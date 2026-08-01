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Vacanțe în anul școlar 2026-2027. Calendarul complet al zilelor libere pentru elevi și profesori

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Vacanțe școlare 2026-2027. Foto Getty Images
Vacanțe școlare 2026-2027. Foto Getty Images
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Din articol
Prima vacanță a anului școlar este în octombrie Cât durează vacanța de iarnă 2026-2027 Vacanța de schi în 2027 Vacanța de Paște durează 11 zile Zilele libere legale din timpul anului școlar 2026-2027 Când începe vacanța de vară în 2027

Elevii vor avea cinci vacanțe în anul școlar 2026-2027, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației. Prima pauză este programată la sfârșitul lunii octombrie, iar singura perioadă care diferă de la un județ la altul rămâne vacanța de schi. Pe lângă aceste intervale, copiii și cadrele didactice vor beneficia și de zilele nelucrătoare prevăzute de lege, atunci când acestea se suprapun peste programul de studiu.

Calendarul aprobat de Ministerul Educației prevede 36 de săptămâni de studiu pentru majoritatea claselor, începând din 7 septembrie 2026 și până în 18 iunie 2027.

Prima vacanță a anului școlar este în octombrie

Noul an de studiu începe luni, 7 septembrie 2026. Primul modul se desfășoară până vineri, 23 octombrie, după aproape șapte săptămâni de activitate didactică.
Pauza de toamnă este programată între 24 octombrie și 1 noiembrie 2026, inclusiv. Copiii vor reveni în sălile de clasă luni, 2 noiembrie, când începe al doilea interval de învățare.

Cât durează vacanța de iarnă 2026-2027

După aproape două luni de cursuri, începe vacanța de iarnă. Ultima zi petrecută la școală înaintea sărbătorilor este 22 decembrie 2026, iar pauza se întinde până la 10 ianuarie 2027, inclusiv.

În total, elevii și profesorii vor avea 19 zile calendaristice fără activități didactice. Orele vor fi reluate luni, 11 ianuarie 2027, când începe al treilea modul. Perioada cuprinde atât Crăciunul, cât și Revelionul, fiind cea mai lungă întrerupere din prima parte a anului școlar.

Vacanța de schi în 2027

Săptămâna mobilă nu va avea aceeași dată în întreaga țară. Inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București pot alege o perioadă cuprinsă între 15 februarie și 7 martie 2027.

Decizia este luată în urma consultărilor organizate cu părinții, copiii și profesorii. Astfel, pauza poate fi stabilită în săptămâna 15-21 februarie, 22-28 februarie sau 1-7 martie, în funcție de opțiunea anunțată pentru fiecare județ. Ministerul Educației a solicitat ca structura detaliată, inclusiv alegerea făcută pentru acest interval flexibil, să fie comunicată familiilor până la 1 aprilie 2026. Măsura urmărește să ofere suficient timp pentru organizarea programului și planificarea eventualelor deplasări.

În funcție de săptămâna selectată, al treilea modul se încheie într-o zi de vineri din intervalul 12 februarie - 5 martie. Activitatea este reluată în prima zi de luni de după pauza aleasă, apoi continuă până la 23 aprilie.

Vacanța de Paște durează 11 zile

Pauza de primăvară începe sâmbătă, 24 aprilie 2027, imediat după încheierea celui de-al patrulea modul. Perioada include sărbătorile pascale și se termină marți, 4 mai. În total, școlarii și personalul didactic beneficiază de 11 zile calendaristice libere. Întoarcerea la ore este prevăzută pentru miercuri, 5 mai, când debutează ultima etapă de studiu.

Calendarul a fost stabilit astfel încât să includă atât Paștele ortodox, sărbătorit în 2027 la 2 mai, cât și zilele din apropierea acestuia. După această întrerupere, pentru majoritatea claselor mai rămân aproximativ șase săptămâni până la finalul activității.

Zilele libere legale din timpul anului școlar 2026-2027

Pe lângă perioadele de vacanță stabilite prin structura anului școlar, elevii și profesorii beneficiază și de zilele nelucrătoare prevăzute de lege atunci când acestea coincid cu intervalele de cursuri. În aceste situații, activitatea din unitățile de învățământ este suspendată, iar orele nu se desfășoară. Ordinul privind structura anului școlar prevede în mod expres că în zilele de sărbătoare legală și în 5 octombrie, de Ziua Internațională a Educației, nu se organizează cursuri.

De asemenea, 5 iunie - Ziua Învățătorului este zi nelucrătoare pentru personalul din învățământ, potrivit contractului colectiv de muncă aplicabil în sistem. În 2027, această dată este într-o zi de sâmbătă, astfel că nu influențează programul școlar.

În anul școlar 2026-2027, cele mai importante zile libere care se suprapun peste perioada de studiu sunt: 30 noiembrie, când este sărbătorit Sfântul Andrei, 1 decembrie, Ziua Națională a României, și 1 iunie, de Ziua Copilului. În toate aceste cazuri, școlile și liceele rămân închise, iar activitatea este reluată în prima zi lucrătoare următoare.

În schimb, Vinerea Mare, prima și a doua zi de Paște, precum și prima și a doua zi de Rusalii nu aduc zile libere suplimentare în calendarul elevilor, deoarece se suprapun cu vacanța de primăvară sau cu vacanța de vară, stabilite deja prin structura oficială a anului școlar.

Când începe vacanța de vară în 2027

Pentru majoritatea elevilor, ultima zi de curs este vineri, 18 iunie 2027. Vacanța de vară începe sâmbătă, 19 iunie, după încheierea celor 36 de săptămâni prevăzute în structura oficială.

Clasele terminale urmează însă un program diferit, adaptat examenelor naționale. Liceenii din anul al XII-lea, precum și cei din clasa a XIII-a de la seral sau cu frecvență redusă, termină pe 4 iunie, după 34 de săptămâni de pregătire.

Absolvenții clasei a VIII-a încheie activitatea pe 11 iunie, pentru a avea timp înaintea Evaluării Naționale. În schimb, programele de la filiera tehnologică și din învățământul profesional se întind pe 37 de săptămâni, până la 25 iunie 2027.

Datele diferite nu modifică începutul oficial al anului școlar, stabilit la 1 septembrie 2026, și nici revenirea în bănci, programată pentru 7 septembrie. Ele reflectă particularitățile fiecărui nivel de studiu și necesitatea organizării examenelor, a stagiilor practice ori a etapelor de admitere.

Editor : C.S.

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