Ziua Culturii Naționale 2026: Ce evenimente se vor desfășura în București și alte orașe din țară pe 15 ianuarie

Cu ocazia Zilei Culturii Naționale 2026, Bucureștiul și principalele orașe ale țării găzduiesc un amplu program de manifestări dedicate operei și personalității lui Mihai Eminescu, precum și promovării valorilor fundamentale ale patrimoniului cultural românesc. Instituțiile publice de cultură aflate în subordinea Ministerului Culturii propun publicului un calendar variat de evenimente, ce cuprinde expoziții, concerte, spectacole, recitaluri, tururi ghidate, ateliere interactive, proiecții cinematografice și întâlniri cu artiști, cercetători și specialiști din domeniul creației.

Programul este destinat tuturor vârstelor și transformă orașele pentru o zi în adevărate centre de cunoaștere, creativitate și dialog cultural.

Ziua Culturii Naționale: Evenimente în București pe 15 ianuarie

Program special la Teatrul Național București

În seara de 15 ianuarie, începând cu ora 19:00, Teatrul Național București invită publicul la vizionarea a două producții apreciate din repertoriul său actual, spectacole românești „de autor”. Pe parcursul zilei, TNB organizează și vizite ghidate gratuite: între orele 12:00 și 14:00 poate fi vizitată expoziția Regina Maria la Teatru, iar de la 13:00, 15:00 și 17:00 sunt programate tururi ale noilor săli, atelierelor și culiselor teatrului.

Spectatorii vor putea urmări pe ecranul instalat în Foaierul Sălii „Ion Caramitru” un montaj video cu cele mai frumoase versuri eminesciene în interpretarea unor mari actori ai Teatrului Național.

Expoziție la Biblioteca Națională a României

Biblioteca Națională a României marchează Ziua Culturii Naționale printr-o conferință interdisciplinară și deschiderea unei expoziții dedicate portului tradițional românesc. Conferința „Genealogie și practici culturale”, susținută de invitați din domeniile teatrului, literaturii, istoriei și artelor vizuale, este însoțită de ateliere interactive, inclusiv unul cu fotografii de familie. Evenimentul are loc între orele 14:00 și 16:10, în Sala „Mircea Eliade”, cu acces gratuit, în limita locurilor disponibile.

Totodată, va avea loc expoziția „Expresii ale portului tradițional de pe teritoriul României în lucrări de grafică din colecțiile speciale ale Bibliotecii Naționale a României”, care propune o incursiune în splendoarea și diversitatea vestimentației tradiționale, redată în 70 de desene și acuarele remarcabile.

Eveniment la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”

Muzeul Național al Satului marchează 176 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu printr-un eveniment special, care va avea loc în Sala „Victor Ion Popa”, începând cu ora 11:00. Programul aduce pe scenă coruri și tineri artiști din instituții de renume din București, iar actorul Nae Alexandru va interpreta fragmente din poezia eminesciană.

Cei mici, cu vârste între 5 și 11 ani, sunt invitați să participe gratuit la atelierul creativ „Dioramă cu nuferi și păsări”. Accesul la eveniment este liber, iar vizitarea muzeului se face contra cost, la tarife reduse.

Muzeul Național Cotroceni

Vizitatorii Muzeului Cotroceni vor putea descoperi gratuit patrimoniul instituției prin tururi neghidate. Publicul are acces la saloanele oficiale, apartamentele Familiei Regale, precum și la expoziția temporară „Lumini și umbre - Ferdinand și Maria”. Intrarea se realizează pe baza actului de identitate, fără programare prealabilă, în intervale orare stabilite pe parcursul întregii zile.

Biblioteca Metropolitană București

Pe 15 ianuarie, Biblioteca Metropolitană București organizează, la sediul central „Mihail Sadoveanu”, un eveniment dedicat copiilor și familiilor, începând cu ora 17:00. Programul include lansarea cărții „Povestea lui Arthur, fulgul cel curios”, semnată de Radu Nagy, acompaniată de recitaluri live la harpă și violoncel, precum și de un atelier creativ interactiv.

Activitățile oferă o experiență multisenzorială, în care lectura, muzica și jocul se combină pentru a stimula creativitatea și implicarea participanților.

Muzeul Național de Artă Contemporană (MNAC)

Muzeul Național de Artă Contemporană (MNAC) propune, începând cu ora 17:30, un tur ghidat al expoziției „Răsucirea. Triumful provinciei, amurgul imperiilor”. Parcursul expozițional este urmat, de la ora 18:30, de un set susținut de un DJ în cafeneaua muzeului. Participarea este gratuită, nu necesită rezervare prealabilă, iar accesul auto în curtea Palatului Parlamentului este permis.

Muzeul Național al Țăranului Român

Muzeul Național al Țăranului Român celebrează Ziua Culturii Naționale printr-un program amplu de manifestări culturale. Evenimentele debutează la ora 15:00 cu workshopul „IA cu povești”, desfășurat în cadrul expoziției „Din Bihor la New York”. De la ora 17:00 este programat vernisajul expoziției „In memoriam Corneliu Vasilescu”, urmat, la ora 18:00, de deschiderea expoziției „Between I and we”, care va fi însoțită de un program artistic.

