Parchetul, acuzat de minciună în cazul polițistului pedofil: „În noaptea respectivă s-a luat legătura cu un procuror”

Cazul poliţistului pedofil declanşează un adevărat război între Parchet şi Poliţie. Fostul şef al Secţiei 18 declară pentru Digi24 că procurorii mint când spun că nu ştiau că suspectul anchetat în dosarul de agresiune din 2016 este poliţist. El spune că în dosar apărea negru pe alb profesia acestuia. Parchetul spunea, ieri, că în referatul prin care se cerea clasarea cazului nu se făcea nicio referire la funcţia suspectului.

Radu Viorel, fost şef al Secţiei 18 de Poliție din București: „Evenimentul din seara respectivă a fost raportat prin notă telex către Poliţia Capitalei. Notă în care de două ori e specificat faptul că respectiva persoană era agent de poliţie în cadrul Brigăzii Poliţiei Rutiere.

Jurnalist Digi24: Au ascuns oamenii dvs. că e poliţist, procurorilor?

Radu Viorel: „Cum să ascundă dacă... doamnă ştiţi care e problema există posibilitatea efecutării de verificări dar trebuie să le verifice cineva, nu dvs., că eu nu mint şi spun ce mi-au spus şi mie colegii că în noaptea respectivă s-a luat legătura cu un procuror. Poliţistul care a primit dosarul a luat legătura cu procurorul de supraveghere iar din datele pe care le am, eu nu ştiu dosarul, îmi pare rău că nu sunt încă în activitate ca să pot să probez cu documente, are la dosar adresă din care rezultă, adresă de la serviciul resurse umane din cadrul Poliției Capitalei, din care rezultă că persoana respectivă era agent de poliție în cadrul DGPMB în cadrul Brigada Rutieră. În dosar există declaraţia lui în care scrie negru pe alb la rubrica profesii că este agent de poliţie la Brigada Rutieră. Deci lucrurile astea nu pot fi invocate de către parchet. Ei să demonstreze ca această procurorare care a instrumentat dosarul, care vine ea acum cu poveștile astea, cunoștea despre dosar de a doua zi.”

Mărturii incredibile în cazul în care polițistul-pedofil a atacat, în uniformă, o femeie

Miercuri, Parchetul General a preluat, la solicitarea IGPR, cazul poliţistului pedofil. Procurorii vor verifica şi modul în care a fost închisă, în 2016, o anchetă în care acesta era acuzat că a agresat o femeie, în uniformă. Dosarul a fost deschis la Secţia 18 de poliţie din Bucureşti şi trimis procurorilor cu propunerea de clasare. Anchetatorii motivau că nu există imagini ale presupusei infracţiuni, suprinse de camere de supraveghere. Însă nu ar fi menţionat faptul că suspectul este poliţist şi că în momentul în care ar fi comis infracţiunea era îmbrăcat în uniformă.

Fapta a avut loc pe 10 decembrie 2016, când o femeie se întorcea de la muncă. „Era 12 noaptea, 12:30. Prietena mea venea de la munca, am vorbit cu ea la telefon. A ajuns in fata la interfon dupa care am inchis, i-am deschis usa. Si am asteptat-o. Intre timp, pana a intrat ea in lift mi-a zis ca a intrat cineva”, a povestit soțul victimei.