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Miruță propune ca 20% din banii recuperați de MApN să fie folosiți pentru actualizarea pensiilor militare: Este o obligație, nu un mof

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radu miruta nato
Foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
„Pensiile militarilor au fost decuplate de soldele de grad și de funcție în 2017” Cum ar urma să fie împărțiți banii recuperați de MApN

Fostul ministru al Apărării Radu Miruță propune ca 20% din sumele recuperate de MApN din daune-interese, penalități și garanții aferente contractelor de achiziții publice să fie folosite pentru actualizarea pensiilor militare cu solda de grad. Măsura este prevăzută într-un proiect de lege depus în Parlament încă din perioada în care acesta conducea Ministerul Apărării.

Inițiativa urmărește constituirea unui fond special pentru actualizarea pensiilor militare, fără ca MApN să solicite bani suplimentari de la alte instituții, se arată într-un comunicat transmis de USR. Radu Miruță susține că mai multe proiecte referitoare la pensiile militare au fost abandonate pentru că nu indicau o sursă clară de finanțare.

„Actualizarea pensiei militarilor cu solda de grad este o obligație, nu un moft. Nu există niciun argument pentru care această nedreptate să continue. Au existat diverse proiecte care au vorbit despre asta, dar care au fost trase pe linie moartă pentru că nu identificau o sursă a banilor. Prin această inițiativă li se face dreptate celor nedreptățiți, identificând, așa cum am promis, soluție în propria curte, nu cerând altor ministere să lase de la ele pentru MApN", a declarat deputatul USR.

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„Pensiile militarilor au fost decuplate de soldele de grad și de funcție în 2017”

Într-o conferință de presă, fostul ministru a susținut că problema a apărut în 2017, când pensiile militarilor au fost decuplate de evoluția soldelor de grad și de funcție. Acesta a atribuit modificarea fostului ministru al Muncii Lia Olguța Vasilescu și PSD.

„În 2017, sub semnătura doamnei Olguța Vasilescu de la PSD, militarilor și, în special, militarilor rezerviști li s-a făcut o mare nedreptate la suma de bani pe care o încasau, pensionarii fiind în sensul în care suma de bani pe care o încasau a fost decuplată, a fost desincronizată de la creșterea soldei de grad și soldei de funcție. O nedreptate care nu poate fi trecută cu vederea, o nedreptate care a fost de foarte multe ori disputată politic", a afirmat Miruță.

Deputatul USR a criticat și propunerea susținută de PSD și PNL la finalul anului 2024, despre care a afirmat că a fost construită în mod intenționat astfel încât problema să nu fie rezolvată.

„În nota de fundamentare din 2017, când militarilor li s-a luat această sumă de bani, era menționat că nu sunt fonduri, dar fonduri pentru o serie de alte lucruri au fost găsite. O țară nu poate să-și respecte militarii sau să-și arate respectul față de militari menținând o nedreptate pe care nu o poate apăra nimeni. Am analizat această situație la Ministerul Apărării, am căutat o soluție cu răspuns și la suma de bani, de unde este luată suma de bani pentru a se rezolva. A venit situația Guvernului interimar, când, ca ministru, nu am putut să am inițiativă de modificare a acestei legi, însă nedreptatea rămâne nedreptate și lupt pentru ea din Parlament", a precizat fostul ministru.

Cum ar urma să fie împărțiți banii recuperați de MApN

În prezent, Legea finanțelor publice prevede că sumele obținute din penalități, garanții de bună execuție și daune-interese, atunci când operatorii economici nu își îndeplinesc obligațiile contractuale, sunt virate integral la bugetul de stat.

Proiectul propune ca acești bani să fie distribuiți astfel:

- 40% la bugetul de stat;

- 30% la bugetul MApN, ca venit propriu;

- 20% într-un fond destinat actualizării pensiilor militare cu solda de grad;

- 10% pentru stimularea personalului care a gestionat contractele de achiziții.

Potrivit inițiatorului, banii destinați pensionarilor militari ar urma să provină din penalitățile aplicate companiilor care nu respectă termenele sau celelalte obligații asumate prin contractele încheiate cu Ministerul Apărării.

„Penalitățile pe care Ministerul Apărării le încasează din contractele pe care cei care trebuie să livreze capabilități militare nu le respectă, 20% din aceste penalități se fac venit la Ministerul Apărării, într-un fond dedicat, pentru a fi recompensați cei care au fost văduviți de acest drept în perioada următoare anului 2017. Când se adună în acel fond o sumă de bani, ea va fi dată celor care au pierdut acest drept", a explicat Radu Miruță.

Fostul ministru a susținut că penalitățile aferente contractelor MApN pot ajunge la valori ridicate și a invocat cazul unui contract pentru care acestea s-ar ridica la aproape 500 de milioane de lei.

„Sunt sume extraordinar de mari de bani. M-am uitat doar pe un singur contract în acest an. Sunt penalități de aproape 500 de milioane de lei pe un singur contract. A fost de curând emisă factura, înțeleg, pentru cei de la Rheinmetall, de 8,7 milioane de euro. Suma de bani necesară pentru a stinge această nedreptate militarilor este de 200 de milioane de euro pe an. Am cerut prin acest proiect de lege ca 20% din ele să se ducă la Ministerul Apărării, unde să se facă venituri pentru a se putea rezolva această problemă a militarilor, depunând proiect de lege în acest sens, depunând și proiect de lege pentru ca pensiile celor care sunt în rezervă să fie din nou actualizate cu solda de grad", a declarat deputatul USR.

Editor : A.D.

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