Nunțile și botezurile le-au adus unor politicieni venituri declarate de sute de mii de euro. George Simion a raportat 400.000 de euro după nuntă și alți 60.000 de euro după botezul copilului, în timp ce Claudiu Manda și Lia Olguța Vasilescu au declarat daruri de peste 320.000 de euro. Sume importante apar și în declarațiile de avere ale liberalilor Ionuț Stroe și Alin Tișe.

O centralizare publicată de Newsweek arată că lideri ai AUR, PSD și PNL au încasat daruri consistente la evenimentele de familie. Sumele primite cu ocazia nunților și botezurilor nu sunt impozabile, iar declarațiile de avere indică valoarea totală, fără să arate cine a oferit banii și cât a dat fiecare invitat.

„Banii din nuntă nu se impozitează și, de asemenea, sursa acestor venituri rămâne în continuare secretă”, a explicat Andreea Gheorghe, reporter Digi24.

Ea a precizat că declarațiile de avere nu mai sunt disponibile public dacă politicienii nu aleg să le publice, motiv pentru care, în 2026, aceste venituri sunt mai greu de urmărit.

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George Simion a declarat 460.000 de euro după două evenimente

Cea mai mare sumă apare în declarațiile de avere ale liderului AUR, George Simion. După nunta organizată în 2022, la care a anunțat că au participat aproximativ 1.000 de invitați, acesta a declarat un dar de 400.000 de euro.

Înaintea evenimentului, Simion susținea că o parte dintre cheltuieli urma să fie acoperită cu ajutorul apropiaților. „Ne ajută nașii și rudele în achitarea cheltuielilor pe care le avem”, declara liderul AUR, precizând că spera ca darurile primite să acopere costurile rămase.

Ulterior, George Simion a explicat că suma raportată nu reprezenta în totalitate bani rămași după eveniment, ci includea și produse sau servicii oferite pentru organizarea nunții. El susținea că, după achitarea cheltuielilor, i-ar fi rămas mai puțin de 15.000 de euro.

În 2024, după botezul copilului, liderul AUR a declarat încă 60.000 de euro. În total, darurile raportate după cele două evenimente au ajuns astfel la 460.000 de euro.

Manda și Vasilescu au declarat daruri de peste 320.000 de euro

Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, și Claudiu Manda, europarlamentar și secretar general al PSD, s-au căsătorit în 2019. Cei doi au declarat daruri de nuntă în mai multe monede: 246.400 de euro, 334.000 de lei și 5.200 de dolari. La cursurile valutare din perioada respectivă, suma totală depășea 320.000 de euro.

Separat, în declarațiile de avere au fost menționate și bunuri primite cu ocazia cununiei civile.

Ionuț Stroe a primit daruri în patru monede

Și deputatul PNL Ionuț Stroe a declarat o sumă importantă după nunta organizată în 2022. Darurile au fost primite în patru monede: 286.800 de lei, 176.200 de euro, 14.200 de dolari și 1.000 de franci elvețieni.

Valoarea totală a fost estimată la aproximativ 245.000-246.000 de euro, în funcție de cursul valutar folosit pentru conversie.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a menționat, la rândul său, în declarația de avere din 2024, un dar de nuntă de aproximativ 235.000 de euro. Suma a fost declarată împreună cu soția sa, fiecăruia revenindu-i câte jumătate.

În cazul ministrului Muncii, Florin Manole, declarația de avere depusă în 2023 cuprindea daruri de nuntă de 50.000 de euro și 185.000 de lei. Valoarea cumulată era de aproximativ 87.000 de euro.

Prin comparație, Victor Ponta a declarat după nunta din 2008 un dar de 70.000 de lei, echivalentul a aproximativ 18.000 de euro la cursul din acea perioadă.

Sumele primite cu ocazia unor evenimente familiale, precum nunțile și botezurile, sunt venituri neimpozabile și nu trebuie declarate fiscal de persoanele care le primesc.

În cazul demnitarilor, valoarea darurilor a putut fi urmărită prin declarațiile de avere. Documentele indică însă doar suma cumulată raportată de titular, nu și identitatea persoanelor care au oferit banii sau valoarea fiecărui dar.

Editor : A.D.