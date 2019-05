Procurorul general interimar: Dosarul Mineriadei ar reveni secţiei speciale pentru magistraţi

Procurorul general interimar Bogdan Licu spune că reluarea anchetei în dosarul Mineriadei din iunie 1990 ar reveni Secţiei de investigare a infracţiunilor din Justiţie, anunţând că a formulat contestaţie împotriva deciziei de restituire a dosarului la Parchet.

„Am formulat contestaţie, astăzi, împotriva deciziei de restituire a cauzei la Parchet. Vom vedea mai departe ce este de făcut. Nu pot admite nimic (că dosarul nu a fost bine făcut - n.r.) pentru că nu a venit motivarea. Am luat la cunoştinţă doar despre minută, despre ce a hotărât domnul judecător, vom vedea motivarea şi vom hotărî ce este de făcut. Reluarea anchetei ar reveni, potrivit competenţelor din acest moment, Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie, pentru că în cauză este implicat un magistrat. (...) Nu se pune problema să fie tras cineva la răspundere. Eu sper să nu rămână situaţia aşa, pentru că, după cum ştiţi, dosarul Mineriadei, pe lângă dosarul Revoluţiei, reprezintă o pată neagră pentru Ministerul Public”, a spus Licu, potrivit Agerpres.

Întrebat de jurnalişti cine trebuia să verifice legalitatea rechizitoriului în dosarul Mineriadei înainte de a fi trimis în instanţă, Licu a afirmat că este convins că acest lucru a fost făcut de către şeful Secţiei Parchetelor Militare, Gheorghe Cosneanu.

Bogdan Licu a mers la sediul Secţiei de anchetare a magistraţilor pentru a avea o întrevedere cu şeful acestei secţii, Gheorghe Stan.

„Am să stau de vorbă cu conducerea secţiei speciale. Această întâlnire este programată de săptămâna trecută, de când am preluat ca interimar funcţia de procuror general, am vorbit cu domnul procuror-şef de secţie Stan Gheorghe, am stabilit nişte lucruri pe care urma să le discutăm astăzi. Mi-a spus punctul de vedere şi anume că Secţia de investigare a infracţiunilor din Justiţie este parte componentă a Ministerului Public, deci nu este o secţie separată în afara Ministerului Public, ci o parte componentă. Ministerul Public are o structură ierarhică şi este condusă de un singur om şi anume de procurorul general. Procurorul general conduce această secţie, prin intermediul procurorului-şef de secţie. De altfel, îmbucurător pentru mine fiind faptul că, ieri, domnul procuror şef secţie, fiind audiat în Parlament, a recunoscut acest lucru”, a precizat Licu.

Miercuri, un judecător de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis retrimiterea la Parchetul General a dosarului Mineriadei din 1990, în vederea refacerii rechizitoriului.

Judecătorul de cameră preliminară a constatat nelegalitatea rechizitoriului întocmit de procurorii militari şi a dispus restituirea dosarului la Parchet.

Decizia nu este definitivă.

