Live TV

Video Un poliţist spaniol a fost ucis şi un altul - grav rănit de o explozie, în timp ce interveneau la o dispută între două familii

Data actualizării: Data publicării:
One Police Officer Killed And Another Seriously Injured In An Incident In A Neighbourhood Of Oviedo
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un poliţist spaniol a fost ucis şi un altul a fost grav rănit marţi, după ce un dispozitiv exploziv s-a detonat în timp ce interveneau la un conflict violent între două familii în oraşul Oviedo, au anunţat autorităţile locale.

În timpul conflictului o tânără a fost împuşcată şi rănită de un bărbat, dar viaţa sa nu mai este în pericol, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Sindicatul poliţiştilor JUPOL a precizat că poliţistul care a murit făcea parte din unitatea canină a poliţiei naţionale spaniole, în timp ce poliţistul rănit, care se află în stare foarte gravă după ce şi-a pierdut un picior, este membru al unităţii pirotehnice a poliţiei.

Acelaşi sindicat a mai precizat că, după ce au sosit la locul incidentului la periferia oraşului Oviedo, poliţiştii au descoperit la intrarea în clădire un rucsac în care era amplasat un dispozitiv exploziv. Acest dispozitiv s-a declanşat în timp ce agenţii încercau să-l îndepărteze de clădire pentru a-l dezamorsa.

Proprietarul rucsacului, despre care se crede că este și cel care a împușcat-o pe tânără, este un bărbat de aproximativ 60 de ani. El a reușit să fugă și este căutat de polițiști.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Sfântul Nectarie Taumaturgul 2026. Sursă Foto Getty Images
1
Sărbătoare în calendarul ortodox pe 9 noiembrie: Sfântul căruia credincioșii îi cer...
copii care se bucura de ninsoare langa un brad de craciun
2
Cum va fi vremea de Crăciun. Meteorolog ANM: „Este posibil să avem strat de zăpadă nu...
Volodimir Zelenski și Donald Trump în Biroul Oval
3
Trump spune că Ucraina va ieşi din războiul cu Rusia cu o „configuraţie teritorială puţin...
Sir Richard Knighton
4
Aliații europeni sunt mai conștienți de apetitul tot mai mare al Kremlinului pentru risc...
Screenshot 2026-06-30 102743
5
Rusia spune că împărţirea zonelor de influenţă cu SUA şi China este mai importantă decât...
Gigi Becali și Mirel Rădoi au bătut palma! "Nașule, te ajut cu ce pot!"
Digi Sport
Gigi Becali și Mirel Rădoi au bătut palma! "Nașule, te ajut cu ce pot!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
mae inquam octav ganea
MAE, atenţionare de călătorie pentru românii care vor să meargă în Spania
inteligenta artificiala depisteaza cancerul de san mai bine decat medicii
„Gemeni digitali” pentru a prezice evoluţia bolilor: Proiectul prin care un spital din Spania vrea să personalizeze tratamentele
Avion
Spania trage un semnal de alarmă după ameninţările cu bombă: „E clar că nu este o coincidenţă”
accident tren spania profimedia
Accidentul de tren din Spania: Parchetul European anchetează eventuale fraude cu banii europeni în renovarea liniei de mare viteză
Meeting with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, as part of the 30th Ibero-American Summit in Madrid, Spain - 05 Nov 2026
Zelenski cere ajutor urgent pentru sistemul energetic al Ucrainei, devastat de atacurile rusești. Apel către Spania și America Latină
Recomandările redacţiei
profimedia-1151452558
Tragedie pe o autostradă din Bulgaria: cel puțin 12 persoane au...
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Manevra prin care Trump vrea să-i împace și pe Putin, și pe Zelenski...
Termen de prescripție datorii. Sursa Foto Getty Images
Ministerul Finanțelor a activat mecanismul de 2 miliarde de lei...
CERNAVODA - CENTRALA NUCLEARA - VIZITA PRIM-MINISTRU - 7 NOI 202
Unitatea 2 de la Cernavodă va fi reconectată la sistem pe 11...
Ultimele știri
Program de formare în domeniul AI în Parlament. Andrei Baciu: „Nu putem reglementa eficient o tehnologie pe care nu o înţelegem”
Portarul Ionuț Radu spune de ce nu vine la echipa națională: „Nu este o decizie luată pe ascuns”
Expertiză psihiatrică în cazul tatălui lui Meghan Markle. Ce a invocat judecătorul american
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
11 noiembrie (11.11), zi specială în numerologie. Ce semnificație are în 2026
Cancan
Primăriile dau bani pensionarilor de Crăciun! Unde se acordă ajutoare de până la 600 de lei
Fanatik.ro
Culisele rupturii CSM București – Bojana Popovic! De ce a fost acuzată antrenoarea din Muntenegru
editiadedimineata.ro
Comisia Europeană: pagina „For You” a TikTok încalcă legislația digitală a UE
Fanatik.ro
„Mă înclin în fața lui!” Suma uriașă plătită de Ion Țiriac lui Gigi Becali pentru 4 icoane la capela...
Adevărul
Războiul din Ucraina se mută sub pământ: rușii se strecoară prin conducte de gaze, ucrainenii trimit roboți
Digieconomic
Ce taxe plătesc persoanele care iau chiriași în gazdă. Regulile fiscale și obligațiile la ANAF în 2026
Digi FM
Îl mai știi pe Americanu’ din "La Bloc"? A fost la un pas de moarte, iar acum are o meserie surprinzătoare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Giovanni Becali, dezvăluiri despre Gică Hagi "la balerine"
Pro FM
Delia a lansat o piesă care a atins o coardă sensibilă: "Doar tu mai ai curaj să spui lucrurilor pe nume!"
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Bruce Willis, tot mai afectat de demență. Actorul "trăiește în lumea lui": "Uneori pare un bebeluș care...
Adevarul
Reactorul 1 de la Cernavodă, oprit din nou după doar câteva zile. Nuclearelectrica schimbă directorul tehnic
Newsweek
Orașul unde pensionarii primesc 600 lei în plus la pensie de Sărbători. Ce alte primării dau ajutoare în bani?
Digi FM
Ce pensie va primi fiul lui Ion Dolănescu în Costa Rica, după o viață petrecută peste hotare. Dragoș...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Sfaturile unui chirurg cardiolog. Ce să mănânci și ce să eviți pentru o inimă sănătoasă
Digi Animal World
„Sforăie ca un om”. Imagini virale cu o pisică care doarme buștean. Videoclipul a strâns peste 50 de milioane...
Film Now
A murit Toukie Smith, mama gemenilor lui Robert De Niro. Starul din Taxi Driver și actrița din Miami Vice au...
UTV
David Popovici și Cristi Chivu au avut parte de o întâlnire specială pe San Siro. Cei doi români și-au oferit...