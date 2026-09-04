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Trei persoane au murit şi două au fost rănite într-un accident grav pe Drumul Expres Craiova - Pitești

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accident olt foto epitesti ro
Foto: epitesti.ro
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Trei persoane au decedat, iar două au fost rănite în urma unui accident rutier care s-a produs, vineri, pe DEX 12, în apropierea localităţii Priseaca din judeţul Olt.

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române, în acest eveniment petrecut pe DEX 12, la kilometrul 65, a fost vorba despre o coliziune între un ansamblu rutier şi o autoutilitară.

„În urma accidentului trei persoane au decedat şi alte două necesită îngrijiri medicale”, arată sursa citată de Agerpres.

Traficul rutier a fost blocat pe sensul de mers spre municipiul Craiova. 

Editor : Liviu Cojan

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