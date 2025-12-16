Live TV

Video Haos pe aeroporturile europene. Val de greve în prag de sărbători. Patru ore de blocaj miercuri în Italia, 100 de zboruri anulate

Haos pe aeroporturile europene, în preajma sărbătorilor. FOTO: Profimedia Images

Cei care și-au programat călătorii cu avionul pentru vacanțele de sărbători au parte de haos pe multe dintre aeorporturi, anunță Digi24. Sindicatele au programat greve în lanț. Totul începe de miercuri pe cursele spre și dinspre Italia: va fi grevă timp de patru ore și aproape 100 de zboruri anulate. Este însă doar începutul, pentru că pe lista greviștilor regăsim, până la sfârșitul anului, aeroporturi din Marea Britanie, Danemarca sau Spania.

 

Miercuri pornește greva de pe aeroporturile din Italia, anunță Digi24. Aceasta are loc în intervalul orar 13.00-17.00 și se va desfășura pe o perioadă de patru ore. Există aproape 100 de curse care au fost anulate, nu doar pe rute interne, ci și pe cele internaționale, inclusiv pe rute de lungă distanță, de exemplu, către Statele Unite, China sau India.

Angajații terminalelor cer salarii mai mari și condiții mai bune de muncă. Sunt, așadar, în grevă salariații de pe aeroporturile mari din Italia, precum cele din Roma, Milano, Veneția sau Florența, dar și angajații unor companii aeriene.

Pasagerii care și-au cumpărat bilete și care nu au fost anunțați până acum că au zborul anulat pot să ceară despăgubiri. Până la 600 euro ajung despăgubirile dacă cei care călătoresc nu au fost anunțați cu cel puțin 14 zile înainte.

Probleme vor fi și pe celelalte aeroporturi din Europa. Nu doar zborurile care pleacă din Italia sunt afectate, ci și zborurile care pleacă din Marea Britanie, unde o grevă a fost anunțată între 19 și 22 decembrie.

După Crăciun, de pe 26 decembrie, este din nou anunțată o grevă în Marea Britanie, care va dura până pe 29 decembrie.

De asemenea, în Spania sunt întârzieri mari ale curselor aeriene din cauza grevei declanșate de personalul care manevrează bagajele pe aeroporturi.

Greve pe aeroporturile din Europa

Italia - Milano, Roma, Veneția, Catania, Napoli
Miercuri, 17 decembrie 13.00 - 17.00

Marea Britanie
Aeroportul Luton
19 - 22 decembrie
26 - 29 decembrie

Copenhaga
Stockholm
Oslo
22 - 24 decembrie
26 decembrie

Spania
Alicante, Barcelona-El Prat, Madrid-Barajas, Malaga, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela, Valencia
miercuri, vineri, sâmbătă și duminică
5:00 – 9:00, 12:00 – 15:00, 21:00 - 24.00

