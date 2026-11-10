Un poliţist spaniol a fost ucis şi un altul a fost grav rănit marţi, după ce un dispozitiv exploziv s-a detonat în timp ce interveneau la un conflict violent între două familii în oraşul Oviedo, au anunţat autorităţile locale.

În timpul conflictului o tânără a fost împuşcată şi rănită de un bărbat, dar viaţa sa nu mai este în pericol, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Sindicatul poliţiştilor JUPOL a precizat că poliţistul care a murit făcea parte din unitatea canină a poliţiei naţionale spaniole, în timp ce poliţistul rănit, care se află în stare foarte gravă după ce şi-a pierdut un picior, este membru al unităţii pirotehnice a poliţiei.

Acelaşi sindicat a mai precizat că, după ce au sosit la locul incidentului la periferia oraşului Oviedo, poliţiştii au descoperit la intrarea în clădire un rucsac în care era amplasat un dispozitiv exploziv. Acest dispozitiv s-a declanşat în timp ce agenţii încercau să-l îndepărteze de clădire pentru a-l dezamorsa.

Proprietarul rucsacului, despre care se crede că este și cel care a împușcat-o pe tânără, este un bărbat de aproximativ 60 de ani. El a reușit să fugă și este căutat de polițiști.

Editor : M.B.