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Ce se împarte de Sfânta Maria Mică 2026. Preotul explică ce alimente se pregătesc pentru pomenirea din 8 septembrie

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Ce alimente se împart de Sfânta Maria Mică 2026. Sursa Foto Getty Images
Ce alimente se împart de Sfânta Maria Mică 2026. Sursa Foto Getty Images
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Din articol
Sfânta Maria Mică 2026: Ce semnifică obiceiul de a da de pomană Ce semnificație are Nașterea Maicii Domnului

Nașterea Maicii Domnului, una dintre marile sărbători dedicate Fecioarei Maria, este celebrată de creștinii ortodocși la 8 septembrie și poartă denumirea populară de Sfânta Maria Mică. În anumite zone ale țării, credincioșii păstrează obiceiul de a duce la biserică alimente și preparate făcute în casă, care sunt sfințite și apoi oferite de pomană în memoria celor trecuți la cele veșnice.

Tradiția este păstrată ca expresie a milosteniei și a recunoștinței, iar bucatele oferite diferă în funcție de obiceiurile familiei și de specificul zonei.

Sfânta Maria Mică 2026: Ce semnifică obiceiul de a da de pomană

„De Sfânta Maria Mică, credincioșii păstrează obiceiul de a împărți bucate pregătite în casă, ca expresie a milosteniei și a cinstirii Nașterii Maicii Domnului. Gestul poate fi făcut pentru rude, vecini, persoane aflate în nevoie sau pentru cei care participă la slujbele de la biserică, în funcție de tradițiile păstrate în fiecare familie și comunitate.

Obiceiul este legat de ideea de a dărui și de a împărtăși cu ceilalți într-o zi importantă din calendarul creștin. Prin acest gest, credincioșii își exprimă generozitatea și recunoștința, iar sărbătoarea devine și un prilej de apropiere față de cei din jur.

Atunci când darurile sunt oferite pentru pomenirea unei persoane trecute la cele veșnice, tradiția are și o semnificație aparte. Bucatele sunt împărțite pentru sufletul celui adormit, ca gest de pomenire și milostenie. În acest caz, importantă este atât amintirea persoanei, cât și binele făcut în numele acesteia.”, a explicat preotul Marius Oblu

Ce alimente se împart pe 8 septembrie

„Nu există o listă obligatorie de alimente care trebuie oferite de Sfânta Maria Mică. Alegerea acestora depinde de obiceiurile familiei, de tradițiile locale și de posibilitățile fiecăruia, semnificația fiind legată de gestul milosteniei și de pomenirea celor decedați.

Pâinea și colacii se numără printre produsele împărțite cu această ocazie, fiind prezente în numeroase obiceiuri românești. Pentru pomenirea celor trecuți la cele veșnice poate fi pregătită și colivă, însoțită de bucate făcute în casă.

Întrucât sărbătoarea are loc la începutul toamnei, pot fi oferite și fructe de sezon, precum struguri, mere, pere sau prune. Acestea sunt așezate alături de colaci și de celelalte daruri pregătite pentru a fi duse la biserică și împărțite.

În funcție de specificul fiecărei zone, pot fi alese plăcinte, prăjituri, deserturi de casă ori mâncăruri gătite. Conținutul pachetelor diferă, așadar, de la o comunitate la alta, fără ca un anumit produs să fie impus pentru această sărbătoare.”, a mai adăugat Părintele

Ce semnificație are Nașterea Maicii Domnului

„Nașterea Maicii Domnului are o însemnătate deosebită în calendarul ortodox. Sărbătoarea este legată de Sfinții și Drepții Ioachim și Ana, părinții Fecioarei Maria, prezentați în tradiția creștină drept modele de credință, răbdare și încredere în Dumnezeu.

Potrivit tradiției bisericii, cei doi și-au dorit multă vreme un copil și au continuat să se roage în pofida încercărilor prin care au trecut. Venirea pe lume a Mariei este considerată răspunsul primit la rugăciunile lor.

Momentul marchează începutul unui parcurs fundamental pentru credința creștină: Fecioara Maria avea să devină Maica Mântuitorului. Din această perspectivă, sărbătoarea este asociată cu apropierea împlinirii planului dumnezeiesc al mântuirii.

Sfânta Scriptură nu cuprinde informații despre nașterea și copilăria Maicii Domnului. Relatările păstrate despre această perioadă provin din Tradiția Bisericii și din scrieri creștine vechi, transmise de-a lungul timpului.” a conchis sursa Digi24.ro

Editor : M.C.

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