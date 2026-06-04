Cristian Pomohaci a fost arestat preventiv în dosarul în care este acuzat de viol asupra unui minor şi agresiune sexuală

Cântăreţul Cristian Pomohaci a fost arestat preventiv, joi, în dosarul în care este acuzat de viol asupra unui minor şi agresiune sexuală. Decizia a fost luată de Judecătoria Târgu Mureş.

"În această seară, 4 iunie 2026, Judecătoria Târgu Mureş a admis propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş, dispunând măsura arestării preventive pentru 30 de zile faţă de bărbatul de 57 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de viol comis asupra unui minor şi agresiune sexuală. Din cercetările efectuate până în prezent a reieşit faptul că, în perioada 2024-2026, cel în cauză ar fi profitat de starea de vulnerabilitate a unor persoane minore de sex masculin, întreţinând raporturi sexuale cu acestea, în schimbul unor sume de bani şi al altor beneficii materiale", a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Mureş.

Hotărârea Judecătoriei Târgu Mureş nu este definitivă.

Cristian Pomohaci a fost reţinut, miercuri seara, pentru 24 de ore, în urma unor percheziţii efectuate la două dintre locuinţele sale din Târgu Mureş, într-un dosar penal referitor la săvârşirea unor infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale.

"La data de 3 iunie 2026, sub coordonarea şi supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Mureş au pus în aplicare două mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Târgu Mureş, într-o cauză penală privind săvârşirea unor infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale. În urma activităţilor desfăşurate şi a probatoriului administrat în cauză, un bărbat, de 57 de ani, a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Mureş", a anunţat, miercuri seara, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Mureş.

În urma percheziţiilor desfăşurate, au fost descoperite şi ridicate mai multe sume de bani, în diferite valute, a căror valoare totală este estimată la aproximativ 2 milioane de euro, a precizat IPJ Mureş

Editor : A.P.