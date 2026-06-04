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Turcia pregăteşte măsuri de securitate speciale pentru summitul NATO, la care participă și Donald Trump

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drapel nato langa ale aliatilor
Foto: Profimedia

Autorităţile turce au început să securizeze capitala Ankara, unde pe 7-8 iulie va avea loc summitul NATO, inclusiv cu participarea preşedintelui american Donald Trump. Măsuri speciale sunt luate pe fondul tensiunilor generate de războiul lansat de SUA şi Israel împotriva Iranului, relatează joi agenţia EFE.

Oraşul Ankara va fi în acele două zile o zonă de excludere aeriană protejată de avioane de vânătoare F-16 şi de sisteme de apărare antirachetă, notează Agerpres. Conform unor surse oficiale citate de presa turcă, în pofida armistiţiului în vigoare din 8 aprilie în războiul lansat pe 28 februarie de SUA şi Israel împotriva Iranului, autorităţile turce consideră că riscurile de securitate în regiune rămân ridicate.

Prin urmare, vor fi luate măsuri speciale pentru a-i proteja pe cei peste 6.000 de participanţi la reuniunea la nivel înalt.

Astfel, în plus faţă de desfăşurarea a circa 40.000 de membri din personalul de securitate şi activarea sistemelor antiaeriene cu rază scurtă şi medie de acţiune, vor fi instalate sisteme antidrone.

În timp ce au fost reprogramate examene pentru admiterea în universităţi, autorităţile turce încă analizează dacă să le acorde funcţionarilor publici trei zile libere în perioada summitului, pentru a fluidiza traficul în oraş, unde vor fi instalate şi noi camere de supraveghere.

Pe lângă şefii de stat şi de guvern din cele 32 de ţări membre ale NATO, printre participanţii la summit se mai remarcă secretarul general al Alianţei, Mark Rutte, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Preşedintele american Donald Trump va participa şi el la summit, a confirmat miercuri secretarul american de stat Marco Rubio, care a susţinut că NATO are nevoie de o reformă profundă. Potrivit şefului diplomaţiei americane, acest summit „este, fără îndoială, cel mai important din istoria organizaţiei, întrucât există anumite chestiuni care trebuie clarificate şi soluţionate”.

Trump le adresează constant critici aliaţilor europeni, după ce aceştia au refuzat să i se alăture în războiul împotriva Iranului. Însă, la precedentul summit, desfăşurat anul trecut la Haga, el a reuşit să le impună acestor aliaţi, cu excepţia Spaniei, să-şi crească bugetele apărării până la 5% din PIB, în mod etapizat până în anul 2035, procent defalcat în 3,5% cheltuieli strict militare şi 1,5% pentru finanţarea unor investiţii conexe domeniului apărării, precum infrastructura critică, consolidarea industriei de apărare, apărarea cibernetică etc.

Potrivit secretarului general Mark Rutte, la summitul de la Ankara se va face şi o evaluare a modului în care statele membre intenţionează să atingă acest obiectiv, prin prezentarea unei „traiectorii credibile”.

Editor : C.L.B.

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