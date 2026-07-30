Primarul unei comune din Alba a fost găsit spânzurat Data publicării: 30.07.2026 18:49 Foto: Poliția Română Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Primarul comunei Bucerdea Grânoasă din judeţul Alba, Vasile Sevestrean, a fost găsit spânzurat, joi după-amiază, notează ziarulunirea.ro, citat de News.ro. Edilul, aflat la primul mandat, avea 56 de ani şi fusese ales sub sigla AUR. Soţia sa a fost cea care l-a găsit fără viaţă, în podul locuinţei.Primele constatări ale Poliţiei arată că pe trupul primarului nu sunt semne de violenţă, notează jurnaliştii locali.Împrejurările morţii edilului fac obiectul unui dosar care vizează infracţiunea de ucidere din culpă. Editor : M.B. Etichete: politie primar alba sinucidere Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 De ce are Dunărea un debit atât de scăzut, deși în România a plouat? Explicațiile... 2 „Luna de miere” a lui Peter Magyar s-a încheiat. „Afacerea Judit Polgar” a dus la... 3 Grindeanu anunță că 14 deputați PNL „au trecut peste ordinul lui Bolojan” și au votat... 4 Anchetă de trădare în Franța: un fost pilot francez de avioane de vânătoare Rafale... 5 Condamnare-record pentru un șofer de TIR: cum a dus o șicanare în trafic la o tragedie și...