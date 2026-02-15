Lăsatul secului de carne 2026: Ce alimente se mănâncă. Obiceiuri interzise înainte de Postul Paștelui

Lăsatul secului de carne, care în 2026 va fi marcat duminică, 15 februarie, reprezintă prima etapă a pregătirii pentru Postul Paștelui, unul dintre cele mai importante momente din calendarul ortodox. Această zi constituie și ultima oportunitate pentru credincioși de a consuma alimente „de dulce” înainte de intrarea în Săptămâna Albă, o perioadă de tranziție în care carnea este exclusă, dar lactatele și ouăle încă mai pot fi consumate.

Săptămâna Albă pregătește comunitatea atât sufletește, cât și fizic, pentru perioada strictă a Postului Mare, care se întinde până la sărbătoarea Învierii. Obiceiurile și tradițiile asociate acestei perioade reflectă bogăția spirituală și culturală a credinței ortodoxe.

Ce înseamnă Lasatul Secului

„Înaintea fiecărui mare post al bisericii, creștinii ortodocși marchează Lăsata Secului - momentul despărțirii de mâncarea „de dulce” și de obiceiurile lumești, pentru a intra într-o perioadă de curățire trupească și sufletească.

Denumirea vine din vechea expresie „a lăsa secul”, care înseamnă a renunța la hrana consistentă și la plăcerile care țin omul ancorat exclusiv în planul material, pentru a face loc unei vieți duhovnicești intense. Nu este doar o schimbare alimentară, ci un exercițiu de voință și de disciplină interioară.

În cazul Paștelui, această etapă are o rânduială aparte și începe cu Lăsata Secului de carne.”, a explicat pentru Digi24.ro preotul Dan Damaschin

Lăsata Secului de carne 2026: Începutul pregătirii pentru Postul Paștelui

„În anul 2026, Lăsata Secului de carne pentru Postul Paștelui are loc duminică, 15 februarie. Ziua coincide, în calendarul ortodox, cu Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, un moment cu profundă încărcătură spirituală, în care Evanghelia le amintește credincioșilor despre responsabilitatea faptelor lor și despre importanța milosteniei și a iubirii față de aproape.

Lăsata Secului de carne marchează ultima zi în care se mai consumă preparate de origine animală, carne și alte derivate, înainte de intrarea în perioada de pregătire pentru Postul Paștelui. Totuși, postul propriu-zis nu începe imediat, ci este precedat de o etapă de tranziție.

Dincolo de aspectul alimentar, Lăsata Secului de carne are o semnificație profund spirituală. Ea marchează trecerea de la ritmul obișnuit al vieții cotidiene la o etapă de introspecție și apropiere de Dumnezeu. Credincioșii sunt chemați nu doar să își schimbe meniul, ci și atitudinea: să se apropie prin rugăciune, pocăință, milostenie și prin participarea la Sfintele Taine, în vederea pregătirii pentru bucuria Învierii.

Săptămâna Albă 2026

Începând cu 16 februarie 2026, credincioșii intră în Săptămâna Albă, cunoscută și sub numele de „Săptămâna Brânzei„. Această perioadă de tranziție durează o săptămână, până pe 22 februarie 2026, și marchează ultima etapă înainte de Postul Mare. În această săptămână, carnea este exclusă din alimentație, însă sunt permise lactatele, ouăle și produsele derivate. Rânduiala treptată are rolul de a pregăti atât trupul, cât și sufletul pentru asprimea Postului Mare.”, a mai precizat preotul

Tradiții și obiceiuri populare de Lăsatul Secului

„În satele românești, Lăsata Secului de carne înainte de Paște era mai mult decât o simplă zi din calendar. Reprezenta un moment de pregătire spirituală și socială, o zi a comuniunii între oameni și a reflecției înainte de perioada de post. Familiile se adunau la masă pentru a consuma, pentru ultima oară, carne, iar această masă căpăta un caracter simbolic, marcând trecerea de la plăcerile materiale la disciplina postului și a rugăciunii.

Un obicei important era iertarea reciprocă. La finalul zilei, membrii comunității își cereau iertare unii altora, spunând: „Iartă-mă și Dumnezeu să te ierte.” Această practică avea rolul de a curăța sufletele, de a întări relațiile și de a pregăti oamenii pentru perioada de introspecție duhovnicească.

Tot în această zi, în unele sate, se stabileau și înțelegeri legate de viitoare nunți sau alte evenimente familiale, considerând această perioadă potrivită pentru planuri armonioase între gospodării.”, conchide sursa Digi24.ro

Postul Paștelui debutează după Lăsata Secului de brânză, programată pentru duminică, 22 februarie. Începând cu ziua următoare, 23 februarie, credincioșii intră oficial în perioada de post, care se va încheia în Ajunul Paștelui, 11 aprilie 2026.

