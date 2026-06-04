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Bolojan: „Ne-am pierdut total încrederea în PSD. Le convine un guvern tehnocrat, pentru că îi ajută să fugă de răspundere”

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Premierul Ilie Bolojan, Foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul interimar Ilie Bolojan, invitat să comenteze desemnarea lui Eugen Tomac de către președintele Nicușor Dan pentru postul de premier, și-a exprimat îndoiala că un guvern tehnocrat ar putea avea o guvernare cu rezultate și, totodată, a afirmat că el și Partidul Național Liberal (PNL) și-au pierdut total încrederea în ceea ce face PSD. În opinia sa, PSD a fugit de răspundere după ce a depus moțiunea de cenzură care a dărâmat Guvernul.

Potrivit lui Ilie Bolojan, PSD agreează ideea de guvern tehnocrat, pentru că acest lucru „îl ajută să fugă de răspundere”.

El a lansat un atac la adresa social-democraților, pe care îi acuză că „nu și-au respectat înțelegerile, deși exista un program de guvernare scris, cu elemente explicite”. „Un partid care a mințit, a căutat să identifice vinovații, nu a respectat nimic”, a afirmat Bolojan, invitat la Euronews.

Ilie Bolojan a declarat că PNL nu poate vota un guvern în care există „secretari de stat desemnați de PSD sau miniștri care sunt în mod evident asociați acestui partid”.

„În afară de lucrurile care țin de țara noastră, de a avea un guvern eficient, de a nu ieși din țintele bugetare - altfel, tot ce au răbdat românii până acum, va fi anulat și ne vom întoarce într-o situație mai complicată - în afară de a gestiona corect lucrurile, de a face o bună guvernare, avem și o experiență din această perioadă cu PSD, timp în care ne-am pierdut total încrederea în ceea ce face acest partid. Nu și-au respectat înțelegerile, deși aveam un program de guvernare scris, cu elemente explicite, că se va reduce cu 20% personalul, deși aveam alte lucruri. Un partid care, în perioada asta, nu doar că a fugit de răspundere, dar a mințit, a căutat să identifice vinovații, nu a respectat nimic, culminând cu acțiunea de a dărâma Guvernul atunci interesele clientelei politice au fost afectate, nemaiexistând nicio bază de încredere, noi nu mai putem să votăm un guvern în care există secretari de stat desemnați de PSD sau miniștri care sunt în mod evident asociați acestui partid. Nu pentru că avem o problemă cu vreo persoană, ci pentru că, neavând nicio bază de încredere, nu ai cum să-ți imaginezi că vei merge mai departe cu astfel de oameni”, a declarat Ilie Bolojan.

„Nu cred că se pot lua în calcul schemele de personal ale structurilor guvernamentale, directori, etc, pentru că acești oameni, în general, le ocupă prin concurs. În termeni reali, cei care cunosc situația guvernărilor noastre, o bună parte din oamenii de decizie din eșaloanele 2 și 3 ale Guvernului, în serviciile deconcentrate ale acestei țări sunt oameni care au ajuns pe o filieră a PSD și PSD, indirect, are o bună reprezentare în aparatul de stat. Nu putem să votăm un guvern în care oameni de decizie care generează politicile guvernului provin de la PSD. Drumul PNL nu mai este alături de PSD, ne-a ajuns și cred că și românii s-au convins de acest lucru”, a ținut să sublinieze premierul interimar.

„Trebuie văzut dacă va trece acest guvern, iar dacă va trece, nu cred că comportamentul PSD se va schimba. Lor le convine un astfel de guvern tehnocrat pentru că îi ajută să fugă de răspundere”, a adăugat Ilie Bolojan.

Editor : M.C

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