Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) a stabilit împărţirea Autostrăzii A13 Braşov - Bacău, cu o lungime de 174 de kilometri, în cinci loturi, fiecare dintre acestea urmând să poată funcţiona independent.

Potrivit CNIR, împreună cu prestatorul, a fost agreată lotizarea traseului cu o lungime de 174 de kilometri în cinci loturi, pentru fiecare dintre loturi fiind asigurată funcţionarea independentă.

Primul lot, Codlea – Sfântu Gheorghe, va avea aproximativ 47 de kilometri, între km 0 și km 47.

Lotul 2, Sfântu Gheorghe – Târgu Secuiesc, va avea o lungime de aproximativ 34 de kilometri, între km 47 și km 81, iar Lotul 3, Târgu Secuiesc – Poiana Sărată, aproximativ 40 de kilometri, între km 81 și km 119.

Lotul 4, Poiana Sărată – Onești Vest, va avea 22 de kilometri, între km 119 și km 141.

Lotul 5, Onești Nord – Răcăciuni, va avea o lungime de aproximativ 33 de kilometri, între km 147 și km 174, potrivit CNIR.

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„Pentru finalizarea Studiului de Fezabilitate, se efectuează foraje geotehnice, inclusiv pe sectoarele cu traseu modificat din judeţul Braşov, stadiul fiind de 22.700 metri foraţi, la sfârşitul acestei luni. Studiul de fezabilitate este necesar pentru stabilirea traseului final şi a costului estimat pentru etapa de proiectare şi execuţie, un studiu geotehnic riguros reprezentând un fundament solid pentru viitoarea autostradă”, a transmis CNIR.

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Investigaţiile geotehnice se realizează cu trei instalaţii de foraj, mobilizate în zona localităţilor braşovene Hărman şi Prejmer, respectiv Moacşa, judeţul Covasna, menţionează sursa citată.

Pe traseul A13 Braşov - Bacău sunt prevăzute 15 noduri rutiere, câte 5 noduri în fiecare judeţ. Totodată, A13 Braşov - Bacău va avea conexiuni cu viitoarea Autostradă Sibiu - Făgăraş - Braşov şi cu Autostrada Moldovei (A7).

"Sectorul Braşov - Bacău al Autostrăzii A13 se va conecta cu viitoarea Autostrada Sibiu - Făgăraş - Braşov printr-un nod de mare viteză în zona localităţii Codlea, iar în zona Bacăului, la Răcăciuni cu Autostrada Moldovei - A 7", se mai arată în comunicat.

Editor : A.P.