Ministerul Educației, sancționat pentru încălcarea legii GDPR

Ministerul Educației a fost sancționat de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal pentru un formular trimis anul trecut în legătură cu interdicția de a înregistra orele online, a dezvăluit joi seara, la Digi24, ministrul Sorin Cîmpeanu.

„Am avut o surpriză ieri, spre exemplu, de la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, cum că un formular care a fost distribuit anul trecut, într-o altă epocă, trebuie să fie distrus, să se distrugă toate răspunsurile, pentru că şcolile nu au dreptul de operator de date cu caracter personal și prin acea întrebare, care viza imposibilitatea înregistrării orelor online - era ceva nevinovat -, s-a spus, totuşi, că nu avem dreptul şi am fost sancţionaţi pe Ministerul Educaţiei”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

Dezvăluirea a venit în contextul în care ministrul educației vorbea despre un chestionar trimis școlilor în legătură cu intenția de vaccinare în rândul cadrelor didactice, al părinților și al copiilor, pentru ca, în funcție de răspunsuri, să fie trimise echipe mobile pentru cei care doresc să se vaccineze.

Zilele trecute, ministrul Sorin Cîmpeanu spunea, tot la Digi24, că un părinte nu poate afla dacă un anumit profesor s-a vaccinat sau nu. Cel mult, părinții pot cere conducerii școlilor o situație statistică în legătură cu vaccinarea cadrelor didactice, dar nu o listă nominală, pentru că legislația referitoare la protecția datelor cu caracter personal împiedică dezvăluirea unor informații de acest gen.

„În limitele GDPR, da, are dreptul să știe. (...) Numeric, și nu nominal, pentru că nominal intră sub incidența GDPR. Protecția datelor cu caracter personal este dincolo de dorința părintelui, de dorința dvs sau de dorința mea. Doar în măsura în care profesorul însuși alege să spună, să facă public acest lucru: sunt vaccinat sau nu sunt vaccinat. Pozițiile părinților - pe care le înțeleg, și eu ca părinte aș avea această curiozitate - sunt una, legea, uneori, este altfel”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

193.430 de angajaţi din sistemul naţional de învăţământ s-au vaccinat

Ministerul Educaţiei a anunţat, joi seară, că 193.430 de angajaţi din sistemul naţional de învăţământ s-au vaccinat, dintr-un total de 317.531 angajaţi, ceea ce reprezintă 61 la sută din totalul personalului. Asta înseamnă că 8.000 de angajați care s-au vaccinat peste vară, față de raportarea anterioară. „E un plus, recunosc, dar este mai mic decât speram şi mai mic decât ne doream”, a comentat la Digi24 ministrul educației Sorin Cîmpeanu.

Întrebat cum va face ca să convingă și treimea care a rămas nevaccinată, Sorin Cîmpeanu a spus : „Insistăm pe prezentarea de argumente şi punem la dispoziţie, odată cu începerea şcolii, după ce vom avea o situație a celor care doresc să se vaccineze, echipe mobile de vaccinare”.

Sorin Cîmpeanu a reamintit că se va distribui un chestionar în şcoli, pentru a afla intenţia părinţilor de a vaccina copiii.

„E o întrebare simplă, nu este obligatorie, fiecare părinte poate să răspundă cu DA, dacă vrea, cu NU, nu-l obligă nimeni, sau are la dispoziție și o rubrică INDECIS. Este un chestionar simplu, pe care am anunţat că o să-l trimitem în fiecare școală”, a mai declarat ministrul. „Deci, insist ca acest chestionar trebuie să fie trimis, că are unic scop acela de a veni în sprijinul celor care vor să se vaccineze. N-avem nimic cu cei care nu vor sau sunt încă indeciși, dar pentru cei care vor să se vaccineze, să putem să mergem cu echipe mobile în scoli”, a explicat Cîmpeanu. El a precizat că trimiterea acestor echipe mobile nu va fi un demers a la long, ci va dura două-trei luni.

În ceea ce privește situația elevilor vaccinați, sunt peste 20 la sută în categoria 16-20 de ani și mai puțin de 5 la sută categoria 12-15 ani. La finalul acestei săptămâni, Ministerul Educației va reveni cu actualizarea situației, a precizat Sorin Cîmpeanu.

Nu există bază legală pentru vaccinarea obligatorie

„La noi n-am vorbit despre posibilitatea vaccinării obligatorii (cum este de exemplu în Grecia, în cazul profesorilor - n.r.), pentru că nu avem bază legală. N-am avut o bază legală nici pentru a crea, la nivelul scenariilor generale, o diferențiere între vaccinați și nevaccinați. Scenariile generale, adică cele care lasă școala deschisă de luni până când rata de infectare va atinge pragul de 6 la mie, prezintă toate detaliile, dar nu se face nicio diferențiere între vaccinați și nevaccinați. Singura diferențiere se face atunci când apare un caz de îmbolnăvire într-o clasă, când cei vaccinați care doresc să continue ar putea continua cu prezență fizică. Dar asta face parte dintr-un protocol sanitar, dintr-un protocol medical, și nu dintr-un scenariu general. Pentru un scenariu general în România nu există bază legală pentru diferențiere vaccinați-nevaccinați. Neexistând bază legală, va fi tratată, catalogată ca o discriminare”, a mai spus Sorin Cîmpeanu.

