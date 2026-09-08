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Sfânta Maria Mică 2026: Cele mai importante tradiții și obiceiuri populare. Ce nu este bine să faci pe 8 septembrie

Marina Cimpoacă Data publicării:
Tradiții și obiceiuri de Sfânta Maria Mică 2026. Sursă Foto Getty Images
Tradiții și obiceiuri de Sfânta Maria Mică 2026. Sursă Foto Getty Images
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Din articol
Sfânta Maria Mică 2026: Cele mai importante tradiții și obiceiuri Superstiții legate de Sfânta Maria Mică 2026: Ce nu este bine să faci pe 8 septembrie

Sfânta Maria Mică, sărbătorită în fiecare an pe 8 septembrie, este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin-ortodox. Ziua marchează Nașterea Maicii Domnului și deschide, în tradiția populară românească, un nou moment al anului, asociat cu schimbarea anotimpului și numeroase tradiții si obiceiuri păstrate din generații.

Nașterea Maicii Domnului deschide si seria marilor sărbători cu cruce roșie din noul an bisericesc, început la 1 septembrie.

Sfânta Maria Mică 2026: Cele mai importante tradiții și obiceiuri

„Printre cele mai cunoscute tradiții asociate sărbătorii se numără participarea la Sfânta Liturghie și rugăciunea către Maica Domnului. În această zi, credincioșii merg la biserică, aprind lumânări și se roagă pentru sănătate, pace sufletească și ocrotirea familiei, dar și pentru sprijin în momentele dificile.

Totodată, în numeroase comunități, ziua de 8 septembrie reprezintă un moment de pomenire a celor trecuți la cele veșnice. Oamenii obișnuiesc să ducă la biserică alimente și diferite daruri, care sunt binecuvântate și apoi oferite celor aflați în nevoie, în memoria celor dragi.

O altă tradiție păstrată în cultura populară este aceea de a întâmpina sărbătoarea în liniște, cu pace în familie și fără certuri sau conflicte. În mentalitatea tradițională, o zi de mare sărbătoare era privită ca un moment aparte, în care oamenii erau îndemnați să lase deoparte supărările și să se apropie mai mult de Dumnezu prin familie și alaturi de comunitate.

De asemenea, Sfânta Maria Mică din 8 septembrie este un prilej deosebit pentru persoanele care poartă numele Maria, Mariana, Marian și alte prenume derivate de a-și sărbători ziua onomastică. Cu această ocazie, familia, prietenii și cei apropiați le transmit urări de sănătate, bucurii și împliniri, în spiritul uneia dintre cele mai importante praznice dedicate Maicii Domnului. ” , a explicat preotul Marius Oblu pentru Digi24.ro

Credințe populare respectate din străvechi

În tradiția românească, Sfânta Maria Mică era asociată cu trecerea de la vară la toamnă și cu schimbările observate în natură. Ziua de 8 septembrie reprezenta un reper important în calendarul popular, iar oamenii urmăreau cu atenție semnele care anunțau apropierea sezonului rece.

Vremea din această zi era considerată un posibil indiciu pentru anotimpul care urma. O zi caldă și senină era asociată cu o toamnă blândă, în timp ce frigul sau ploile erau privite ca semne ale unei răciri timpurii.

Un alt reper îl reprezentau păsările călătoare. Plecarea acestora, nopțile mai reci și schimbările din vegetație erau privite ca semne ale apropierii toamnei și ale încheierii treptate a sezonului cald.

Totodată, florile și plantele medicinale de sezon ocupau un loc important în credințele populare. În unele regiuni, acestea erau culese și păstrate în gospodărie, ulterior folosite la nevoie, ele fiind asociate cu sănătatea si protecția organismului.

Superstiții legate de Sfânta Maria Mică 2026: Ce nu este bine să faci pe 8 septembrie

În tradiția populară românească, Sfânta Maria Mică este însoțită si de o serie de credințe și superstiții păstrate în diferite regiuni ale țării. Acestea nu reprezintă reguli religioase, ci fac parte din folclorul transmis din generație în generație.

„De Sfânta Maria Mică, nu este bine să facem treburi gospodărești, precum spălatul, călcatul sau cusutul. Ziua de 8 septembrie este una de sărbătoare și, din perspectivă creștină, este un moment pentru rugăciune, liniște și apropiere de familie, nu pentru muncă.

Nu este bine nici să ne certăm, să purtăm dușmănie sau să rămânem în conflict cu cei apropiați. O astfel de zi ar trebui întâmpinată cu pace sufletească și bună înțelegere, iar acolo unde sunt supărări, este bine să existe si deschidere spre împăcare.

O atenție aparte este acordată femeilor însărcinate și celor care își doresc copii. Acestea se pot ruga Maicii Domnului pentru sănătate, o naștere ușoară și împlinirea dorinței de a avea un copil. În tradiția populară, pe vremuri, și fetele nemăritate se rugau pentru a-și găsi alesul.

Este important însă ca aceste credințe să fie deosebite de rânduiala bisericească. Sfânta Maria Mică este, înainte de toate, o zi de sărbătoare și de rugăciune, iar superstițiile țin de tradiția populară și de obiceiurile transmise de-a lungul timpului.”, a conchis Părintele

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