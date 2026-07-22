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Admitere liceu 2026: Topul județelor cu cele mai multe locuri libere rămase după repartizarea computerizată

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Locuri libere la liceu după repartizarea computerizată. Foto Getty Images
Locuri libere la liceu după repartizarea computerizată. Foto Getty Images
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Din articol
Lista locurilor libere din fiecare județ după repartizarea computerizată Ce urmează pentru elevii care nu au fost repartizați

Peste 33.600 de locuri la liceu au rămas neocupate după repartizarea computerizată din acest an, potrivit datelor publicate de Ministerul Educației și Cercetării. Capitala concentrează cel mai mare număr de poziții vacante, respectiv 3.131, fiind urmată de județele Iași, Prahova, Cluj și Suceava. Situația va fi utilizată în cea de-a doua etapă a admiterii, programată în perioada 31 iulie - 18 august.

Lista locurilor libere din fiecare județ după repartizarea computerizată

În urma repartizării computerizate din 22 iulie, 119.484 de elevi au fost alocați la liceu, ceea ce reprezintă 99,89% dintre cei 119.610 candidați care au completat fișe cu opțiuni. Dintre aceștia, 74.093 de elevi (62,01%) au fost repartizați chiar la prima opțiune, iar doar 126 (0,11%) de absolvenți au rămas nerepartizați în această etapă.

  • Au fost exprimate 2.857.558 de opțiuni, rezultând o medie de 23,89 opţiuni/elev (în ușoară creștere față de anul anterior).

La nivel național au rămas disponibile 33.668 de locuri, adică aproape 22% din totalul locurilor scoase la admitere, acestea urmând să fie ocupate în etapele următoare.

În etapele speciale premergătoare repartizării computerizate, au fost admiși în învățământul liceal:

  • 13.523 de elevi la specializări vocaţionale;
  • 816 elevi la specializările vocațional-militare;
  • 2.854 de elevi pe locurile rezervate elevilor romi;
  • 2.852 de elevi pe locurile rezervate CES - învățământ de masă.

Bucureștiul are cele mai multe locuri disponibile

Potrivit situației centralizate de Ministerul Educației, cele mai multe locuri rămase libere sunt în:

  • București - 3.131;
  • Iași - 1.370;
  • Prahova - 1.367;
  • Cluj - 1.272;
  • Suceava - 1.228;
  • Bihor - 1.127;
  • Mureș - 1.118;
  • Bacău - 1.115;
  • Arad - 977;
  • Dâmbovița - 977.

La polul opus, cele mai puține locuri disponibile după prima repartizare sunt în:

  • Covasna - 345;
  • Vâlcea - 360;
  • Tulcea - 380;
  • Mehedinți - 407;
  • Gorj - 445;
  • Caraș-Severin - 455;
  • Sălaj - 464.

Vezi: Lista locurilor rămase libere în fiecare județ.

Numărul locurilor pe județe. Foto Ministerul Educației
Numărul locurilor pe județe. Foto Ministerul Educației

Ce urmează pentru elevii care nu au fost repartizați

Între 23 și 28 iulie, elevii admiși trebuie să depună dosarele de înscriere la liceele unde au fost repartizați. Ulterior, în perioada 29-31 iulie, comisiile județene vor soluționa situațiile speciale prevăzute de metodologie.

A doua etapă a admiterii în învățământul liceal de stat, rezervată elevilor din seria curentă, precum și celor din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor în anul școlar 2026 - 2027, se desfășoară în intervalul 31 iulie - 18 august, fiind gestionată de comisiile județene/comisia de admitere a municipiului București. La această etapă vor putea participa și cei 126 (0,11%) de absolvenți nerepartizați (număr total de locuri libere: 33.668).

Citește și: Ce documente trebuie să conțină dosarul de înscriere după repartizarea computerizată

Editor : C.S.

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