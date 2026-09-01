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Calendar ortodox septembrie 2026: Începe noul an bisericesc. Când sunt cele mai importante sărbători cu cruce roșie

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Calendar ortodox septembrie 2026. Foto Getty Images
Calendar ortodox septembrie 2026. Foto Getty Images
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Calendar ortodox septembrie 2026: Sărbători cu cruce roșie Alte evenimente importante în calendarul bisericesc din luna septembrie Calendar ortodox complet pentru septembrie 2026

Septembrie deschide noul an bisericesc și aduce două sărbători de referință pentru credincioșii ortodocși: Nașterea Maicii Domnului și Înălțarea Sfintei Cruci. Prima lună a calendarului liturgic cuprinde, de asemenea, zile de post și numeroase pomeniri dedicate unor sfinți care au avut un rol important în istoria și spiritualitatea românească.

Prima lună de toamnă reunește celebrări dedicate unor momente fundamentale ale creștinismului, alături de pomenirea celor care și-au mărturisit credința prin viață, slujire sau jertfă.

Calendar ortodox septembrie 2026: Sărbători cu cruce roșie

1 septembrie: Începutul anului bisericesc

La 1 septembrie începe anul bisericesc ortodox, perioadă în care sunt așezate toate sărbătorile și rânduielile liturgice din următoarele 12 luni. Alegerea acestei date are rădăcini în tradiția bizantină și amintește de începutul propovăduirii Mântuitorului Iisus Hristos, Care a vestit „anul bineplăcut Domnului”.

În aceeași zi este pomenit Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul, teolog originar din Dobrogea, cunoscut pentru contribuția sa la stabilirea sistemului de numărare a anilor de la Nașterea lui Hristos. Sărbătoarea marchează un moment de înnoire spirituală și de rugăciune pentru binecuvântarea noului an bisericesc.

8 septembrie: Nașterea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mică

Nașterea Maicii Domnului este primul mare praznic al noului an bisericesc și unul dintre cele patru dedicate Fecioarei Maria. Sărbătoarea, cunoscută în tradiția populară și sub denumirea de Sfânta Maria Mică, amintește de venirea pe lume a celei care avea să devină mama Mântuitorului Iisus Hristos.

Potrivit tradiției bisericii, Fecioara Maria a fost fiica Drepților Ioachim și Ana, care au primit vestea nașterii sale după o îndelungată perioadă de rugăciune. Praznicul este considerat începutul împlinirii planului de mântuire și are semnificația unei zile a speranței, bucuriei și înnoirii sufletești.

14 septembrie: Înălțarea Sfintei Cruci

Înălțarea Sfintei Cruci este unul dintre cele mai vechi praznice creștine și amintește de două momente importante din istoria bisericii. Primul este descoperirea, în secolul al IV-lea, a Crucii pe care a fost răstignit Iisus Hristos, eveniment asociat Sfintei Împărătese Elena. Cel de-al doilea se referă la recuperarea lemnului sfânt de la perși și readucerea sa la Ierusalim, în secolul al VII-lea.

Denumirea sărbătorii provine de la gestul prin care Crucea a fost ridicată în văzul credincioșilor, pentru a putea fi cinstită de întreaga comunitate. În spiritualitatea creștină, aceasta reprezintă jertfa Mântuitorului, dar și biruința asupra păcatului și a morții prin Înviere.

Alte evenimente importante în calendarul bisericesc din luna septembrie

9 septembrie: Sfinții și Drepții Ioachim și Ana

La o zi după Nașterea Maicii Domnului, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfinții și Drepții Ioachim și Ana, părinții Fecioarei Maria. Cei doi sunt prezentați în tradiția creștină drept modele de credință, răbdare și statornicie în rugăciune.

Ioachim și Ana au ajuns la o vârstă înaintată fără să aibă copii, însă nu și-au pierdut nădejdea. Rugăciunile lor au primit răspuns prin nașterea Fecioarei Maria, motiv pentru care sunt considerați ocrotitori ai familiei și ai celor care își doresc să devină părinți.

15 septembrie: Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș

Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, mitropolit al Banatului, este prăznuit la 15 septembrie. Născut în anul 1568, acesta a dus o îndelungată viață monahală și a fost ales mitropolit al Timișoarei în 1650.

Sfântul Iosif este cunoscut pentru activitatea sa pastorală și pentru sprijinul acordat credincioșilor. Tradiția bisericească îi atribuie, de asemenea, darul vindecării și al facerii de minuni.

16 septembrie: Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim

Arhimandritul Sofian Boghiu a fost unul dintre marii duhovnici ortodocși ai secolului al XX-lea, pictor bisericesc și membru al mișcării spirituale „Rugul Aprins”. Pentru activitatea sa religioasă a fost arestat și întemnițat în timpul regimului comunist.

Canonizarea sa a fost aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în 2024. Cunoscut drept „Apostolul Bucureștilor”, Sfântul Sofian este prezentat ca model de blândețe, răbdare și mărturisire a credinței, iar prima proclamare locală a canonizării sale a avut loc la Mănăstirea Antim, în septembrie 2025.

