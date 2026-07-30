Live TV

Primarul unei comune din Alba a fost găsit spânzurat

Data publicării:
masina de politie
Foto: Poliția Română
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Primarul comunei Bucerdea Grânoasă din judeţul Alba, Vasile Sevestrean, a fost găsit spânzurat, joi după-amiază, notează ziarulunirea.ro, citat de News.ro.

Edilul, aflat la primul mandat, avea 56 de ani şi fusese ales sub sigla AUR. Soţia sa a fost cea care l-a găsit fără viaţă, în podul locuinţei.

Primele constatări ale Poliţiei arată că pe trupul primarului nu sunt semne de violenţă, notează jurnaliştii locali.

Împrejurările morţii edilului fac obiectul unui dosar care vizează infracţiunea de ucidere din culpă.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
apa scazuta la dunare
1
De ce are Dunărea un debit atât de scăzut, deși în România a plouat? Explicațiile...
Hungariak Parliament Due To Vote On 17th Constitutional Amendment, Budapest, Hungary - 13 Jul 2026
2
„Luna de miere” a lui Peter Magyar s-a încheiat. „Afacerea Judit Polgar” a dus la...
INSTANT_COALITIE_BUGET_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Grindeanu anunță că 14 deputați PNL „au trecut peste ordinul lui Bolojan” și au votat...
Pierre-Henri Chuet
4
Anchetă de trădare în Franța: un fost pilot francez de avioane de vânătoare Rafale...
Accident
5
Condamnare-record pentru un șofer de TIR: cum a dus o șicanare în trafic la o tragedie și...
Dezastru total! Câți bani a ratat FCSB, după ce Auda a eliminat-o cu 7-3 din UEFA Conference League
Digi Sport
Dezastru total! Câți bani a ratat FCSB, după ce Auda a eliminat-o cu 7-3 din UEFA Conference League
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
furtavion
Metoda prin care o grupare fura produse vândute la bordul avioanelor. Prejudiciul e de 800.000 de euro
politit
O nouă tentativă de fraudă prin SMS. Cum este folosit ilegal numele unei platforme de plată a parcării și ce explicații dă Poliția
politie masina noaptea girofar
Botoşani: Un bărbat a trimis, prin poştă, un plic cu 100 de euro pe adresa Poliţiei Rutiere
Michael Phelps
Michael Phelps dezvăluie că a încercat să se sinucidă după prima sa retragere din sport: Medaliile nu garantează întotdeauna fericirea
smurd
O adolescentă din Vâlcea care s-ar fi aruncat în râul Olăneşti a fost salvată de un poliţist şi mai mulţi trecători
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - PLEN - SENAT - 5 FEB 2024
Senatul a respins noua lege a integrității, după scandalul dintre...
pilotul român care a doborât primele două drone pătrunse neautorizat în spațiul aerian românesc.
Primele declarații ale pilotului român de F-16 care a doborât drone...
dunare apele romane
Debitul Dunării scade dramatic și se apropie de recordul negativ din...
oana gheorghiu face declaratii
Oana Gheorghiu, despre venituri lunare în companiile de stat din...
Ultimele știri
Amenzi de peste 2.000 lei după incidentele de la protestul oierilor. Jandarmeria: Au fost aruncate obiecte și s-a incitat la violență
Abrudean: Proiectul ANI va fi redepus fără amendamentele PSD privind sancționarea retroactivă și declararea cash-ului
Avrămescu: AUR şi George Simion au vorbit cu toţi liderii politici, nu doar cu Bolojan. Au fost discuții și cu Grindeanu şi cu USR
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Laura Cosoi a născut a cincea fetiță. Ce nume a primit micuța și ce detaliu emoționant o leagă de surioarele...
Cancan
A murit pilotul Mihai Vîrdol. Anunțul făcut de forțele aeriene române
Fanatik.ro
Marius Baciu, out de la FCSB?! Ratarea calificării în fața letonilor de la Auda a pus capac. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Companiile AI strâng cărți vechi, își antrenează modelele cu ele, apoi le distrug
Fanatik.ro
Se construiește un nou stadion în România. Planul echipei conduse de fostul jucător al FCSB
Adevărul
Două roiuri de meteori ajung la apogeu. Spectacol pe cer în noaptea de joi spre vineri
Playtech
Cine poate fi încorporat în România în caz de război. De ce au fost chemaţi tinerii în Armată
Digi FM
Mihai Onilă a fost operat de urgență. Fostul membru AXXA stârnise controverse după ce a ținut post negru 40...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Momentul când Rivaldinho i-a zis lui Hanca: "Ce are Andreea a avut și mama. Au murit și ea, și copilul"
Pro FM
Anca Țurcașiu, noi imagini inedite alături de partenerul ei, la malul mării. Fanii au fost cuceriți: „Așa...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Ce părere ar avea Johnny Depp despre filmul care îi marchează revenirea la Hollywood: „O șansă care apare o...
Adevarul
Pericol pentru securitatea energetică globală: atac cu drone asupra a două petroliere în Marea Neagră
Newsweek
Modificare la pensie începând de vineri. Milioane de români vor munci mai mult înainte să iasă la pensie
Digi FM
Mihai Trăistariu, exasperat de turiștii de pe litoral. Ce îi dispare din apartamente și ce obiecte ajunge să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este "dirty soda", băutura care face furori pe internet, dar îi îngrijorează pe medici: "Este un dezastru...
Digi Animal World
Un câine a distrus drona vecinului, iar cazul a ajuns în instanță. Ce a decis judecătorul
Film Now
A trăit în mașină înainte să ajungă la Hollywood, apoi a câștigat două premii Oscar. Viața a încercat-o de...
UTV
Florin Ristei și iubita lui au sărbătorit un moment special în vacanță. Cum a surprins-o artistul pe Andreea...