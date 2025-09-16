Val de accidente pe trotinetă: numărul lor a crescut îngrijorător anul acesta, 7 oameni au murit. Ce arată datele Poliției

Numărul accidentelor în care au fost implicate trotinete a crescut alarmant, mai ales în ultimul an. Au fost 1.500 de accidente de la începutul anului încoace, față de 1.300 de accidente în tot anul trecut. Șapte oameni și-au pierdut viața, iar 1.600 de oameni au fost răniți. Cei mai mulți s-au urcat pe trotinete fără echipament de protecție și fără să țină cont de regulile de circulație.

În peste 80% din cazurile de accidente de acest fel, vina a fost a conducătorilor de trotinete, arată datele Poliției Române.

Potrivit legislației, vârsta minimă pentru a conduce o trotinetă electrică este de 14 ani. Totodată, trotinetele pot fi conduse pe carosabil și pe pista de biciclete, niciodată pe trotuar. Mai mult, pe trotineta electrică nu avem voie să avem pasageri.

Nerespectarea regulilor de circulație poate avea consecințe grave. Recent, o femeie de 72 de ani a murit după ce un conducător de trotinetă a călcat-o petrecerea de pietoni, după ce a trecut pe roșu. Tot la începutul lunii a fost și un caz cu un bărbat care s-a urcat pe o trotinetă electrică după ce a consumat alcool, s-a dezechilibrat, a căzut și a ajuns la spital cu răni grave.

De asemenea, un copil de 13 ani s-a rănit și a ajuns în comă după ce a căzut de pe o trotinetă electrică.

