Incendiu la un centru de reabilitare pentru adulţi cu dizabilităţi. 27 de persoane aflate în clădire au fost evacuate

Data publicării:
masina de pompieri la interventie
La faţa locului s-au deplasat două autospeciale de stingere, o ambulanţă SMURD şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă. 

Un incendiu a izbucnit, sâmbătă, la un centru reabilitare pentru adulţi cu dizabilităţi din judeţul Suceava, cele 27 de persoane aflate în clădire fiind evacuate. Un bărbat de 29 de ani a suferit un atac de panică, dar nu a fost dus la spital. Angajaţii au reuşit stingerea focului până la sosirea pompierilor. În incendiu au ars salteaua, lenjeria şi perna din cameră.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Suceava au anunţat că pompierii au fost solicitaţi să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-o cameră a Centrului de Abilitare şi Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Fundu Moldovei. 

”Până la sosirea forţelor de intervenţie, angajaţii unităţii au evacuat toate persoanele aflate în interiorul clădirii (trei lucrători şi 24 de pacienţi). Totodată, aceştia au localizat şi stins incendiul. Pompierii militari au ventilat spaţiile inundate cu fum şi au verificat restul clădirii pentru a se asigura că pericolul a fost înlăturat. De asemenea, echipajul SMURD a preluat un bărbat, în vârstă de 29 de ani, care a suferit un atac de panică. Ulterior, aceasta şi-a revenit şi nu a necesitat transportul la spital”, au afirmat pompierii.

În incendiu au ars materiale textile din cameră, printre care saltea, lenjerie şi pernă. 

Cauza izbucnirii incendiului este în curs de stabilire.

Editor : Liviu Cojan

