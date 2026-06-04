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DSU: 11 localităţi din 7 judeţe şi Bucureștiul au fost afectate de furtuna de joi seară

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Foto. Digi24

Unsprezece localităţi din 7 judeţe şi Capitala au fost afectate, joi, de ploile torențiale, pompierii intervenind pentru scoaterea apei din 13 case şi din peste 50 de curţi.

Potrivit Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), urmare a manifestării fenomenelor hidrometeorologice prognozate, joi, în intervalul 08:00 - 21:00, au fost înregistrate efecte la nivelul a 11 localităţi din 7 judeţe - Buzău, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ilfov, Ialomiţa şi Sălaj - şi Municipiul Bucureşti, unde s-a intervenit pentru evacuarea apei din 13 case şi 2 anexe, 54 curţi, 3 subsoluri, precum şi pentru degajarea unui copac prăbuşit şi a unor elemente de construcţie afectate.

În localitatea Brătileşti, judeţul Buzău, a fost solicitată intervenţia unei ambulanţe pentru o femeie în vârstă de 82 de ani, cu afecţiuni respiratorii. Calea de acces către aceasta era impracticabilă pentru autovehicule din cauza debitului crescut al unui râu. Autorităţile locale şi o şenilată din cadrul ISU au acţionat pentru realizarea unei căi de acces şi transportarea persoanei la ambulanţa SAJ, de unde a fost preluată în vederea transferului la spital. Pentru sprijinirea misiunii a fost solicitată intervenţia unui elicopter IGAv, însă, în urma discuţiilor telefonice purtate, pacientul a refuzat transportul pe cale aeriană, relatează sursa citată.

Forţele de intervenţie continuă să acţioneze în teren pentru înlăturarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice prognozate, fiind depuse eforturi susţinute pentru limitarea impactului acestora asupra comunităţilor şi pentru restabilirea condiţiilor de siguranţă.

Editor : M.B.

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