Trei persoane au murit şi două au fost rănite într-un accident grav pe Drumul Expres Craiova - Pitești

Trei persoane au decedat, iar două au fost rănite în urma unui accident rutier care s-a produs, vineri, pe DEX 12, în apropierea localităţii Priseaca din judeţul Olt.

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române, în acest eveniment petrecut pe DEX 12, la kilometrul 65, a fost vorba despre o coliziune între un ansamblu rutier şi o autoutilitară.

„În urma accidentului trei persoane au decedat şi alte două necesită îngrijiri medicale”, arată sursa citată de Agerpres.

Traficul rutier a fost blocat pe sensul de mers spre municipiul Craiova.

Editor : Liviu Cojan