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Funcţionar de la Evidenţa Persoanelor, arestat la domiciliu. Este acuzat că primea bani pentru a emite sau modifica acte de identitate

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carte de identitate inquam octav ganea
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Un funcţionar public de la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timiş a fost pus sub acuzare de către procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş pentru luare de mită în formă continuată. Acesta este acuzat că emitea sau modifica acte de identitate în condiţii nelegale, în schimbul unor sume de bani. Instanţa a dispus, în cazul acestuia, măsura arestului la domiciliu pentru 30 de zile.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş informează, vineri, că procurorul de caz din cadrul instituţiei a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de un funcţionar public, pentru luare de mită în formă continuată, informează News.ro.

„Ca situaţie de fapt, s-a reţinut că în perioada 21.08.2026 – 03.09.2026, inculpatul B.A., funcţionar public în cadrul unui serviciu public comunitar local de evidenţă a persoanelor din cadrul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timiş, aflându-se în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi în legătură cu acestea, a pretins şi/sau primit, în trei împrejurări distincte, sume de bani necuvenite de la persoane interesate de emiterea ori modificarea unor acte de identitate, în schimbul eliberării acestora şi a facilitării eliberării acestora cu eludarea condiţiilor şi a documentaţiei prevăzute de lege. În total, a pretins şi/sau primit de la trei persoane aproximativ suma de 300 euro”, precizează sursa citată.

Potrivit aceleiaşi surse, în data de 4 septembrie, procurorul de caz a formulat propunere de arestare preventivă a funcţionarului public, fiind sesizat în acest sens judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Timiş. 

Tribunalul Timiş a respins propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş şi a dispus măsura arestului la domiciliu faţă de inculpat pentru o durată de 30 de zile.

Editor : Liviu Cojan

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