Incident la casa unuia dintre judecătorii care l-au condamnat pe Dragnea

Unul dintre cei trei judecători care l-au condamnat în primă instanță pe Liviu Dragnea, la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare pentru instigare la abuz în serviciu în dosarul angajărilor fictive la Protecția Copilului Teleorman, s-a ales cu geamurile sparte la casa din Brașov. De vină ar fi un vecin cu care judecătorul Constantin Epure ar avea un conflict mai vechi.

„Sâmbătă, în jurul orei 15.00, un bărbat din Sacele, din zona Bunloc, ne-a sesizat cu privire la faptul că unul dintre vecinii sai, nemulţumit de faptul ca două geamuri ale locuinţei sale dau în curtea lui şi au vedere în curte, i-ar fi aruncat cu pietre şi a spart trei geamuri. S-a făcut cercetarea la faţa locului, de către colegii din Săcele, s-a dispus întocmirea unui dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere şi de ameninţare, pentru că se pare că bărbatul care a aruncat cu pietre ar fi adresat şi nişte amenintări la adresa familiei celui care a reclamat. Am înţeles că este o neînţelegere mai veche, referitoare la faptul că locuinţa celui care a reclamat are două ferestre care au vedere exact în curtea domnului respectiv şi este nemultumit de acest lucru”, a declarat Gabriela Dinu, purtătorul de cuvânt al IPJ Braşov, potrivit Mediafax.

Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru distrugere şi ameninţare. Primarul municipiului Săcele, Virgil Popa, susţine că acest scandal nu are conotaţie politică.