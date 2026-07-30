O directoare din Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc a fost reținută de DNA. Alți doi inspectori, plasați sub control judiciar

O directoare și doi inspectori din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) sunt anchetați de Direcția Națională Anticorupție (DNA) pentru că ar fi primit mită în așa fel încât să favorizeze operatori economici din domeniul jocurilor de noroc.

După perchezițiile din 29 iulie, DNA a reținut-o pentru 24 de ore pe Ana-Maria Badea, director general adjunct al Direcției Generale de Autorizare Jocuri de Noroc din cadrul ONJN, sub acuzația de luare de mită în formă continuată.

Pe lângă ea, au mai fost plasați sub control judiciar doi inspectori din cadrul Direcției Generale de Supraveghere și Control din cadrul ONJN, Radu-Andrei Blaga și Radu-Constantin Brătan, amândoi acuzați de luare de mită.

Procurorii i-au mai plasat sub control judiciar pe soțul Anei Maria Badea (acuzat de complicitate la luare de mită) și pe administratorul unei companii, acuzat de dare de mită.

„În cauză s-a conturat existența unui mecanism prin care reprezentanți ai unor operatori economici din domeniul jocurilor de noroc ar fi remis funcționarilor din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc sume de bani cu titlu de mită, în scopul soluționării favorabile a unor cereri, solicitări ori demersuri administrative aflate în competența acestora”, subliniază DNA, într-un comunicat de presă.

Despre Ana-Maria Badea, procurorii susțin că ar fi primit 2.500 de euro de la reprezentantul mai multor companii din domeniul jocurilor de noroc.

„În schimbul acestor foloase, inculpata ar fi asigurat soluționarea cu celeritate și în mod favorabil a solicitărilor adresate Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc de societățile respective, privind aprobarea unor jocuri noi de noroc, reautorizarea acestora ori alte demersuri administrative aflate în competența instituției”, arată procurorii DNA.

Anchetatorii arată, în cazul celor doi inspectori, că pe fondul unor controale dispuse la diverse companii din acest domeniu, aceștia ar fi primit în total 25.000 de lei, împărțiți punctual în sume mai mici, cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei, pentru a „închide ochii” în cazul unor nereguli constatate.

DNA mai subliniază că în acest dosar „se efectuează în continuare acte de urmărire penală și față de alte persoane”.

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Editor : M.G.