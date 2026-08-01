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Calendar ortodox august 2026: Luna în care sunt celebrate două mari praznice împărătești. Cele mai importante sărbători religioase

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Sărbători cruce roșie august 2026. Foto Getty Images
Sărbători cruce roșie august 2026. Foto Getty Images
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Din articol
Calendar ortodox luna august 2026: Sărbători cu cruce roșie Ce sunt praznicele împărătești Alte evenimente importante în calendarul bisericesc din luna august Calendar ortodox complet pentru luna august 2026

Luna august 2026 este una dintre cele mai importante perioade din calendarul ortodox, reunind două dintre cele 12 praznice împărătești: Schimbarea la Față a Domnului și Adormirea Maicii Domnului, alături de alte sărbători de mare însemnătate pentru credincioși. În această perioadă este ținut și postul închinat Fecioarei Maria, care a început pe 31 iulie.

Calendarul ortodox din august 2026 reunește sărbători, zile de post și momente cu o semnificație aparte pentru viața religioasă.

Calendar ortodox luna august 2026: Sărbători cu cruce roșie

6 august: Schimbarea la Față a Domnului

Schimbarea la Față a Domnului este unul dintre cele 12 praznice împărătești și amintește de momentul în care Iisus Hristos și-a arătat dumnezeirea înaintea a trei dintre ucenicii săi: Petru, Iacov și Ioan pe Muntele Tabor. Potrivit Evangheliilor, chipul lui Iisus a strălucit ca soarele, iar hainele sale s-au făcut albe ca lumina. În același timp, au apărut prorocii Moise și Ilie, iar glasul lui Dumnezeu Tatăl s-a auzit dintr-un nor: „Acesta este Fiul Meu Cel iubit, în Care am binevoit; pe Acesta să-L ascultați.”

Sărbătoarea simbolizează descoperirea naturii divine a lui Hristos și îi îndeamnă pe credincioși la transformare sufletească, credință și apropiere de Dumnezeu. Deși praznicul este în timpul Postului Adormirii Maicii Domnului, în această zi este dezlegare la pește.

15 august: Adormirea Maicii Domnului (Sfânta Maria Mare)

Adormirea Maicii Domnului este una dintre cele mai importante sărbători dedicate Fecioarei Maria și marchează trecerea acesteia din viața pământească la viața veșnică. Totodată, este unul dintre cele 12 praznice împărătești ale bisericii și unul dintre cele patru închinate Maicii Domnului. Tradiția creștinismului spune că, înainte de mutarea sa la cer, Maica Domnului și-a cunoscut sfârșitul, iar apostolii au fost aduși în chip minunat la Ierusalim pentru a-i fi alături. După înmormântare, mormântul a fost găsit gol, semn al mutării sale cu trupul la cer, potrivit credinței ortodoxe.

Cunoscută în popor drept Sfânta Maria Mare, sărbătoarea reprezintă unul dintre cele mai importante momente ale anului bisericesc și este prăznuită cu slujbe speciale și pelerinaje la numeroase biserici și mănăstiri din țară. Totodată, în această zi se încheie Postul Adormirii Maicii Domnului.

29 august: Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul

Această sărbătoare amintește de martiriul Sfântului Ioan Botezătorul, cel care l-a botezat pe Iisus Hristos în apele Iordanului și este considerat ultimul dintre marii proroci ai Vechiului Testament. Potrivit relatărilor biblice, Ioan Botezătorul a fost întemnițat după ce l-a mustrat pe regele Irod Antipa pentru că trăia împreună cu Irodiada, soția fratelui său. În urma unui jurământ făcut la un ospăț, Irod a poruncit decapitarea sfântului, la cererea Salomeei, fiica Irodiadei.

Biserica ortodoxă a rânduit această zi ca zi de post aspru, indiferent în ce zi a săptămânii este prăznuită, în semn de cinstire a jertfei și a vieții de nevoință a Sfântului Ioan. Credincioșii sunt îndemnați la rugăciune, cumpătare și reflecție asupra curajului de a apăra adevărul și credința.

Ce sunt praznicele împărătești

Praznicele împărătești reprezintă cele mai importante sărbători din calendarul ortodox, fiind dedicate principalelor momente din viața și activitatea Mântuitorului Iisus Hristos și a Maicii Domnului. Biserica ortodoxă cinstește 12 astfel de sărbători, considerate de cea mai mare însemnătate liturgică, la care se adaugă Paștele, numit „Praznicul praznicelor” și cea mai mare sărbătoare a creștinătății.

Dintre cele 12 praznice împărătești, opt sunt închinate Mântuitorului Iisus Hristos, iar patru sunt dedicate Maicii Domnului. Acestea marchează evenimente esențiale din istoria mântuirii și sunt celebrate anual prin slujbe solemne și rânduieli speciale. Cele opt praznice împărătești ale Domnului sunt:

  • Nașterea Domnului (Crăciunul) - 25 decembrie;
  • Botezul Domnului (Boboteaza) - 6 ianuarie;
  • Întâmpinarea Domnului - 2 februarie;
  • Intrarea Domnului în Ierusalim (Floriile);
  • Înălțarea Domnului;
  • Pogorârea Sfântului Duh (Rusaliile);
  • Schimbarea la Față a Domnului - 6 august;
  • Înălțarea Sfintei Cruci - 14 septembrie;

Cele patru praznice împărătești dedicate Maicii Domnului sunt:

  • Buna Vestire - 25 martie;
  • Adormirea Maicii Domnului - 15 august;
  • Nașterea Maicii Domnului - 8 septembrie;
  • Intrarea în Biserică a Maicii Domnului - 21 noiembrie.

