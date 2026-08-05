Schimbarea la Față a Domnului 2026: Ce alimente se sfințesc și se împart pe 6 august. Preotul explică tradițiile păstrate de generații

Schimbarea la Față a Domnului, cinstită anual la 6 august, este unul dintre cele 12 mari praznice împărătești din calendarul ortodox și are o profundă semnificație spirituală pentru milioane de credincioși. Sărbătoarea amintește de momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos Și-a descoperit slava dumnezeiască înaintea ucenicilor pe Muntele Tabor și este însoțită, în tradiția românească, de numeroase obiceiuri și credințe populare.

Deși este prăznuită în timpul Postului Adormirii Maicii Domnului, data de 6 august este singura zi din această perioadă în care biserica acordă dezlegare la pește.

Schimbarea la Față a Domnului 2026: Cele mai importante tradiții

„În dimineața zilei de 6 august, credincioșii merg la biserică pentru a participa la Sfânta Liturghie, slujba care marchează unul dintre cele mai importante praznice împărătești din calendarul ortodox. Pentru mulți, sărbătoarea este un prilej de rugăciune, reculegere și înnoire sufletească, în care îi cer lui Dumnezeu sănătate, pace, ocrotire și binecuvântare pentru familie și pentru cei dragi.

Singura zi din post cu dezlegare la pește

Deși sărbătoarea este celebrată în timpul Postului Adormirii Maicii Domnului, 6 august este singura zi în care rânduiala bisericească permite consumul de pește. Cu această ocazie, multe familii pregătesc o masă festivă cu preparate specifice, păstrând o tradiție care îmbină respectarea perioadei de abstinență cu bucuria unui mare praznic creștin.

Sfințirea primelor roade ale pământului

Un alt obicei păstrat de generații este aducerea la biserică a primelor roade ale pământului pentru a fi binecuvântate. Enoriașii așază în coșuri struguri, mere, pere și alte fructe de sezon, oferindu-le ca semn de recunoștință pentru belșugul și binecuvântările primite de-a lungul anului.

După încheierea Sfintei Liturghii, alimentele sfințite sunt împărțite membrilor familiei, vecinilor sau persoanelor aflate în nevoie, într-un gest care simbolizează generozitatea, comuniunea și iubirea față de aproapele.

În numeroase comunități din România, această tradiție continuă să fie respectată, exprimând atât recunoștința față de Dumnezeu pentru rodul pământului, cât și spiritul de solidaritate și grijă față de cei din jur.” , a explicat preotul Marius Oblu

Obiceiuri populare legate de Schimbarea la Față a Domnului

Dincolo de însemnătatea religioasă, sărbătoarea ocupă un loc aparte în tradiția populară românească, fiind considerată hotarul simbolic dintre vară și începutul toamnei. În credința transmisă din generație în generație, ziua de 6 august vestește schimbările care încep să se observe treptat în natură, odată cu apropierea noului anotimp.

Bătrânii spuneau că, după acest praznic, zilele încep să se scurteze, nopțile devin mai răcoroase, iar aerul capătă primele semne ale toamnei. Tot acum, potrivit tradiției, frunzele încep încet să-și schimbe culoarea, iar păsările călătoare se pregătesc pentru drumul spre ținuturile mai calde.

Ce nu au voie credincioșii să facă pe 6 august

Pe lângă însemnătatea religioasă, ziua de 6 august este însoțită și de numeroase credințe populare, păstrate în multe zone ale țării. Potrivit acestora, anumite activități ar trebui evitate pentru ca oamenii să aibă parte de sănătate, liniște și belșug în perioada următoare.

„În tradiția populară, nu este bine să se spele rufe, să se facă treburi gospodărești grele sau să se lucreze pământul. De asemenea, se spune că activități precum cositul fânului ori începerea unor lucrări importante în gospodărie ar trebui amânate pentru o altă zi, în semn de respect față de marea sărbătoare.

Tot în credința populară se spune că certurile, conflictele și vorbele grele trebuie evitate pe 6 august. Bătrânii credeau că neînțelegerile izbucnite în această zi pot aduce tensiuni și supărări care se vor prelungi mult timp. Din același motiv, oamenii erau îndemnați să păstreze pacea în familie și să se împace cu cei cu care se aflau în conflict.

Tot de această zi sunt legate și unele credințe despre vreme. Se spune că dacă 6 august este însorită și călduroasă, urmează o toamnă lungă și roditoare, în timp ce ploaia ar prevesti un anotimp instabil, cu vreme rece și schimbătoare.”, a conchis sursa Digi24.ro

Deși aceste credințe nu fac parte din învățătura bisericii ortodoxe și nu au un fundament religios, ele continuă să fie păstrate în numeroase comunități din România, ca elemente ale patrimoniului cultural și ale tradițiilor populare.

Editor : M.C.