Seara se încheie la ora 20:00 cu proiecția filmului „Moartea domnului Lăzărescu” și o sesiune de întrebări cu echipa filmului, la Cinema Muzeul Țăranului.

Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”

Cu ocazia aniversării Zilei Culturii Naționale, Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” invită publicul joi, 15 ianuarie 2026, să descopere muzeul într-un cadru special, dedicat întâlnirii dintre știință, natură și cultură. Cu această ocazie, vizitatorii de toate vârstele vor beneficia de intrare gratuită atât în expunerea permanentă a muzeului, cât și în expoziția „8” – o experiență vie, care demontează mituri.

În spiritul Zilei Culturii Naționale, Muzeul Antipa propune și o activitate specială dedicată tuturor vizitatorilor: un treasure hunt intitulat „Poezia Naturii”. Pornind de la versurile poetului Mihai Eminescu, participanții sunt invitați să se plimbe prin muzeu și să descopere natura prin ochii acestuia, într-o experiență interactivă.

Muzeul Național de Istorie a României

Publicul beneficiază de acces gratuit la expozițiile permanente și temporare, inclusiv la prezentarea albumului cu manuscrise ale lui Vasile Alecsandri, precum și la „Copia Columnei lui Traian”, „Tezaurul Istoric” și „Lapidarium”. Oferta expozițională temporară cuprinde și alte titluri precum „Dușmance ale poporului”, „RE – MNIR: 50 de ani de Restaurare”, „Capodopere”.

Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi

Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi oferă, cu prilejul Zilei Culturii Naționale, acces gratuit publicului și posibilitatea de a vizita expoziția temporară „Zoom in. Zoom out. România în hărți”.

Expoziția propune o lectură vizuală a spațiului românesc prin intermediul cartografiei, reunind reprezentări care surprind atât perspectiva de ansamblu asupra teritoriului, cât și detalii semnificative ce reflectă evoluția sa istorică.

Academia Română și Academia de Științe a Moldovei

În dimineața zilei de 15 ianuarie, Academia Română și Academia de Științe a Moldovei inaugurează festiv manifestările dedicate Zilei Culturii Naționale printr-o sesiune comună, desfășurată simultan în Aula Academiei Române din București și în Sala Azurie a Academiei de Științe a Moldovei din Chișinău.

Programul include intervențiile președinților celor două foruri, comunicări ale unor personalități culturale, lansarea unei emisiuni filatelice și recitaluri susținute de tineri artiști

Evenimente organizate de Ziua Culturii Naționale în alte orașe din țară

Pe lângă manifestările din București, alte orașe din țară se alătură programului național printr-o serie de expoziții, recitaluri, concerte și spectacole de teatru organizate de instituțiile culturale locale.

Iași

La Iași, Complexul Muzeal Național Moldova propune expoziții de artă și ateliere de scriere creativă inspirate de viața și opera lui Mihai Eminescu. Opera Națională Română Iași marchează evenimentul printr-un concert festiv susținut în Holul de Onoare al Palatului Culturii, cu participarea soliștilor și a corului instituției, programat de la ora 18:30.

De asemenea, Teatrul Național „Vasile Alecsandri” invită publicul la un spectacol de dramaturgie românească clasică, dedicat tematicii culturale a zilei.

Cluj-Napoca

Teatrul Național „Lucian Blaga” va găzdui spectacole și recitaluri de poezie inspirate de creația eminesciană, iar Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei va inaugura expoziția tematică „Comori nespuse. Istoria Transilvaniei prin obiecte”, care oferă publicului o perspectivă amplă asupra patrimoniului istoric al regiunii.

Sibiu

La Sibiu, Muzeul Național Brukenthal prezintă expoziția de artă contemporană „TREI”, reunind lucrările artiștilor Dragoș Pătrașcu, Adrian Stoleriu și Sorin Purcaru. Vernisajul, programat pe 15 ianuarie, creează un dialog între tradiție și expresia artistică modernă.

Alte orașe care se alătură programului național cultural

Și orașe precum Sinaia, Bacău, Constanța, Timișoara sau Târgu Mureș se alătură programului național cultural cu expoziții de artă, recitaluri, concerte și spectacole de teatru organizate de instituțiile culturale locale. Evenimentele sunt dedicate tuturor vârstelor și gusturilor, oferind publicului experiențe culturale autentice și memorabile. Programul complet și informațiile despre participare pot fi consultate pe paginile oficiale ale instituțiilor culturale din fiecare oraș.

La nivel național și internațional, Muzeul Național „George Enescu” organizează expoziții și recitaluri în mai multe orașe din România și din străinătate, iar Institutul Național al Patrimoniului prezintă, la Roma, proiectul expozițional „Iile reginelor. Tezaurul brodat al Reginelor”, dedicat patrimoniului textil al reginelor României, deschis între 15 ianuarie și 28 februarie 2026.

Editor : M.C.