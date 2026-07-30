Live TV

Diana Șoșoacă, implicată într-un accident rutier în București. Eurodeputata a fost transportată la spital (surse)

Data actualizării: Data publicării:
sosoaca face declaratii
Diana Șoșoacă. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Diana Șoșoacă a fost implicată, joi, într-un accident rutier produs pe Bulevardul Iuliu Maniu din Sectorul 6 al Capitalei, au declarat surse pentru Digi24.ro. Europarlamentara era pasager într-unul dintre autoturismele implicate și a fost transportată la Spitalul Universitar la pentru investigații medicale, au adăugat sursele citate.

Conform surselor respective, lidera SOS România a fost rănită ușor.

Accidentul a avut loc în jurul orei 14:35, iar Brigada Rutieră a fost sesizată printr-un apel la 112, arată comunicatul de presă al instituției.

Potrivit Poliției, un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 49 de ani, care circula pe Bulevardul Iuliu Maniu dinspre strada Lujerului către strada Apusului, a intrat în coliziune cu mașina care circula în fața sa. Cel de-al doilea autoturism era condus de un tânăr de 23 de ani.

În urma impactului, pasagera în vârstă de 50 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportat la spital, mai spune Brigada Rutieră.

Potrivit surselor Digi24.ro, Diana Șoșoacă era pe scaunul din dreapta de lângă șofer, în autoturismul respectiv.

Polițiștii i-au testat cu aparatul Alcooltest pe cei doi conducători auto, iar rezultatele au fost zero, mai precizează comunicatul Brigăzii Rutiere.

Brigada Rutieră continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul.

Diana Șoșoacă este europarlamentar și lider al partidului SOS România și a fost aleasă în Parlamentul European la scrutinul din 2024.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Hungariak Parliament Due To Vote On 17th Constitutional Amendment, Budapest, Hungary - 13 Jul 2026
1
„Luna de miere” a lui Peter Magyar s-a încheiat. „Afacerea Judit Polgar” a dus la...
apa scazuta la dunare
2
De ce are Dunărea un debit atât de scăzut, deși în România a plouat? Explicațiile...
INSTANT_COALITIE_BUGET_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Grindeanu anunță că 14 deputați PNL „au trecut peste ordinul lui Bolojan” și au votat...
Pierre-Henri Chuet
4
Anchetă de trădare în Franța: un fost pilot francez de avioane de vânătoare Rafale...
Accident
5
Condamnare-record pentru un șofer de TIR: cum a dus o șicanare în trafic la o tragedie și...
Lamine Yamal: ”Dacă-mi arătați o fată mai frumoasă, îmi rad sprâncenele”
Digi Sport
Lamine Yamal: ”Dacă-mi arătați o fată mai frumoasă, îmi rad sprâncenele”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
foto articol
Șoșoacă, din piscină, mesaj plin de dezinformări: „România are 60% din toată apa din Uniunea Europeană”
Diana Iovanovici Șoșoacă.
Diana Șoșoacă și fostul ei soț au fost trimiși în judecată în dosarul sechestrării jurnaliștilor italieni. Acuzațiile procurorilor
accident rutier triunghi semn
Accident între un autobuz și un autoturism în Sibiu. Un copil și o femeie au ajuns la spital
masina de politie
Un microbuz care transporta 11 persoane s-a răsturnat în Vrancea. A fost activat planul roșu
112-smurd-1
Două fete minore au fost lovite de o mașină pe DN1 în Bușteni. Trafic complet blocat
Recomandările redacţiei
Mihailo Podoliak
Mihailo Podoliak, consilierul lui Zelenski, pentru Digi24.ro...
sigla psd
PSD mută scandalul pe legea salarizării publice la Bruxelles...
BUCURESTI - PROTEST - CRESCATORI OVINE - CAPRINE - 30 IUL 2026
Protestul oierilor s-a mutat la Guvern după incidentele de la ANSVSA...
image
NATO confirmă că obiectul prăbușit în estul Poloniei este „o rachetă...
Ultimele știri
Metoda prin care o grupare fura produse vândute la bordul avioanelor. Prejudiciul e de 800.000 de euro
Iranul susţine că a distrus trei avioane F-35 ale SUA într-un atac asupra unei baze în Iordania
Ce se știe despre racheta rusească suspectată că a lăsat un crater de 10 metri la prăbușirea în Polonia. Are greutatea unui autobuz mic
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Laura Cosoi a născut a cincea fetiță. Ce nume a primit micuța și ce detaliu emoționant o leagă de surioarele...
Cancan
A murit pilotul Mihai Vîrdol. Anunțul făcut de forțele aeriene române
Fanatik.ro
Avem ofertele Rapidului pentru Cordea și Korenica! Neluțu Varga: „Atât costă! Să pună banii jos!”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Companiile AI strâng cărți vechi, își antrenează modelele cu ele, apoi le distrug
Fanatik.ro
Record! Câte beri s-au băut pe „Ion Oblemenco” la Universitatea Craiova – Levski Sofia. Exclusiv
Adevărul
„De ce ar trebui să beneficieze de acciză redusă cineva care conduce un SUV?” Subvenția la motorină...
Playtech
Cine poate fi încorporat în România în caz de război. De ce au fost chemaţi tinerii în Armată
Digi FM
Mihai Onilă a fost operat de urgență. Fostul membru AXXA stârnise controverse după ce a ținut post negru 40...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză uriașă: după 12 ani, Elena Băsescu a revenit! Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
Pro FM
Anca Țurcașiu, noi imagini inedite alături de partenerul ei, la malul mării. Fanii au fost cuceriți: „Așa...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Ce părere ar avea Johnny Depp despre filmul care îi marchează revenirea la Hollywood: „O șansă care apare o...
Adevarul
Militarii ucraineni, verdict dur după exercițiile NATO: „Pauzele de cafea și restricțiile pentru drone nu au...
Newsweek
Modificare la pensie începând de vineri. Milioane de români vor munci mai mult înainte să iasă la pensie
Digi FM
Mihai Trăistariu, exasperat de turiștii de pe litoral. Ce îi dispare din apartamente și ce obiecte ajunge să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este "dirty soda", băutura care face furori pe internet, dar îi îngrijorează pe medici: "Este un dezastru...
Digi Animal World
Un câine a distrus drona vecinului, iar cazul a ajuns în instanță. Ce a decis judecătorul
Film Now
A trăit în mașină înainte să ajungă la Hollywood, apoi a câștigat două premii Oscar. Viața a încercat-o de...
UTV
Florin Ristei și iubita lui au sărbătorit un moment special în vacanță. Cum a surprins-o artistul pe Andreea...