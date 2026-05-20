Bolojan îi dă replica lui Grindeanu: Are percepția că, dacă muncești, ești în campanie electorală

Premierul interimar Ilie Bolojan îi răspunde liderului PSD, Sorin Grindeanu, după ce acesta i-a reproșat în repetate rânduri că este în campanie electorală. „Se pare că domnul Grindeanu nu are percepţia că, dacă munceşti, o faci natural, ci trebuie să fii doar în campanie electorală când munceşti”, a declarat Bolojan, miercuri seară, la B1 TV.

„Ideea de a fi într-o campanie electorală este falsă, pentru că eu, întotdeauna, muncesc de dimineaţa până seara. Se pare că domnul Grindeanu nu are percepţia că, dacă munceşti, o faci natural, ci trebuie să fii doar în campanie electorală când munceşti, or nu este cazul ăsta, şi faptul că un premier comunică periodic, asta am făcut-o în toate cele nouă luni de zile cât am fost premier şi am făcut-o cu o anumită regularitate, în primul rând din respect pentru oameni, pentru a putea răspunde la întrebări şi a le transmite mesajele. Deci Bolojan nu este astăzi o piedică în formarea unei majorităţi, pe care partidul care a dinamitat coaliţia în mod iresponsabil probează că, din păcate, astăzi nu are soluţii. Acolo este răspunderea, ăsta este adevărul”, a declarat Bolojan.

Preşedintele PNL a spus că aceia care au dărâmat Guvernul au responsabilitatea de a asigura guvernarea, întrucât „poza de moment” arată că partidele rămase în coaliţia care formează guvernul demis nu au majoritate în Parlament.

„Într-o logică politică, PSD a iniţiat această moţiune de cenzură împreună cu AUR şi, reuşind să demită Guvernul, au probat că sunt în stare să facă o majoritate. Partidele care au rămas în coaliţie, PNL, USR, UDMR, în momentul în care nu au reuşit să reziste acestei moţiuni au probat că nu au capacitatea, cel puţin asta este poza de moment, să facă o majoritate.

Pe cale de consecinţă, cei care au pus în practică această decizie au responsabilitatea morală să vină şi cu soluţiile şi nu i-a oprit nimeni, pentru că sunt mai mult de două săptămâni de la data moţiunii, să vină şi să anunţe public că îşi asumă răspunderea, că vin cu o anumită propunere, dar vedeţi că nu fac asta”, a afirmat liderul PNL.

El a subliniat că România nu îşi permite în această perioadă, crucială pentru accesarea fondurilor europene, să aibă un guvern care să nu poată funcţiona.

„Ceea ce trebuie să facem este, sigur, să acţionăm pentru ca Guvernul să poată funcţiona în această perioadă, să nu existe o perioadă în care Guvernul nu lucrează, în care România, datorită acestei conjuncturi de accesare a fondurilor europene, nu-şi poate permite să aibă un guvern care nu lucrează la capacitate, asta trebuie să facem. Şi, sigur, în perioada următoare să vedem care va fi soluţia pentru că avem nevoie de un guvern”, a declarat Bolojan.

Declarațiile acestuia vin după ce Sorin Grindeanu i-a cerut anterior „să iasă din campania electorală prezidenţială”, să se aşeze la masă toate partidele prooccidentale şi să se facă Guvernul.

