa), DN 2S Jijila - pod Brăila, DN 23B, între localităţile Măicăneşti - Ciorăşti (Vrancea).

Traficul este restricţionat pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone din cauza condiţiilor meteo nefavorabile pe următoarele drumuri:

DN 38 Vama Negru Vodă - Agigea (Constanţa);

DN 2A Giurgeni - Lumina (Constanţa);

DN 3 Murfatlar (Constanţa) - Ostrov (limită cu judeţul Călăraşi);

DN 22 Lumina (Constanţa) - municipiul Tulcea

De asemenea, sunt restricţii pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone din cauza condiţiilor meteo nefavorabile pe DN 22, între localitatea Smârdan şi municipiul Tulcea.

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române a mai informat că pe autostrada A3 Bucureşti - Braşov, la kilometrul 26, pe sensul de mers spre Ploieşti, în zona localităţii Moara Vlăsiei din judeţul Ilfov, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate trei ansambluri rutiere, o autoutilitară şi un autoturism, nefiind înregistrate victime.

Traficul rutier se desfăşoară pe banda 2 a sensului spre Ploieşti şi pe banda 1 a sensului spre Bucureşti.

Se estimează reluarea normală a circulaţiei după ora 7:00.

Cât priveşte traficul feroviar, se circulă în condiţii de iarnă şi nu sunt înregistrate blocaje.

În continuare sunt suspendate manevrele în Bara Sulina.

Pentru o circulaţie în siguranţă, poliţiştii le recomandă conducătorilor auto să se informeze foarte bine înainte de a pleca la drum despre condiţiile meteorologice din zonele pe care le tranzitează şi restricţiile de trafic impuse; să folosească sistemele de climatizare şi iluminare când situaţia o impune; să păstreze în mers o distanţă corespunzătoare, care să le permită oprirea în condiţii de siguranţă; să adapteze viteza la condiţiile drumului şi traficului; să se asigure constant, înainte de fiecare manevră şi să semnalizeze din timp schimbarea benzii de circulaţie sau a direcţiei; să evite depăşirile periculoase şi orice comportament agresiv; să adopte o conduită preventivă în trafic, fără a avea preocupări la volan de natură a le distrage atenţia de la condus; să respecte toate regulile de circulaţie, conducând cu multă responsabilitate.

