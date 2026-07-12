Video Imagini virale cu un șofer care circulă pe contrasens pe A7. Bărbatul a fost identificat de polițiști Data actualizării: 12.07.2026 07:55 Data publicării: 12.07.2026 07:50 Sursa: captură video Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Un șofer care a fost filmat în timp ce mergea pe contrasens pe Autostrada A7 a fost identificat de polițiști. Imaginile cu momentul în care a pus în pericol alți șoferi au devenit virale. Pericolul ascuns al mașinilor secondhand. La ce trebuie să fim atenți: „Nu au scapat nici cele hibride, nici cele electrice” O familie de berze a devenit atracție turistică, după ce și-a facut cuibul pe caroseria unei mașini montate pe un stâlp Agricultură la mila vremii. Cu ce au înlocuit fermierii din vestul țării culturile de cereale, în lipsa sistemelor de irigații Țânțarii nu înțeapă la întâmplare oamenii. Medic: „Sunt mai mulți factori care pot să ne facă atractivi” Topul celor mai frumoase plaje din Grecia. O insulă preferată de români pentru vacanțe domină clasamentul Patru alpiniști au căzut în gol în Bucegi, după ce coarda de asigurare s-a rupt. O victimă a murit, trei au fost salvate Rusia a piratat camere video civile de pe rutele logistice din țările NATO, pentru a monitoriza transporturile militare către Ucraina Intervenție în forță a mascaților în Capitală. Un bărbat amenința că își face rău cu un cuțit și s-a baricadat în locuință Polițiștii s-au sesizat în urma unui apel la 112, precum și în urma imaginilor postate pe internet.După verificări, șoferul de pe contrasens a fost identificat. Are 77 de ani și este din Galați.Acesta a fost amendat și a rămas fără permis de conducere pentru 120 de zile. Editor : M.B. Etichete: autostrada amenda sofer contrasens imagini virale Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și... 2 Oana Gheorghiu: S-a putut lucra cu Bolojan atât timp cât s-au mărit taxele, dar nu când... 3 China i-a dat un ultimatum lui Putin privind folosirea armelor nucleare în Ucraina... 4 Statele Unite au acordat primele despăgubiri, de 3 milioane de dolari, pentru victimele... 5 Daniel Zamfir (PSD) spune că numirea de către Oana Gheorghiu a unui consilier este dovada...