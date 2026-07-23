Concurență mare la examenul de titularizare din acest an. Peste 37 de mii de profesori din toată țara au susținut, marți, proba scrisă. Aceștia speră să obțină unul dintre posturile care asigură angajarea pe perioadă nedeterminată. Sunt și discipline la care locurile disponibile sunt extrem de puține. În Iași, de exemplu, au fost peste 2.300 de candidați pe doar 132 de posturi vacante, dintre care aproape jumătate sunt în mediul rural.

Peste 37 de mii de candidați au susținut proba scrisă a concursului de titularizare în învățământul preuniversitar.

„Să zicem că salariul este destul de decent, ai vacanță vara, că la alte joburi muncești încontinuu, inclusiv în vacanțe. Deci, ar fi un confortabil plan B”, mărturisește Octavian, candidat.

„Am mai dat concursul, este a treia oară. Am dat la disciplina consiliere psiho-pedagogică. Este destul de dificil pentru că, în cazul nostru, avem un singur post titularizabil. Vă dați seama care sunt, practic, șansele să obținem acest post”, spune o tânără.

„Materia pe care trebuie să o învățăm noi este cu totul trecută, adică ar trebui pus accent pe ce se face la clasă, ce merge foarte bine, în funcție de generații”, e de părere altcineva.

La 2.300 de candidați înscriși numai în Iași, numărul posturilor e de aproape 20 de ori mai mic.

„Sunt disponibile, la nivel județean, 132 de posturi didactice pentru angajare pe perioadă nedeterminată: 74 sunt în mediul urban și 58 sunt în mediul rural”, spune purtătorul de cuvânt al IȘJ Iași, Antonina Bliorț.

„Mă pregătesc de multă vreme, sper să fie OK”, spune o doamnă din Cluj.

„Emoții nu am, sincer. Nu e prima dată când dau titularizarea. Mă aștept la o notă peste 9”, mărturisește altcineva.

„Este a cincea oară, pentru că nu sunt posturi titularizabile. Mă aștept la o notă onorabilă”, declară altcineva.

La Cluj, peste 2.000 de candidați s-au bătut pentru cele 144 de posturi cu angajare pe perioada nedeterminată.

„Cei care iau nota de peste 7, teoretic pot ocupa un post pe perioadă nedeterminată, un post titularizabil, viabilitate de cel puțin 4 ani, iar candidații care obțin peste nota 5 pot ocupa un post pe perioadă determinată, post de suplinire”, explică inspectorul școlar general al IȘJ Cluj, Marinela Marc.

Posturile urmează să fie repartizate în ședințe publice organizate de inspectoratele școlare.

reporteri: Ligia Pricopi, Bianca Timșa

operatori: Mihai Boaru, Radu Tomuleț

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Editor : Izabela Zaharia