Alte evenimente importante în calendarul bisericesc din luna august

7 august: Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla

Sfânta Teodora de la Sihla este una dintre cele mai iubite sfinte ale românilor și este considerată ocrotitoarea Moldovei. A trăit în secolul al XVII-lea și a ales viața de pustnic, retrăgându-se într-o peșteră din Munții Neamțului, unde și-a petrecut anii în rugăciune și nevoință.

Potrivit tradiției, a fost hrănită în mod miraculos de păsările cerului, iar după trecerea sa la cele veșnice, trupul i-a fost descoperit de călugări și cinstit ca fiind izvorâtor de har. Biserica o pomenește ca model de credință, smerenie și viață ascetică. În prezent, o parte din moaștele sale se află la Mănăstirea Sihăstria.

26 august: Sfinții Mucenici Adrian și Natalia

Sfinții Adrian și Natalia au trăit în timpul împăratului Maximian. Adrian, ofițer roman, s-a convertit la creștinism după ce a văzut curajul martirilor în timpul persecuțiilor. A fost întemnițat și supus la chinuri, iar soția sa, Natalia, l-a încurajat să rămână statornic în credință până la moarte. Cei doi sunt considerați modele de fidelitate, iubire și sprijin reciproc în căsătorie, motiv pentru care mulți soți îi cinstesc ca ocrotitori ai familiei.

31 august: Punerea în raclă a Brâului Maicii Domnului

La 31 august, biserica ortodoxă pomenește Punerea în raclă a Cinstitului Brâu al Maicii Domnului, sărbătoare care amintește de așezarea spre cinstire a singurei relicve materiale despre care tradiția spune că a rămas de la Fecioara Maria.

Potrivit tradiției creștine, după Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Apostol Toma a primit de la aceasta Brâul, ca semn al mutării sale la cer. Relicva a fost păstrată și cinstită de credincioși, iar în timpul împăratului Arcadie (395-408) a fost așezată într-o raclă, într-o biserică din Constantinopol. Acest eveniment este comemorat anual la 31 august.

Brâul Maicii Domnului este considerat un simbol al ocrotirii, al binecuvântării și al mijlocirii Fecioarei Maria pentru credincioși. De-a lungul timpului, tradiția ortodoxă a consemnat numeroase vindecări și ajutor primit prin rugăciunile adresate Maicii Domnului înaintea acestei sfinte relicve.

Calendar ortodox complet pentru luna august 2026

  • 1 S Scoaterea Sfintei Cruci
  • 2 D Aducerea moaștelor Sfântului Arhidiacon Ștefan

(Umblarea pe mare - potolirea furtunii - Ap. I Corinteni III, 9-17Ev. Matei XIV, 22-34glas 8, voscr. 9. Duminică nr: 1)

  • 3 L † Sfântul Cuvios Iraclie din Basarabia; Sfinții Isachie, Dalmat și Faust
  • 4 M Sfinții șapte tineri din Efes
  • 5 M † Sfântul Ioan Iacob Hozevitul
  • 6 J † Schimbarea la Față a Domnului
  • 7 V † Sfânta Teodora de la Sihla
  • 8 S † Sfântul Preot Mucenic Alexandru din Basarabia; Sfântul Emilian Mărturisitorul, episcopul Cizicului; Sfântul Ierarh Miron
  • 9 D Sfântul Apostol Matia - Ap. I Corinteni IV

(Vindecarea lunaticului - Ap. I Corinteni IV, 9-16Ev. Matei XVII, 14-23glas 1, voscr. 10. Duminică nr: 2)

  • 10 L Sfântul Lavrentie
  • 11 M † Sfântul Nifon, patriarhul Constantinopolului
  • 12 M Sfinții Mucenici Fotie și Anichit
  • 13 J Sfântul Tihon de Zadonsk
  • 14 V Sfântul Proroc Miheia
  • 15 S † Adormirea Maicii Domnului
  • 16 D †Sfinții Martiri Brâncoveni

(Pildă datornicului nemilostiv - Predică la Duminică a XI-a după Rusalii - Ap. I Corinteni IX, 2-12Ev. Matei XVIII, 23-35glas 2, voscr. 11. Duminică nr: 3)

  • 17 L † Sfântul Mucenic Miron; Sfântul Gheorghe Pelerinul
  • 18 M Sfântul Ioan de Rila - ocrotitorul Bulgariei
  • 19 M Sfântul Andrei Stratilat
  • 20 J Sfântul Proroc Samuel
  • 21 V † Sfântul Apostol Tadeu; Sfinții Mucenici Donat, Romul, Silvan și Venust
  • 22 S Sfântul Mucenic Agatonic
  • 23 D Sfântul Mucenic Lup

(Tânărul bogat - Ap. I Corinteni XV, 1-11Ev. Matei XIX, 16-26glas 3, voscr. 1Duminica nr: 4)

  • 24 L Sfântul Mucenic Eutihie
  • 25 M Aducerea moaștelor Sfântului Apostol Bartolomeu
  • 26 M Sfinții Adrian și Natalia
  • 27 J Sfântul Fanurie
  • 28 V Sfântul Moise Etiopianul
  • 29 S † Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul
  • 30 D † Sfântul Ierarh Varlaam; Cuviosul Ioan de la Râșca și Secu; Sfântul Alexandru - Ap. I Corinteni XVI

(Pildă lucrătorilor viei - Ap. I Corinteni XVI, 13-24Ev. Matei XXI, 33-44glas 4, voscr. 2. Duminică nr: 5)

  • 31 L † Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului; Sf. Cuv. Macarie Protopsaltul

Editor : C.S.

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