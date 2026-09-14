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Exerciţiu de mobilizare în trei județe din nord-estul țării. Anunțul MApN

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Rezerviști ai armatei române la exercițiul de mobilizare MOBEX. Foto: Inquam Photos/George Călin
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Exerciţiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populaţiei, economiei şi a teritoriului pentru apărare MOBEX NT-SV-BT-26 se desfăşoară, în perioada 14-18 septembrie, simultan în judeţele Neamţ, Suceava şi Botoşani, a anunțat luni Ministerul Apărării Naționale.

Exercițiul MOBEX NT-SV-BT-26 este organizat şi condus de MApN, în cooperare cu Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor, potrivit unui comunicat MApN.

O parte dintre rezerviştii cu domiciliul în aceste judeţe vor participa, pe durata unei zile, la activităţi specifice de pregătire, în unităţile militare în care sunt repartizaţi.

De asemenea, în judeţul Neamţ, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale va evalua nivelul de pregătire a autorităţilor administraţiei publice locale, a instituţiilor publice şi operatorilor economici cu sarcini pe linia pregătirii economiei şi teritoriului pentru apărare.

Editor : B.P.

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