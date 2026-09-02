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Vacanța de toamnă 2026 pentru elevi: Când sunt primele zile libere din noul an școlar

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Vacanța de toamnă 2026. Foto Getty Images
Vacanța de toamnă 2026. Foto Getty Images
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Din articol
Când începe vacanța de toamnă din 2026 Cât durează al doilea modul școlar Când sunt programate celelalte vacanțe Când începe vacanța de vară Cum este structurat anul școlar 2026-2027

Elevii încep cursurile pe 7 septembrie 2026, iar prima vacanță este programată la mai puțin de două luni de la revenirea în bănci. Până la pauza de la sfârșitul lui octombrie, copiii vor beneficia și de o zi fără activități didactice, prevăzută în structura oficială a anului școlar 2026-2027.

Când începe vacanța de toamnă din 2026

Vacanța de toamnă începe sâmbătă, 24 octombrie, după încheierea primului modul, și durează până duminică, 1 noiembrie 2026, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Elevii revin la cursuri luni, 2 noiembrie, când debutează al doilea interval de studiu. Astfel, luând în calcul cele două weekenduri, pauza cuprinde nouă zile consecutive.

Perioada este aceeași la nivel național și nu se stabilește separat de inspectoratele școlare. Elementul flexibil al calendarului rămâne vacanța din februarie și martie, ale cărei date diferă de la un județ la altul.

Prima zi fără cursuri este pe 5 octombrie

Înainte de vacanța de toamnă, elevii vor avea o zi liberă luni, 5 octombrie, când este marcată Ziua internațională a educației. Ordinul care reglementează structura anului școlar prevede că la această dată nu se organizează cursuri.

Prima pauză intervine, așadar, după șapte săptămâni de la începerea activității didactice. Primul modul se desfășoară în perioada 7 septembrie-23 octombrie 2026 și este urmat de vacanța programată la finalul lunii.

Zilele nelucrătoare și sărbătorile legale prevăzute de legislația în vigoare și de contractul colectiv de muncă aplicabil sunt, de asemenea, perioade în care nu se țin ore.

Cât durează al doilea modul școlar

După revenirea din vacanța de toamnă, copiii vor continua cursurile timp de peste șapte săptămâni. Al doilea modul începe pe 2 noiembrie și se încheie marți, 22 decembrie 2026.

Următoarea pauză este cea de iarnă, programată între miercuri, 23 decembrie, și duminică, 10 ianuarie 2027. Elevii se întorc în bănci luni, 11 ianuarie, pentru al treilea interval de studiu.

Când sunt programate celelalte vacanțe

Vacanța mobilă, cunoscută și drept „vacanța de schi”, va avea o durată de o săptămână și va fi stabilită în perioada 15 februarie-7 martie 2027. Datele exacte sunt decise de fiecare inspectorat școlar județean și de Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în urma consultării elevilor, părinților și profesorilor.

În funcție de opțiunea autorităților locale, săptămâna liberă poate fi programată între 15 și 21 februarie, 22 și 28 februarie sau 1 și 7 martie. Fiecare unitate de învățământ trebuia să comunice familiilor structura detaliată, inclusiv elementele flexibile, până la 1 aprilie 2026.

Vacanța de primăvară începe sâmbătă, 24 aprilie, și se încheie marți, 4 mai. Cursurile sunt reluate miercuri, 5 mai, pentru ultimul modul al anului școlar.

Când începe vacanța de vară

Pentru majoritatea elevilor, cursurile se încheie vineri, 18 iunie 2027, iar vacanța de vară începe a doua zi și continuă până duminică, 5 septembrie. Există însă excepții pentru anumite clase și forme de învățământ. Liceenii din clasele a XII-a la zi, respectiv a XIII-a la seral și cu frecvență redusă, termină cursurile pe 4 iunie. Elevii de clasa a VIII-a încheie anul pe 11 iunie, înaintea Evaluării Naționale.

Pentru clasele din filiera tehnologică, exceptând clasa a IX-a și anii terminali, precum și pentru învățământul profesional, activitatea continuă până pe 25 iunie 2027. Durata studiilor postliceale este cea prevăzută în planurile de învățământ aplicabile.

Cum este structurat anul școlar 2026-2027

Anul școlar începe oficial la 1 septembrie 2026 și se încheie la 31 august 2027, însă elevii revin efectiv în bănci pe 7 septembrie. Calendarul general are 36 de săptămâni de cursuri, organizate în cinci module, între care sunt introduse intervalele de vacanță.

Programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se desfășoară între 7 septembrie 2026 și 23 aprilie 2027. Fiecare unitate stabilește perioade distincte, formate din câte cinci zile lucrătoare consecutive. Activitățile respective sunt incluse în numărul total al săptămânilor de studiu și nu reprezintă zile libere.

Editor : C.S.

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