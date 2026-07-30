Primarul unei comune din Alba a fost găsit spânzurat

Primarul comunei Bucerdea Grânoasă din judeţul Alba, Vasile Sevestrean, a fost găsit spânzurat, joi după-amiază, notează ziarulunirea.ro, citat de News.ro.

Edilul, aflat la primul mandat, avea 56 de ani şi fusese ales sub sigla AUR. Soţia sa a fost cea care l-a găsit fără viaţă, în podul locuinţei.

Primele constatări ale Poliţiei arată că pe trupul primarului nu sunt semne de violenţă, notează jurnaliştii locali.

Împrejurările morţii edilului fac obiectul unui dosar care vizează infracţiunea de ucidere din culpă.

Editor : M.B.