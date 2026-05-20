Trump spune că „nu e necesară o escaladare” în Cuba: „Locul acela se prăbușește în ruine”

Washington, United States. 03rd Mar, 2026. U.S. President Donald Trump during a bilateral meeting with German Chancellor Friedrich Merz in the Oval Office at the White House on March 3, 2026 in Washington, DC Trump is meeting with the German Chancellor ju
Donald Trump. Sursa foto: Profimedia Images

Preşedintele american Donald Trump a afirmat, miercuri, că o „escaladare” nu va fi necesară în Cuba, numind în acelaşi timp „o zi foarte mare” inculparea fostului preşedinte cubanez Raul Castro de către justiţia americană, scrie AFP, potrivit News.ro. 

„Nu va exista o escaladare. Nu cred că este necesar. Locul acela se prăbuşeşte în ruine”, a declarat preşedintele american presei, la întoarcerea dintr-o deplasare în Connecticut (nord-est).

Justiţia americană l-a inculpat miercuri pe fostul preşedinte cubanez Raul Castro, acuzat de uciderea unor americani în 1996, o evoluţie spectaculoasă văzută ca un mijloc de presiune suplimentară asupra insulei comuniste chemate să aleagă „o nouă cale”.

Raul Castro, fratele defunctului Fidel Castro, inamicul jurat al Washingtonului, este acuzat împreună cu alte persoane de complot în vederea asasinării unor americani, într-un caz ce datează din 1996, când două avioane civile pilotate de opozanţi ai liderului cubanez au fost doborâte, făcând patru morţi, conform actului de acuzare.

Aceşti opozanţi făceau parte dintr-o asociaţie anticastristă, numită „Brothers to the Rescue” („Fraţii în ajutor”). Raul Castro era la acea vreme ministru al apărării.

Deschiderea unui dosar penal împotriva unui adversar al SUA precum Castro amintește însă de inculparea anterioară pentru trafic de droguri a fostului președinte venezuelean încarcerat Nicolas Maduro, un aliat al Havanei.

Administrația Trump a invocat acest rechizitoriu ca justificare pentru raidul din 3 ianuarie asupra Caracasului efectuat de armata americană, în care Maduro a fost capturat și adus la New York pentru a se confrunta cu acuzațiile. Acesta a pledat nevinovat.

