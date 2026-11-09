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Trump spune că Ucraina va ieşi din războiul cu Rusia cu o „configuraţie teritorială puţin diferită”

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Volodimir Zelenski și Donald Trump în Biroul Oval
Volodimir Zelenski și Donald Trump în Biroul Oval. Foto: Profimedia Images
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Din articol
„Nimeni nu a fost mai dur cu Rusia decât mine”

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că Ucraina va ieşi din războiul cu Rusia cu o altă configuraţie teritorială, prezicând că, după părerea sa, conflictul se va încheia în curând.

Într-un interviu acordat emisiunii „60 Minutes” de la CBS News, Trump şi-a exprimat încrederea că Washingtonul este pe punctul de a media un acord pentru încheierea războiului, deşi nu a oferit detalii cu privire la eventualele concesii teritoriale.

„Cred că vom reuşi să rezolvăm problema şi cred că se va întâmpla, iar Ucraina va avea o configuraţie teritorială puţin diferită”, a spus el, potrivit News.ro.

Trump a dat vina pe tensiunile dintre preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru complicarea negocierilor.

„Cred că războiul acela se va încheia şi se va încheia în curând, iar singurul motiv pentru care se va încheia este datorită mie”, a spus el.

„Nimeni nu a fost mai dur cu Rusia decât mine”

Întrebat dacă Putin prelungeşte negocierile, Trump a respins această sugestie şi a apărat bilanţul administraţiei sale în ceea ce priveşte Rusia. „Nimeni nu a fost mai dur cu Rusia decât mine”, a spus el, menţionând sancţiunile şi măsurile comerciale.

Trump şi-a apărat, de asemenea, decizia de a permite exporturile de petrol rusesc, în ciuda criticilor potrivit cărora această măsură ar fi atenuat presiunea asupra Moscovei.

El a afirmat că Washingtonul continuă să furnizeze arme Ucrainei, dar a subliniat că ţările europene le achiziţionează de la SUA la preţ întreg.

„Le furnizez Europei, le vând la preţ întreg şi ei ne plătesc”, a spus el.

Întrebat despre informaţiile conform cărora accesul Ucrainei la sistemul de sateliţi Starlink al lui Elon Musk a fost restricţionat, Trump a spus că nu ştie cine este responsabil.

„Nu vă pot spune cine l-a oprit. Vă pot spune doar că, în cele din urmă, el l-a repus în funcţiune şi, astfel, ei îl au la dispoziţie”, a spus el.

Editor : B.P.

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