Furtuni de o intensitate rar întâlnită au provocat inundații majore în Toronto, unde cantitatea de precipitații înregistrată în doar câteva ore a depășit media pentru întreaga lună septembrie. Principalele artere rutiere au fost inundate, traficul aerian a fost perturbat, iar peste 50.000 de gospodării au rămas fără electricitate, potrivit AFP și News.ro.

„Inundaţiile au afectat principalele artere rutiere, copacii şi liniile electrice s-au prăbuşit, iar zeci de mii de locuitori au rămas fără curent electric”, a anunţat joi primarul oraşului Toronto, Olivia Chow.

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Fenomenele meteorologice violente sunt neobişnuite în Toronto, unde miercuri, în doar câteva ore, a căzut o cantitate de precipitaţii mai mare decât media totală pentru luna septembrie.

Miercuri, spre sfârşitul după-amiezii, unele cartiere din cel mai mare oraş al Canadei au înregistrat între 100 şi 110 de litri de ploaie pe metrul pătrat, a adăugat acesta.

Rafalele de vânt, care au atins viteze de până la 84 de kilometri pe oră, au avariat anumite infrastructuri, printre care un stadion cu o capacitate de 50.000 de locuri.

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Operaţiunile aeriene au fost, de asemenea, perturbate miercuri seara.

„Este ceea ce s-ar numi o furtună a secolului”, a declarat directorul general al serviciilor municipale, Paul Johnson.

Peste 50.000 de gospodării din regiunea Toronto erau încă fără curent electric joi, potrivit furnizorului de energie electrică din provincia Ontario, în timp ce operaţiunile de curăţare a drumurilor, dintre care unele sunt încă închise, erau în curs de desfăşurare.

Editor : Ș.A.