17 septembrie: Sfânta Muceniță Sofia și fiicele sale

La 17 septembrie sunt pomenite Sfânta Muceniță Sofia și fiicele sale, Pistis, Elpis și Agapi. Numele celor trei tinere provin din limba greacă și înseamnă Credință, Nădejde și Dragoste, virtuți fundamentale ale vieții creștine.

Potrivit tradiției, cele trei surori au trăit la Roma, în timpul persecuțiilor îndreptate împotriva creștinilor, și au fost martirizate pentru că au refuzat să renunțe la credință. Mama lor, Sofia, le-a încurajat să rămână statornice, devenind astfel un simbol al tăriei sufletești și al educației întemeiate pe valori religioase.

20 septembrie: Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci

La 20 septembrie 2026 este Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci. Fragmentul evanghelic rânduit pentru această zi vorbește despre asumarea crucii personale și urmarea lui Hristos, fiind citite versetele din Evanghelia după Marcu referitoare la lepădarea de sine.

În înțeles creștin, asumarea crucii nu se limitează la acceptarea încercărilor, ci presupune responsabilitate, credință și disponibilitatea de a urma învățătura lui Hristos. Duminica păstrează astfel în centrul vieții liturgice semnificația praznicului celebrat la 14 septembrie.

Calendar ortodox complet pentru septembrie 2026

  • 1 M † Sfantul Dionisie Exiguul; Inceputul anului bisericesc
  • 2 M Sfantul Mucenic Mamant
  • 3 J Sfantul Mucenic Antim; Sfintii Cuviosi Neofit si Meletie de la Manastirea Stanisoara
  • 4 V Sfantul Mucenic Vavila; Sfantul Proroc Moise
  • 5 S † Sfantul Proroc Zaharia
  • 6 D † Pomenirea minunii Sfantului Arhanghel Mihail in Colose - Ap. II Corinteni I, 21-24II, 1-4Ev. Matei XXII, 1-14glas 5, voscr. 3

(Vindecarea orbului din Ierihon - Ap. II Corinteni I, 21-24II, 1-4Ev. Matei XXII, 1-14glas 5, voscr. 3 Duminica nr: 1)

  • 7 L † Sfantul Mucenic Sozont; Cuviosii Simeon si Amfilohie de la Pangarati
  • 8 M † Nasterea Maicii Domnului
  • 9 M † Sfintii Ioachim si Ana
  • 10 J Sfintele Mucenite Minodora, Mitrodora si Nimfodora
  • 11 V Sfanta Teodora din Alexandria; Sfantul Eufrosin bucatarul
  • 12 S Sfantul Mucenic Autonom
  • 13 D † Sfantul Ioan de la Prislop; Tarnosirea Bisericii Invierii din Ierusalim - Ap. Galateni VI, 11-18Ev. Ioan III, 13-17glas 6, voscr. 4

(Predica la duminica dinaintea Inaltarii Sfintei Cruci - Ap. Galateni VI, 11-18Ev. Ioan III, 13-17glas 6, voscr. 4 Duminica nr: 2)

  • 14 L † Inaltarea Sfintei Cruci
  • 15 M † Sfantul Ierarh Iosif cel Nou de la Partos
  • 16 M † Sfantul Cuvios Marturisitor Sofian de la Antim; Sfanta Mucenita Eufimia Post
  • 17 J † Sfanta Mucenita Sofia si fiicele sale, Pistis, Elpis si Agapis
  • 18 V † Sfantul Preot Mucenic Ilarion Felea; Sfantul Eumenie, episcopul Gortinei 
  • 19 S Sfintii Mucenici Trofim, Savatie si Dorimedont
  • 20 D Sfantul Eustatie si sotia sa, Teopista, cu cei doi fii: Agapie si Teopist - Ap. Galateni II, 16-20Ev. Marcu VIII, 34-38IX, 1glas 7, voscr. 5

(Predica la Duminica dupa Inaltarea Sfintei Cruci - Ap. Galateni II, 16-20Ev. Marcu VIII, 34-38IX, 1glas 7, voscr. 5. Duminica nr: 3)

  • 21 L Sfantul Proroc Iona; Sfantul Apostol Codrat
  • 22 M † Sfantul Teodosie de la Brazi
  • 23 M † Zamislirea Sfantului Ioan Botezatorul
  • 24 J Sfanta Mucenita Tecla; Sfantul Siluan Athonitul
  • 25 V Sfanta Cuvioasa Eufrosina; Sfantul Serghie de Radonej
  • 26 S † Sfantul Domnitor Neagoe Basarab; Sfantul Ioan Evanghelistul
  • 27 D † Sfantul Antim Ivireanul - Ap. II Corinteni IX, 6-11Ev. Luca V, 1-11glas 8, voscr. 6

(Pescuirea minunata - Ap. II Corinteni IX, 6-11Ev. Luca V, 1-11glas 8, voscr. 6. Duminica nr: 4)

  • 28 L † Sfantul Cuvios Hariton Marturisitorul
  • 29 M Sfantul Chiriac Sihastrul
  • 30 M Sfantul Grigorie Luminatorul

Editor : C.S.

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