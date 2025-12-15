Sărbătorile din acest an îi găsesc pe români cu liste de cumpărături mai scurte decât anul trecut. În medie, o familie cheltuie 10.000 de lei în luna decembrie, ne spun specialiștii. De la brazi și cadouri până la ingredientele pentru masa de Crăciun, totul este mai scump. În piețe și magazine, oamenii cumpără mai puțin, aleg variante mai ieftine sau renunță complet la unele produse.

În piețele din Gorj, pregătirile pentru masa de Crăciun încep cu liste bine stabilite. Totul, în condițiile în care prețurile sunt mai mari decât anul trecut.

„Am făcut o listă, dar mai scurtuță așa, mai după pensiile pe care le avem”, spune o doamnă.

„Prețurile sunt un pic mai măricele, dar ce să facem?!”, întreabă retoric o altă femeie.

„Pleci cu gândul că ar trebui și aia, și aia, și vii cu ce-ți permiți, până la urmă”, mărturisește o altă doamnă.

„Preparatele tradiționale sunt nelipsite de pe mesele de Crăciun ale românilor, iar pentru sarmale avem nevoie de varză murată. Aceasta se vinde acum cu 8 lei/kilogram și pentru cârnați, de regulă, oamenii folosesc usturoi. Acesta costa astăzi în piața de la Târgu Jiu 18 lei/kilogram”, transmite jurnalistul Digi24, Anamaria Ianc.

În această măcelărie din Buzău se lucrează la foc continuu.

„Aici facem o pulpă dezosată pentru magazin”, explică angajata unei măcelării.

„Cumpăr o jumătate de carcasă”, spune o clientă

„Buturi pentru tobă, pentru lebăr, caltaboș”, spune altcineva.

„Când vine vorba de dulciurile specifice acestei perioade, trebuie spus faptul că prețurile au mai crescut ceva, astfel încât o cutie care conține turtă dulce personalizată costă astăzi 70 de lei, iar dacă vreți să cumpărați un biscuit sub forma unui om de zăpadă, atunci trebuie să știți că veți avea de plătit 7 lei”, transmite jurnalistul Digi24, Anamaria Ianc.

„Preferatul este cozonacul cu fistic și piure de zmeură”, spune Luciana Borcan, administratorul unei cofetării.

Și brazii sunt mai scumpi decât anul trecut.

„În Piața Obor din București, prețurile pleacă de la 89 de lei pentru brazii care măsoară în înălțime 1-1,5 metri. Acestea pot urca, însă, până la câteva sute de lei, dacă vorbim despre brazii cei mai înalți și cei mai bogați”, transmite Iulia Gurguță, jurnalist Digi24.

„Avem salariile foarte mici și nu ne încadrăm. Acum un an erau mai ieftini, dar acum sunt foarte scumpi”, e de părere cineva.

Comercianții spun, însă, că vând brazi pentru toate bugetele.

„Vă prezint un brad argintiu, nu se scutură. Ca miros, e senzațional!”, spune Sandu Tudor, comerciant.

„În magazine, prețurile sunt mai mici decât la piață. Spre exemplu, acest pom costă 39 de lei”, a aflat jurnalistul Digi24, Iulia Gurguță.

„Cei mai căutați sunt brazii la 1,5 - 2 metri, dar și cei mari, de 3 metri înălțime”, spune Mihai Dumitrescu, consilier vânzări în cadrul unui magazin de bricolaj.

Întrebat ce buget are pentru bradul de Crăciun, un client răspunde: „Până în 200 de lei, dar sper să fie și mai ieftini.”

Și tradiționalele cadouri de Crăciun sunt mai scumpe anul acesta.

„O familie în România cheltuie în medie, să spunem, 10.000 lei pe lună, în decembrie”, spune consultantul financiar, Adrian Asoltanie.

„Nimic, niciun cadou! Mai dau la nepoți, în limita posibilităților”, recunoaște o doamnă pensionară.

