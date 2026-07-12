Un șofer care a fost filmat în timp ce mergea pe contrasens pe Autostrada A7 a fost identificat de polițiști. Imaginile cu momentul în care a pus în pericol alți șoferi au devenit virale.

Polițiștii s-au sesizat în urma unui apel la 112, precum și în urma imaginilor postate pe internet.

După verificări, șoferul de pe contrasens a fost identificat. Are 77 de ani și este din Galați.

Acesta a fost amendat și a rămas fără permis de conducere pentru 120 de zile.

Editor : M.B.