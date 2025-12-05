Peste 200 de persoane dintr-o comună din Teleorman ar fi primit ajutoare sociale fără să muncească. Primarul este anchetat de DNA

Violeta Cătălina Ionescu, primar în comuna Olteni, din județul Teleorman, este urmărită penal și plasată sub control judiciar de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA). La percheziții, procurorii au găsit peste 250.000 de euro cash la domiciliul ei. Pe lângă faptul că ar fi aprobat ajutoare sociale în mod ilegal pentru peste 200 de persoane, primarul ar fi cumpărat din banii instituției brazi de Crăciun, materiale de construcții sau bomboane.

Violeta Ionescu, potrivit comunicatului DNA, este acuzată de două infracțiuni de abuz în serviciu.

Procurorii DNA au mai început urmărirea penală față de Adriana Cornelia Dima, inspector în cadrul Compartimentului buget, venituri, cheltuieli și achiziții publice din cadrul Primăriei comunei Olteni. Ea este acuzată de complicitate la abuz în serviciu.

În timpul perchezițiilor, procurorii DNA au găsit acasă la Violeta Ionescu sume cash în mai multe valute: 251.860 de euro, 90.100 de lei și 320 de dolari.

Banii găsiți la perchezițiile DNA de la domiciliu primarului de comună / Sursă foto: Surse Digi24.ro

„Am acceptat să-mi facă dosar penal decât să vă oprească vouă ajutorul”

Potrivit unor surse judiciare, primăria condusă de Violeta Ionescu ar fi plătit ajutoare sociale, reprezentând venitul minim de incluziune, pentru 235 de persoane.

Legea prevede ca în cazul familiilor care primesc venitul minim de incluziune, cel puțin un membru al acelor familii care este apt de muncă să presteze, la solicitarea primarului, „activități sau lucrări de interes local”.

Însă cele 235 de persoane care au încasat venitul minim de incluziune, care variază între 300 și 1.500 de lei lunar, nu ar fi muncit deloc în interesul localității, potrivit surselor judiciare.

Prejudiciul se ridică la 2,2 milioane de lei.

„Mi-am asumat ani de zile, ajutorul, la voi, la toți, care n-ați ieșit să vă faceți orele! (...) Mie mi-au făcut dosar penal pentru că am acceptat să-mi facă mie dosar penal decât să vă oprească vouă trei ani de zile ajutorul!”, ar fi spus Violeta Ionescu, primarul comunei, într-un apel interceptat de procurori, obținut de Digi24.ro.

Brazi, bomboane, sucuri sau materiale de construcții cumpărate din banii primăriei

În același timp, DNA o mai acuză pe Violeta Ionescu că „ar fi cheltuit din bugetul primăriei suma totală de 403.847 de lei pentru achiziția de bunuri care nu erau strict legate de obiectul de activitate al unității administrativ teritoriale”, potrivit comunicatului oficial.

„Achizițiile ar fi fost efectuate în contextul în care, la data de 01 ianuarie 2021, UAT Comuna Olteni avea deja plăți restante către alți furnizori în sumă de 475.386 lei, până la finalul anului valoarea plăților restante crescând la 1.886.644 lei”, potrivit comunicatului citat.

Banii ar fi fost cheltuiți, potrivit surselor Digi24.ro, pe materiale de construcții (cum ar fi tâmplărie PVC, tablă, cuie, adeziv) care ar fi fost donate unor familii sub formă de ajutoare de urgență.

În același timp, din banii primăriei ar fi fost cumpărate și 9.600 de kilograme de arpagic (de 72.000 de lei), peste 20 de tone de azotat de amoniu, tone de uree, erbicid, lalele sau zambile, potrivit surselor citate.

În plus, s-ar mai fi cumpărat din banii primăriei 1.300 de cadouri, baloane, peste 1.200 de kilograme de portocale, sticle de sucuri, ciocolate, ornamente de sărbători și 200 de brazi.

„Am constatat că primăria făcea achiziții de bunuri pe care nu ar fi putut să le achiziționeze în mod normal, nefăcând obiectul activității primăriei. Intră în această categorie brazi de Crăciun, flori de Paște, Palmieri, Mașini de spălat.

(...) am aflat că s-au achiziționat dulciuri pe care eu le-am asociat cu sărbătorile de iarnă și de Paște sau materiale de construcție pentru repararea caselor unor persoane aflate în nevoie, achiziții care nu erau legale, în sensul că nu făceau parte din obiectul de activitate al Primăriei”, ar fi explicat, în timpul audierilor, o persoană care știe despre achizițiile primăriei.

