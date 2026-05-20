Reacția Rusiei după ce ministrul lituanian de Externe a sugerat NATO să pătrundă în Kaliningrad

Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al Kremlinului / Sursa foto: REUTERS

NATO trebuie să arate Moscovei că este capabilă să pătrundă în exclava rusă Kaliningrad, a afirmat într-un interviu ministrul lituanian de Externe Kestutis Budrys, o declaraţie descrisă miercuri de Kremlin drept una care „frizează nebunia”, relatează Reuters.

„Trebuie să le arătăm ruşilor că suntem capabili să pătrundem în mica fortăreaţă pe care au construit-o în Kaliningrad. La nevoie, NATO are capabilitatea de a şterge acolo de pe faţa pământului bazele antiaeriene şi de rachete ruseşti”, a afirmat ministrul lituanian de Externe, într-un interviu publicat luni de ziarul elveţian Neue Zurcher Zeitung.

Solicitat miercuri să comenteze această afirmaţie, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus televiziunii de stat ruse că declaraţia şefului diplomaţiei lituaniene arată cât de nesăbuiţi sunt politicienii din statele baltice şi că aceştia nu ar trebui luaţi în serios când fac astfel de afirmaţii, potrivit Agerpres. 

„Declaraţia frizează nebunia”, a adăugat Peskov.

„Ştiţi că, din păcate, statele baltice au cu adevărat obsesii anti-ruse. Acest sentiment anti-rusesc le orbeşte, le împiedică să se gândească la viitor şi să facă ceea ce este în interesul acestor ţări”, a mai spus oficialul rus.

Exclava Kaliningrad este situată între Lituania şi Polonia, are o populaţie de aproximativ un milion de locuitori, este puternic militarizată şi găzduieşte flota rusă de la Marea Baltică.

