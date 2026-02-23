Live TV

A început Postul Paștelui 2026: Cele mai importante reguli bisericești. Obiceiuri interzise timp de 40 de zile

A început Postul Paștelui 2026. Foto Getty Images
A început Postul Paștelui 2026. Foto Getty Images
Ce semnifică Postul Paștelui Îndemnul preotului pentru perioada postului Duminici importante din Postul Mare 2026 Zile cu dezlegare la pește 

Postul Paștelui 2026 începe luni, 23 februarie, imediat după Duminica Lăsatului Sec de Brânză, și se încheie în Sâmbăta Mare, 11 aprilie, pregătind credincioșii pentru sărbătoarea Învierii, care va fi celebrată duminică, 12 aprilie 2026. Pe durata acestei perioade, ortodocșii respectă restricții alimentare, renunțând la carne și alte produse de origine animală, ouă și lactate cu excepția zilelor în care este permis consumul de pește.

Postul Paștelui, denumit în tradiția creștină și „Păresimi” sau „Patruzecimea”, reprezintă intervalul de pregătire spirituală care precede sărbătoarea Învierii Domnului. Considerat cel mai lung și mai sever dintre posturile de durată ale Bisericii Ortodoxe, acesta se desfășoară pe parcursul a aproximativ 40 de zile.

Ce semnifică Postul Paștelui

„Perioada Postului Paștelui 2026 reprezintă un interval dedicat atât curățirii sufletești, cât și disciplinei trupului, prin rugăciune, spovedanie, fapte bune și restricții alimentare, pregătind credincioșii să întâmpine Învierea Domnului cu inima purificată și spiritul întărit.

Înainte de debutul postului, tradiția ortodoxă marchează ultimele zile de consum liber de produse de origine animală, cunoscute sub denumirile de „Duminica Lăsatului Sec de Carne” și „Duminica Lăsatului Sec de Brânză”, semnalând tranziția de la alimentația obișnuită către regimul specific perioadei de post.

În Sfânta Scriptură, intervalul de 40 de zile este consacrat pregătirii și purificării spirituale, menite să apropie credincioșii de Dumnezeu. Această durată simbolică apare în momente esențiale ale istoriei biblice: Moise a postit 40 de zile pe Muntele Sinai înainte de a primi Tablele Legii, Ilie a petrecut 40 de zile în post până la Muntele Horeb, iar Mântuitorul a rămas 40 de zile în deșert înainte de a începe propovăduirea Evangheliei, pregătindu-se astfel să transmită oamenilor învățătura Sa despre Dumnezeu și mântuire.”, a explicat pentru Digi24.ro preotul Dan Damaschin

  • Tablele Legii, cunoscute și ca Tablele de Piatră sau Tablele lui Moise, în Biblia ebraică, au fost cele două bucăți de piatră inscripționate cu cele Zece Porunci.

Săptămâna Patimilor 

Practicile specifice acestei perioade includ respectarea unui post strict, care, pentru cei care îl țin, poate ajunge până la post negru în Vinerea Mare. Credincioșii participă cu regularitate la slujbele religioase pentru spovedanie și împărtășanie, pregătesc cu atenție locuința și se ocupă de realizarea tradițională a preparatelor, precum și de vopsirea ouălor pentru sărbătoare.

Prohodul Domnului, săvârșit în seara de vineri, reprezintă etapa finală a compătimirii pentru patimile lui Hristos și constituie unul dintre momentele centrale ale liturghiei din Săptămâna Mare.

Sâmbăta Mare marchează ultima zi de pregătire înainte de Paște, când credincioșii încheie curățenia locuințelor și se dedică pregătirii tradiționale a preparatelor pentru masa festivă de duminică, anticipând astfel bucuria Învierii Domnului.

Îndemnul preotului pentru perioada postului

„Pe parcursul celor 40 de zile ale Paștelui 2026, credincioșii respectă restricțiile alimentare impuse, renunțând la carne, ouă, lactate și alte produse derivate. Această perioadă de abstinență alimentară urmărește să susțină purificarea sufletească și apropierea de Dumnezeu. Singurele excepții sunt zilele cu dezlegare la pește, stabilite de biserică, care permit consumul acestuia și mențin un echilibru între respectarea tradiției și rigorile postului.

Pentru cei care pornesc pentru prima dată pe calea postului, și nu numai, primul pas este decizia de a începe cu inima deschisă. Nu trebuie să ne temem de greșeli sau de eșec: postul nu reprezintă o competiție sau un examen, ci o călătorie spirituală către purificare și apropiere de Dumnezeu. Deși vor apărea provocări, scopul final rămâne același: să ne găsim inima curată, plină de iubire față de aproapele nostru și, mai presus de toate, față de Dumnezeu.”,a mai precizat preotul

Obiceiuri importante în zilele de post

„Vom simți cu adevărat sensul postului atunci când ne vom dedica mai mult rugăciunii, vom participa la spovedanie și ne vom apropia de Sfânta Împărtășanie. În acest scop, este important să limităm sursele care ne distrag atenția, precum telefoanele, tabletele sau alte ecrane, și să deschidem în schimb Sfânta Evanghelie și cărțile de rugăciuni.

Este important să ne desprindem de rutina zilnică și să ne concentrăm asupra faptelor bune, cum ar fi vizitele la bolnavi, pregătirea de daruri pentru copiii nevoiași sau acordarea sprijinului celor aflați în dificultate. În acest fel, postul devine un exercițiu de generozitate și empatie. Numai prin astfel de gesturi putem elibera inima de „secul”, egoism, mânie sau nepăsare, și o putem umple cu iubire, fără de care nu ne putem înfățișa înaintea lui Dumnezeu.”conchide sursa Digi24.ro

Duminici importante din Postul Mare 2026

În 2026, Postul Paștelui cuprinde mai multe duminici semnificative, fiecare având o importanță spirituală aparte:

  • Duminica Ortodoxiei - 1 martie 2026: prima duminică din post, dedicată biruinței dreptei credințe și cinstirii icoanelor;
  • Duminica Sfântului Grigorie Palama - 8 martie 2026: a doua duminică, care subliniază importanța rugăciunii și a vieții duhovnicești;
  • Duminica Sfintei Cruci - 15 martie 2026: a treia duminică din post, când credincioșii sunt chemați să-și asume crucea ca simbol al jertfei și mântuirii;
  • Duminica Sfântului Ioan Scărarul - 22 martie 2026: a patra duminică, ce amintește de urcușul spiritual prin credință și nevoință;
  • Duminica Sfintei Maria Egipteanca - 29 martie 2026: a cincea duminică, un puternic simbol al pocăinței și al întoarcerii la Dumnezeu;
  • Duminica Floriilor - 5 aprilie 2026: ultima duminică din post, care marchează Intrarea Domnului în Ierusalim și deschide Săptămâna Mare, perioada cea mai intensă a postului.

Zile cu dezlegare la pește 

În Postul Paștelui 2026, credincioșii ortodocși beneficiază de două zile speciale în care consumul de pește este permis, oferind astfel o mică pauză de la restricțiile alimentare. Prima zi cu dezlegare este 25 martie, de Buna Vestire, când este sărbătorită vestea primită de Fecioara Maria că va fi mama lui Hristos. A doua zi este 5 aprilie, de Duminica Floriilor, care marchează intrarea lui Iisus în Ierusalim și pregătește credincioșii pentru Săptămâna Patimilor. Aceste momente îmbină respectarea spiritului postului cu celebrarea unor evenimente importante din calendarul bisericesc.

