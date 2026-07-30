PSD mută scandalul pe legea salarizării publice la Bruxelles. Social-democrații i-au trimis o scrisoare Ursulei von der Leyen

Reprezentanții PSD i-au trimis o scrisoare preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prin care cer să fie protejate veniturile angajaților din sistemul medical și educație.

Potrivit unui comunicat transmis de PSD joi, semnatarii scrisorii sunt europarlamentarul Victor Negrescu, Adrian Streinu-Cercel, președintele Comisiei pentru Sănătate din Senat și Alexandru Ghigiu, președintele Comisiei pentru Învățământ din Camera Deputaților.

„Semnatarii solicită clarificări care să permită României:

protejarea veniturilor personalului din educație și sănătate;

recunoașterea specificului acestor profesii și a plăților pentru gărzi, ture, muncă de noapte, condiții dificile și activitatea desfășurată în zone cu deficit de personal;

realizarea unor simulări complete privind impactul reformei asupra tuturor categoriilor profesionale înainte de adoptarea legii;

desfășurarea unui dialog real cu sindicatele reprezentative și cu profesioniștii din cele două domenii”, transmite formațiunea.

„Educația și sănătatea nu trebuie să plătească prețul unei implementări rigide. Propunem soluții concrete prin care România poate atrage fondurile alocate prin PNRR, cât și avea profesori și cadre medicale motivate”, susține Victor Negrescu, europarlamentar și vicepreședinte al Parlamentului European.

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Editor : A.G.