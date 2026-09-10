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Google oferă studenților din România 12 luni gratuite de abonament Google AI Plus

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Studenții români beneficiază de 12 luni gratuite de Google AI Plus, cu instrumente precum Gemini Notebook, stocare extinsă și generare de conținut multimedia
Studenții români beneficiază de 12 luni gratuite de Google AI Plus, cu instrumente precum Gemini Notebook, stocare extinsă și generare de conținut multimedia. / Credit: Justin Pumfrey / Hoxton / Profimedia
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În pragul noului an universitar, Google a lansat o ofertă dedicată studenților din România: acces gratuit, timp de un an, la pachetul premium Google AI Plus.

Oferta este gândită pentru a sprijini învățarea și organizarea proiectelor academice, oferind acces la cele mai avansate instrumente de Inteligență Artificială ale companiei.

Ce include pachetul gratuit Google AI Plus pentru studenți:

* Capacitate dublă de utilizare a asistentului Gemini față de varianta standard.
* Acces la Gemini Omni: instrument pentru generare multimodală de imagini și conținut video.
* 400 GB de stocare în cloud
* Hub Gemini dedicat studenților: un spațiu de lucru unde se pot încărca materiale de curs, genera notițe și accesa module de învățare ghidată sau chestionare de testare.
* Gemini Notebook (Asistentul AI de studiu): Varianta din pachetul Plus crește limita la 100 de surse documentare ce pot fi adăugate simultan. Permite generarea de rezumate audio și video, crearea de infografice, rapoarte, fișe de lucru și prezentări.
* Interacțiuni nelimitate cu Gemini Live (partener conversațional pentru studiu).
* Integrare directă a funcțiilor AI în Google Drive și Gmail.

Condiții și mod de activare:

* Cine beneficiază: Studenții înmatriculați în România.
* Cum se activează: Oferta poate fi activată accesând acest link
* Notă importantă: Studenții care au activat deja oferta de anul trecut (Gemini AI Pro 2025) nu vor putea vizualiza și activa noua promoție Google AI Plus 2026 decât după ce le expiră abonamentul actual de 12 luni aflat în derulare.

Editor : B. G.

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