Peste 30 de torţe şi petarde au fost găsite, miercuri seară, de jandarmi în urma verificării unui grup de persoane adunate în Piaţa Constituţiei, fani ai artistului din Belarus Max Korzh. Persoanele au fost predate poliţiştilor pentru continuarea cercetărilor.

Artistul urmează să susţină pe 23 mai un concert pe Arena Naţională.

„În contextul adunării fanilor lui Max Korzh în Piaţa Constituţiei, în jurul orei 19:30, jandarmii au efectuat verificarea unui grup de aproximativ 30 de persoane. Asupra acestora au fost găsite 31 de materiale pirotehnice (torţe şi petarde) a căror deţinere este interzisă de cadrul legal în vigoare. Acestea erau ascunse în instalaţia de sonorizare a unui autovehicul”, a precizat Jandarmeria Capitalei, într-un comunicat de presă.

Potrivit jandarmilor, materialele pirotehnice erau ascunse în instalaţia de sonorizare a unui autovehicul.

„Au fost întocmite actele necesare sesizării organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările şi completările ulterioare, iar persoanele şi obiectele au fost predate poliţiştilor pentru continuarea cercetărilor”, mai transmite Jandarmeria Capitalei.

Editor : Ana Petrescu