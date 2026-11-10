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Portarul Ionuț Radu spune de ce nu vine la echipa națională: „Nu este o decizie luată pe ascuns”

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ionut radu in meci
Ionuț Radu. Foto: Profimedia
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Din articol
„Nu este o decizie luată pe ascuns” FRF: „Se confruntă cu o afecțiune la umărul drept”

Portarul Ionuț Radu afirmă că nu a refuzat naționala de fotbal a României pentru meciurile din noiembrie din Liga Națiunilor, ci a ales această perioadă pentru a se trata din cauza unor probleme medicale la un umăr. El spune că este o problemă mai veche, pe care până acum a tratat-o doar prin „simpla gestionare a durerii”.

„Am ales să nu reacționez imediat, din respect pentru echipa națională, pentru Federație, pentru colegii mei și pentru oamenii care iubesc cu adevărat fotbalul românesc. Consider însă că s-a ajuns într-un punct în care tăcerea poate fi interpretată greșit, iar anumite lucruri trebuie spuse foarte clar. Nu am refuzat echipa națională. Nu am întors spatele României. Și nu am tratat niciodată tricoul echipei naționale ca pe o obligație lipsită de importanță. Dimpotrivă”, a transmis Ionuț Radu într-un comunicat, potrivit Agerpres.

„Am 29 de ani și 11 selecții la prima reprezentativă. Fiecare convocare a reprezentat pentru mine o onoare și o responsabilitate. Nu am avut niciodată nevoie să demonstrez prin declarații publice ceea ce simt atunci când reprezint România. Realitatea situației medicale este simplă, chiar dacă în spațiul public a fost transformată într-o controversă”, a subliniat portarul echipei spaniole Celta Vigo.

„De mai multe luni mă confrunt cu o problemă la umărul drept, pentru care am fost nevoit să continui să joc apelând la soluții temporare împotriva durerii, în condițiile unui calendar competițional foarte solicitant. În această perioadă nu am putut urma un program normal de antrenament, iar problema nu poate fi rezolvată la nesfârșit prin simpla gestionare a durerii. Este nevoie de o perioadă de timp pentru a urma un tratament specific și pentru a respecta repausul recomandat de specialiști. Este o decizie medicală necesară pentru sănătatea mea și pentru a putea continua să îmi desfășor activitatea la nivelul de performanță pe care îl doresc”, a explicat Ionuț Radu.

„Nu este o decizie luată pe ascuns”

Goalkeeper-ul a precizat că Federația Română de Fotbal a fost informată despre situația sa medicală, iar clubul, FRF și el au comunicat pe această temă și au convenit ca această perioadă să fie folosită pentru tratament și recuperare. „Nu este o decizie luată pe ascuns, nu este o absență nejustificată și cu atât mai puțin o încercare de a evita echipa națională”, a transmit Ionuț Radu.

„Înțeleg că unii oameni se întreabă cum este posibil să joc pentru club și să nu fiu disponibil pentru națională. Dar între capacitatea de a intra pe teren și necesitatea de a trata o problemă medicală există o diferență pe care cred că ar trebui să o înțelegem cu toții. Faptul că un sportiv continuă să joace nu înseamnă că nu are o problemă și nici că nu are nevoie de tratament. Ceea ce mă deranjează însă cel mai mult nu este dezbaterea în sine, ci faptul că, din nou, anumite persoane au ales să transforme o situație medicală într-o discuție despre caracterul, profesionalismul și atașamentul meu față de echipa națională”, a afirmat Radu, care a adăugat că acceptă „critica sportivă”, nu însă și „atacurile personale, insinuările nefondate și încercările de a pune la îndoială caracterul unui om fără argumente și fără cunoașterea realității”.

Ionuț Radu mai spune că niciodată nu a condiționat venirea sa la națională de titularizarea sa: „Niciodată, dar niciodată, nu am condiționat venirea mea la echipa naționala de faptul că voi juca sau nu! Nu am cerut garanții, nu am pus condiții și nu am pretins niciodată un loc în echipă. Am spus întotdeauna un singur lucru: doar atunci când merit, îmi doresc să vin, să joc și să ajut echipa. Aceasta este realitatea. Nu cer nimănui să mă aplaude. Nu cer tratament preferențial și nu cer ca oamenii să fie de acord cu mine. Vreau ca adevărul să fie respectat, iar judecățile despre un om să nu fie construite pe speculații, ci pe fapte reale!”.

Portarul a mai afirmat că „este de-a dreptul șocant să constați că, uneori, noi, românii, suntem mai apreciați și mai bine primiți în afară decât in propria noastră țară”.

FRF: „Se confruntă cu o afecțiune la umărul drept”

Pe 6 noiembrie, FRF a anunțat că Ionuț Radu nu va fi disponibil pentru meciurile din această lună, cu Polonia și Bosnia-Herțegovina, ultimele din Liga Națiunilor, din cauza unei afecțiuni la umărul drept.

„Portarul legitimat la Celta Vigo va efectua un tratament medical pentru a-și rezolva o problemă de sănătate mai veche. Ca urmare a convocării preliminare primite de Ionuț Radu, clubul Celta Vigo a trimis o scrisoare către stafful medical al Echipei Naționale prin care informează asupra stării de sănătate a jucătorului. Conform raportului transmis de departamentul medical al clubului spaniol în data de 1 noiembrie 2026, Ionuț Radu se confruntă cu o afecțiune la umărul drept, cu modificări degenerative vechi, urmând să efectueze un tratament și să respecte o perioadă strictă de repaus pentru recuperare”, precizează sursa citată.

Selecționerul Gheorghe Hagi a convocat ulterior trei portari pentru meciurile din această lună: Otto Hindrich (Legia Varșovia/Polonia, 4 selecții/0 goluri marcate), Ștefan Târnovanu (FCSB, 5/0), Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova, debutant);

România va juca pe 14 noiembrie cu Polonia (Arena Națională - București, 21:45) și pe 17 noiembrie cu Bosnia-Herțegovina (Stadion Bilino Polje - Zenica, 21:45), în ultimele meciuri din Liga Națiunilor.

Editor : B.P.

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