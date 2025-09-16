Live TV

Val de accidente pe trotinetă: numărul lor a crescut îngrijorător anul acesta, 7 oameni au murit. Ce arată datele Poliției

Data publicării:
prim ajutor accident trotineta
Foto: Profimedia

Numărul accidentelor în care au fost implicate trotinete a crescut alarmant, mai ales în ultimul an. Au fost 1.500 de accidente de la începutul anului încoace, față de 1.300 de accidente în tot anul trecut. Șapte oameni și-au pierdut viața, iar 1.600 de oameni au fost răniți. Cei mai mulți s-au urcat pe trotinete fără echipament de protecție și fără să țină cont de regulile de circulație.

În peste 80% din cazurile de accidente de acest fel, vina a fost a conducătorilor de trotinete, arată datele Poliției Române.

Potrivit legislației, vârsta minimă pentru a conduce o trotinetă electrică este de 14 ani. Totodată, trotinetele pot fi conduse pe carosabil și pe pista de biciclete, niciodată pe trotuar. Mai mult, pe trotineta electrică nu avem voie să avem pasageri.

Nerespectarea regulilor de circulație poate avea consecințe grave. Recent, o femeie de 72 de ani a murit după ce un conducător de trotinetă a călcat-o petrecerea de pietoni, după ce a trecut pe roșu. Tot la începutul lunii a fost și un caz cu un bărbat care s-a urcat pe o trotinetă electrică după ce a consumat alcool, s-a dezechilibrat, a căzut și a ajuns la spital cu răni grave.
De asemenea, un copil de 13 ani s-a rănit și a ajuns în comă după ce a căzut de pe o trotinetă electrică.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bile de la loto
1
REZULTATE LOTO Duminică, 14 septembrie 2025: Trageri speciale duble cu premii...
Traian Băsescu
2
Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic...
Radoslaw Sikorski face declaratii
3
Cum și-a dat seama ministrul de Externe de la Varșovia că Rusia a provocat intenționat...
A Bulgarian air force MiG-29 flies through the sky at 3rd Air Base, Bulgaria, Sept. 12, 2024. Bulgaria is on track to enable 3rd Air Base to host thei
4
Nepregătiți pentru a asigura securitatea frontierei estice a NATO. Bulgarii vânează...
avion in zbor
5
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la...
Lupte cu "demonii", tendință de autodistrugere. A venit momentul adevărului și nu s-a ferit de cuvinte
Digi Sport
Lupte cu "demonii", tendință de autodistrugere. A venit momentul adevărului și nu s-a ferit de cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
drona ruseasca cazuta in polonia, soldati polonezi la fata locului
Polonia susține impunerea unei zone de no-fly deasupra Ucrainei...
volodimir zelenski si donald trump dau noroc in biroul oval
Donald Trump se va întâlni cu Volodimir Zelenski. Avertismentul...
CARTI DE IDENTITTE ELECTRONICE
Digitalizarea, omorâtă de birocrație. Instituțiile din România nu pot...
bataie in strada craiova
Polițiștii au dovezi că răfuiala mortală de la Craiova a fost...
Ultimele știri
Zelenski: Putin testează NATO cu incursiunile de drone. Ce alt mesaj le transmite președintele rus țărilor din Alianță
Sondaj: Aproape jumătate dintre români vor unirea cu Republica Moldova
Israelul comite genocid în Fâșia Gaza, acuză ONU. Printre atrocitățile comise, soldații ar fi apelat la viol și tortură sexuală
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Screenshot 2025-09-11 090032
Accident grav în Cluj-Napoca: Un TIR a intrat într-un bloc
accident baia mare
Un bărbat și fiul său de 14 ani au murit într-un accident grav lângă Baia Mare. Mașina lor a intrat într-un TIR
ambulanta smurd
Un mort și șapte răniți după ce două mașini s-au ciocnit la Popești, în județul Argeș
Screenshot 2025-09-09 092005
Un TIR a luat foc pe DN 7 după ce a lovit un cap de pod în județul Arad. Traficul este blocat
tramvai deraiat
Tramvai deraiat în București după ce o trotinetă a fost lăsată pe șine
Partenerii noștri
Pe Roz
Sharon Stone, declarații rare la 67 de ani: „În prima parte a vieții ai fața cu care te-ai născut, în a doua...
Cancan
Nicușor Dan, primele declarații despre Ionuț, SPP-istul care a incitat domnișoarele. Ce s-a întâmplat cu el?
Fanatik.ro
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în...
editiadedimineata.ro
De ce apar crampele musculare la sportivi
Fanatik.ro
Cum arată astăzi fosta iubită a lui Adrian Cristea. La 41 de ani, e într-o formă de zile mari
Adevărul
Tânărul suspect în uciderea lui Charlie Kirk ar fi recunoscut fapta pe Discord, înainte de arestare: „Eu am...
Playtech
Ce dimensiune trebuie să aibă o fosă septică pentru o casă cu 2, 3 sau 4 camere. Cât costă vidanjarea în 2025
Digi FM
Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, implicat într-un accident rutier în București...
Digi Sport
La scurt timp după ce a moștenit 1 miliard $, Neymar a intrat la masa de poker. N-a rezistat în fața...
Pro FM
Ce pedeapsă va primi Dorian Popa după ce a fost prins sub influența substanțelor interzise la volan
Film Now
Harrison Ford, criticat dur pentru ce a făcut la gala Emmy, unde a ratat trofeul: „Han Solo ar fi trebuit să...
Adevarul
Desfășurarea de trupe NATO pentru protejarea spațiului aerian ucrainean ar echivala cu o declarație de...
Newsweek
Pensii mărite pentru sute de mii de pensionari. Ce perioade ar putea fi considerate vechime în muncă
Digi FM
Martin Short, fericit pentru Selena Gomez și Benny Blanco: "Pur și simplu o ador. Sunt atât de bucuros că se...
Digi World
Substanța "toxică pentru fiecare celulă" pe care cei mai mulți încă o consumă. Ce spune un chirurg cardiac...
Digi Animal World
Ați mai văzut un raton beat? O asistentă l-a resuscitat. Animalul se îmbătase după ce a mâncat piersici...
Film Now
Premiile Emmy 2025. Catherine Zeta-Jones, răvășitoare la 55 de ani, într-o rochie cu spatele gol. Actrița e...
UTV
Monica Gabor, mesaj emoționant din SUA pentru Cătălin Botezatu. Irina Columbeanu, debut pe podium la...