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Două rachete rusești au pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova în timpul unui atac masiv asupra Ucrainei

Data publicării:
Chisinau, Moldova - april 26, 2026: Soldiers of the National Army of the Republic of Moldova.
Armata Republicii Moldova. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Din articol
Ce sunt rachetele Banderol, folosite de Rusia

Două rachete de croazieră rusești de tip Banderol au traversat spațiul aerian al Republicii Moldova, venind dinspre regiunea Odesa, în contextul atacurilor masive lansate de Rusia asupra Ucrainei. Proiectilele au pătruns în spațiul aerian moldovean la un interval de două minute și l-au părăsit după câteva minute, potrivit Ministerului Apărării de la Chișinău.

Potrivit Ministerului Apărării de la Chișinău, cele două rachete de croazieră de tip Banderol (S8000) au survolat ilegal teritoriul Republicii Moldova în dimineața zilei de 11 noiembrie, în timp ce Rusia desfășura atacuri masive asupra Ucrainei.

Prima rachetă a pătruns în spațiul aerian moldovean la ora 06:04, venind dinspre localitatea Iaski, din regiunea ucraineană Odesa, și îndreptându-se spre Tudora, în raionul Ștefan Vodă. Aceasta a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova cinci minute mai târziu, la ora 06:09, în direcția localității Starocazacie, din Ucraina.

A doua rachetă a intrat la ora 06:06, dinspre localitatea Lîmanske, regiunea Odesa, către Pervomaisc, în regiunea transnistreană. Potrivit autorităților moldovene, proiectilul a ieșit din spațiul aerian al țării la ora 06:10, îndreptându-se spre Razdelna, tot în regiunea Odesa.

Ce sunt rachetele Banderol, folosite de Rusia

Rachetele Banderol, cunoscute și sub denumirea S8000, fac parte din categoria armelor cu costuri relativ reduse dezvoltate de Rusia pentru a pune presiune asupra sistemelor de apărare antiaeriană ale Ucrainei, scrie NewsMarker.md.

Documentate pentru prima dată pe frontul din Ucraina în primăvara anului 2025, aceste proiectile de mici dimensiuni combină caracteristicile unei rachete de croazieră cu cele ale unei drone de atac propulsate de un motor reactiv.

Deși sunt mai ieftine și transportă o încărcătură explozivă mai mică decât rachetele de croazieră convenționale, interceptarea lor poate necesita utilizarea unor sisteme antiaeriene complexe.

Armele sunt produse de compania rusă Kronștadt și pot fi lansate de pe drone Orion, dar și de pe elicoptere de atac Mi-28. Potrivit informațiilor prezentate de Euronews, rachetele pot depăși viteza de 500 km/h și au o rază de acțiune de până la 500 de kilometri.

Incidentul survine la numai patru zile după o altă încălcare a spațiului aerian moldovean. Pe 7 noiembrie, două obiecte de tip aerostat au pătruns ilegal în spațiul aerian al Republicii Moldova.

Editor : M.I.

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